Women’s Doubles
4.5
Gold: Theresa Errington/Sara Beinlich
Silver: Maureen Fitzpatrick/Bonnie Scott
Bronze: Noni Peterson/Robin Stieber
4.0
Gold: Gigi Spence/Sue Torrence
Silver: Traci Birchler/Ellen Kennard
Bronze: Debi Lawless/Kim Danielson
3.5
Gold: Sonni Slappey/Terry Duggan
Silver: Janet Mancuso/Linda Blodgett
Bronze: Tammy Payne/Kim Wilson
3.0
Gold: Michele Duncan/Sandra Mallory
Silver: Cheryl Piderit/Diane Cannella
Bronze: Laura Hawley/Marsha Collins
Mixed Doubles
4.5
Gold: Lexi Jensen/Sean Pummill
Silver: Lisa Gan/ Boonmy Sabandit
Bronze: Noni Peterson/Jim Peterson
4.0
Gold: Sue Torrence/Sean Torrence
Silver: Traci Birchler/Stephen Walser
Bronze: Anne Cavazos/Joe Cavazos
3.5
Gold: Connie Crandell/Alex Ware
Silver: Rose Seavey/Randy O’Hare
Bronze: Gina Lloyd/Jim Lloyd
3.0
Gold: Cynthia Monnet/Bob Monnet
Silver: Judy McCarty/Ky McCarty
Bronze: Michele Duncan/Lane Duncan
Men’s Doubles
4.5
Gold: Austin Field/Sandeep Maity
Silver: Jim Peterson/Jose Reveteriano
Bronze: Sean Pummill/Grant Hendricks
4.0
Gold: Mike Adams/Bo Bernett
Silver: Steve Taub/Jeff Barkoff
Bronze: Jo Cavazos/Erik Dithmer
3.5
Gold: Alex Ware/Randy O’Hare
Silver: David Thornsby/Forrest Vlahogeorge
Bronze: Bob Koets/Chris Barnett
3.0
Gold: Lane Duncan/John Hanna
Silver: Dale Faber/Mebane Faber
Bronze: Steve O’Neill/Jeff Lopes