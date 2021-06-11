PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR MAY 2021
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $3,061.48; 7-SIGMA, INC., $7,125.00; A-1 AUTO SERVICE, $870.41; ACID REMAP LLC, $2,000.00; ACTION LOCK SERVICE, $39.00; AEROCARE OF SALIDA, $53.63; AFLAC, $1,258.36; AFLAC-GROUP, $1,590.96; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $146.50; ALLISON, SHAWN, $638.75; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $200.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $1,866.68; ANDERSON, JASON, $75.00; ANEW SEPTIC, $450.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGIS SOLUTIONS, INC., $3,917.00; ARGYS PLUMBING, INC., $789.47; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $64,493.09; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $3,868.00; ATMOS ENERGY, $3,815.51; AUTO ZONE INC., $259.17; BAKER, KEITH, $55.00; BELMONTE, CARMELO, $128.00; BLUE STAR RECYCLERS, $5,478.15; BOB BARKER COMPANY, INC., $1,666.54; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $225.48; BUENA VISTA CHAMBER & VISITOR CENTER, $4,000.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $714.93; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $8,923.43; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,096.24; BUTLER, RANDY AND SUSAN, $200.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $144.54; CAPITAL ONE, $847.40; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $520.81; CATALYST PUBLIC AFFAIRS, $3,274.50; CDPHE (ASD-AR-B1), $259.00; CDPHE (FOOD SERVICE), $301.00; CEBT, $261,193.72; CenturyLink, $3,366.12; CENTURYLINK QCC, $2,459.60; CGRS INC., $510.00; CHAFFEE COUNTY DHS, $19,895.17; CHAFFEE COUNTY E 911, $10,871.77; CHAFFEE COUNTY HOUSING DEPARTMENT, $112.00; CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT., $2,034.68; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $451,516.21; CHAFFEE PRINTING CENTER, $105.73; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $1,251.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $4,000.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $267.92; CITY OF SALIDA, $4,357.87; CITY SERVICE VALCON, $19,904.94; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,786.71; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $2,085.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $236.12; COLO. DEPT OF REVENUE, $642.74; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO BAR ASSOCIATION, CLE, $187.33; COLORADO CARWASH, $71.25; COLORADO COMPLETE COMPLIANCE, $980.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $24,398.25; COLUMBINE AUTOMOTIVE PRODUCTS SLV, $336.00; COMFURT GAS INC., $287.79; COMMUNICATION SOLUTIONS, $430.00; COMPLETE WIRELESS TECHNOLOGIES, $3,608.33; COPPER, DEE DEE, $40.00; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $500.00; CP’S PORTABLES, $741.30; CRAWFORD AUTO PARTS, $280.54; CURTIS, DAVID, $5,333.33; DBT TRANSPORTATION, $5,230.00; DE VOY, DANE, $17.50; DELL MARKETING L.P., $1,124.00; DELUCA GAS CO., $1,232.06; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $26,685.78; DIETZ, CAROLYN, $1,000.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $42,666.08; DOON, BENJAMIN H., $1,260.00; DUNN, SUSAN H., $402.50; ENVIROTECH SERVICES, INC., $50,734.48; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $146.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $55.00; FIRST UNITED METHODIST CHURCH OF SALIDA, $144.23; FOX, THOMAS W., $1,050.00; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $175.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,700.00; GALLS, LLC, $136.73; GARNA, $57,300.00; GARY’S PLUMBING AND HEATING, $2,975.00; GOBINS INC, $2,940.78; GOOGLE LLC, $454.40; GORBY, HEATHER, $4,952.25; GOVCONNECTION, INC., $46.68; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GUCCIONE, FRANK, $75.