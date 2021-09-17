Women’s Doubles

4.5

Gold: Theresa Errington/Sara Beinlich

Silver: Maureen Fitzpatrick/Bonnie Scott

Bronze: Noni Peterson/Robin Stieber

4.0

Gold: Gigi Spence/Sue Torrence

Silver: Traci Birchler/Ellen Kennard

Bronze: Debi Lawless/Kim Danielson

3.5

Gold: Sonni Slappey/Terry Duggan

Silver: Janet Mancuso/Linda Blodgett

Bronze: Tammy Payne/Kim Wilson

3.0

Gold: Michele Duncan/Sandra Mallory

Silver: Cheryl Piderit/Diane Cannella

Bronze: Laura Hawley/Marsha Collins

Mixed Doubles

4.5

Gold: Lexi Jensen/Sean Pummill

Silver: Lisa Gan/ Boonmy Sabandit

Bronze: Noni Peterson/Jim Peterson

4.0

Gold: Sue Torrence/Sean Torrence

Silver: Traci Birchler/Stephen Walser

Bronze: Anne Cavazos/Joe Cavazos

3.5

Gold: Connie Crandell/Alex Ware

Silver: Rose Seavey/Randy O’Hare

Bronze: Gina Lloyd/Jim Lloyd

3.0

Gold: Cynthia Monnet/Bob Monnet

Silver: Judy McCarty/Ky McCarty

Bronze: Michele Duncan/Lane Duncan

Men’s Doubles

4.5

Gold: Austin Field/Sandeep Maity

Silver: Jim Peterson/Jose Reveteriano

Bronze: Sean Pummill/Grant Hendricks

4.0

Gold: Mike Adams/Bo Bernett

Silver: Steve Taub/Jeff Barkoff

Bronze: Jo Cavazos/Erik Dithmer

3.5

Gold: Alex Ware/Randy O’Hare

Silver: David Thornsby/Forrest Vlahogeorge

Bronze: Bob Koets/Chris Barnett

3.0

Gold: Lane Duncan/John Hanna

Silver: Dale Faber/Mebane Faber

Bronze: Steve O’Neill/Jeff Lopes