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $225.75; GUNSMOKE TOWING LLC, $275.00; HAPL, GENE, $250.00; HARRIS GOVERN FT. COLLINS USER GROUP INC, $150.00; HARVEY ECONOMICS, $11,729.90; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $590.00; HENRY SCHEIN INC., $3,563.43; HIMSCHOOT, SCOTT E., $238.00; HMC NETWORKS, INC., $725.00; HODDE, MICHELE, $52.50; HODGE, MARILYN, $64.03; HORNE, ANDERSON, $50.00; HRRMC, $3,302.12; HRRMC PHARMACY DEPT., $375.90; HYLTON LUMBER CO., $219.80; ICP, $325.00; IHS PHARMACY, $1,461.96; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $3,526.25; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $165.00; JACKSON, RONALD L., $163.22; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,609.97; KALAMATAPIT CATERING, $1,600.00; KESTER, MICHAEL A, $49.78; KIMBALL MIDWEST, $585.22; KOMARNSKY, ANTHONY W., $990.00; KONE PASADENA, $1,150.00; LARSON, STEPHEN ROGER, $50.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $572.85; LEGALSHIELD, $216.25; LETS CORP DBA ORION SYSTEMS, $1,885.00; MARTIN, LISA, $21.46; MARTINEZ, MIKE, $495.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $2,783.06; MCCORMICK, BILL, $50.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $15,052.17; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $336.98; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $455.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $2,914.95; MOETIVATIONS, INC., $865.00; MONTROSE WATER FACTORY, $377.00; MORGAN, SANDRA, $28.00; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $8,122.71; MOUNTAIN MAIL, $14,560.19; MUNIREVS, $1,250.00; NAY, MICHELLE, $169.60; NUTTER, JULIE R., $155.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $119.98; PALZKILL, CLAUDIA C, $600.00; PARTSMASTER, $592.10; Peer Empowered Recovery Comm. Solutions, $2,500.00; PESQUEIRA, GABRIELA, $48.71; PHRECKLES PHOTOGRAPHY, $200.00; PLACKNER, WILLIAM, $317.00; PONCHA LUMBER, $99.94; PONS, DIEGO, $188.30; POSTMASTER OF SALIDA, $245.00; PRESSLY, LEANNE, $1,246.25; PROGRESSIVE ALARMS, $45.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QTPOD, $5,677.00; QUILL CORPORATION, $299.86; RAO, NIKHARIKA, $10.00; REED, TARA, $2,158.75; REIMER, BRET, $544.00; RICE, REBECCA, $50.00; RILEY, CINDA, $50.00; RISHAVY, JAKE, $2,375.00; ROWELL, ANGEL, $3,515.05; RUSSELL, HOLLY, $64.21; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $19.98; SAGE GENERATION, $2,778.91; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $2,146.62; SALIDA SCHOOL DISTRICT R32J, $108.00; SANDERLIN, JESSE, $106.01; SANDERS, CLAY, $100.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,112.89; SANOFI PASTEUR, INC, $789.90; SARAH F. WHITTINGTON PC, $17,760.00; SCANGA MEAT CO., $620.75; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SELLARS PROJECT SPACE, $1,500.00; SHEHANE, JUDITH, $112.50; SHIP N THINGS, $37.97; SIMPLEVIEW, $2,250.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $804.96; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $295.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,210.72; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,197.49; STAUCH, CASSANDRA A, $125.00; STEAMPLANT EVENT CENTER, $275.00; STEEL CITY BLACKTOP, $3,025.00; STOLBA, ANNETTE K., $124.95; STRYKER SALES CORPORATION, $50.57; SYSCO DENVER, $3,436.26; TBK Bank, $41.67; THOMAS REUTERS - WEST, $159.14; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOM, DANIEL, $75.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $960.85; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $256.14; TOWN OF BUENA VISTA, $10,120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $135.75; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $59.98; U.S. BANK, $70,010.38; UAWAE, $1,100.00; ULINE, $276.45; UNITED HEALTH CARE - RECOVERY SERVICES, $1,826.11; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY, INC., $151.73; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $116.64; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $3,400.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; VENES, REBECCA, $30.00; VERIZON WIRELESS, $4,778.53; VISTA OUTDOOR SALES, LLC, $369.91; VISTA WORKS, $24.95; WAGNER EQUIPMENT CO, $13,022.76; WASTE MANAGEMENT, $1,105.79; WELBORN, ANGELA, $31.00; WELCH, JENNIFER, $750.00; WELLNESS SCREENING LLC, $406.00; WESTERN DETENTION, $1,699.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $140.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $981.81; WIECZOREK, RONALD, $80.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $148.81; WOOD GROUP PLC, $2,291.50; WOOD, LISA, $800.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $9,492.43; XCEL ENERGY, $5,281.74;
$1,450,957.09
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail June 11, 2021
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