PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JULY 2020
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $182.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $10,866.42; 5280 CONCRETE COATINGS, $6,272.00; A-1 AUTO SERVICE, $1,094.02; AARMS, $225.00; ABERNATHY, JOE, $250.00; ACA PRODUCTS, $297,800.95; AEROCARE OF SALIDA, $75.56; AFLAC, $1,507.21; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AIRGAS USA, LLC, $2,453.57; ALL WEST OF COLO. LLC, $6,888.00; ALLISON, SHAWN, $682.50; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $1,122.71; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $8,839.61; ANDERSON, SCOTT, $15.00; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $737.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; APEX SOFTWARE, $1,385.00; ARGYS PLUMBING, INC., $293.65; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $44,927.10; ATHA, MAXWELL, $140.00; ATMOS ENERGY, $835.84; AUTO ZONE INC., $767.47; AUTRY, JOE BOB, $250.00; BAUBLES AND BOTTLES, $700.00; BEDNARSKI LLC, $3,992.31; BOYD, JOANN, $2,177.03; BRADY BROTHERS, INC., $367.65; BRADY’S LOCKSMITH, $380.00; BREWSTER ANNIE, $419.74; BREWSTER DAVID P, $2,116.37; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $695.21; BUFFALO PEAKS ELEC. INC., $21.32; BURGESS, ROBIN, $345.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $4,500.71; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $5,926.92; C & J AUTOMOTIVE, $82.08; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $1,074.91; CADMO, $550.00; CEBT, $251,943.00; CENTURYLINK QCC, $1,393.84; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $6,885.44; CHAFFEE COUNTY S&R SOUTH, $415.85; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $435,649.53; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $309.50; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $35.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $200.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $189.89; CITY OF SALIDA, $5,201.92; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $384.00; COLE, BARRY, $212.50; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,986.71; COLO. DEPT OF HEALTH, $8,810.43; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $315.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $480.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,373.91; COLO. DEPT OF REVENUE, $150.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO ASSESSORS ASSN., $145.00; COLORADO BARRICADE CO., $627.64; COLORADO CARWASH, $177.50; COLORADO CENTRAL TELECOM, $60.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $297.26; COLORADO JAIL ASSOCIATION, $240.00; COLORADO MOUNTAIN HOUSING COALITION, $200.00; COLORADO STATE TREASURER, $9,205.30; COLORADO STATE UNIVERSITY, $13,395.39; COLUMBINE AUTOMOTIVE PRODUCTS SLV, $26.00; COPELAN, JOSHUA, $1,762.88; COPELAND, CRYSTAL, $50.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; Core & Main, $775.00; CORVINUS GROUP, LLC, $1,330.00; CORY POTTEBAUM’S CLEAN AND CLEAR, $4,349.76; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $942.68; CREST COUNSELING SERVICES, $1,500.00; CURTIS, DAVID R., $5,423.81; CUSTER COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $7,926.98; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $389.50; DAVIS HAUSER CONSTRUCTION, LLC, $776.25; DELL MARKETING L.P., $1,569.23; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $957.35; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,115.25; DOON, BENJAMIN H., $1,600.00; DUNN, SUSAN H., $603.75; EL PASO COUNTY SHERIFF, $9,000.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EVIDENT, INC., $123.30; FAMILY FRIENDLY COURT, $22.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FESENMEYER, JERRY A., $725.00; FIRST STREET FAMILY HEALTH, $140.00; FIRST STREET FLOORING, $4,009.75; FOODSHED ALLIANCE, $500.00; FORCE AMERICA DISTRIBUTING, LLC, $67.02; FOX, THOMAS W., $1,050.00; GAGE, MARY, $10.83; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,630.00; GALLS, LLC, $897.36; GARNA, $4,320.00; GCR TIRES & SERVICE, $1,317.68; GEN-TECH OF COLORADO,LLC, $1,250.00; GOBINS INC, $1,929.14; GOOGLE LLC, $455.60; GRANZELLA, RUSSELL, $275.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $261.00; GUNSMOKE TOWING LLC, $450.00; HADLEY, JOSH, $661.50; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $1,225.00; HARPING, DORMER, $120.00; HARTY, NICOLE, $121.00; HAYES, JANIE, $700.00; HENRY SCHEIN INC., $5,195.20; HINRICHS, WARREN, $1,800.00; HMC NETWORKS, INC., $225.00; HODDE, MICHELE, $61.25; HOME DEPOT PRO, $197.13; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,637.05; HYLTON LUMBER CO., $1,148.39; HYSJULIEN, CLAUDETTE, $345.00; IHS PHARMACY, $195.28; IMPRESCO LLC, $1,309.28; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $293.04; JOHN DEERE FINANCIAL, $279.93; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $167.20; JOHNSON, LEA, $125.00; JOHNSTON, SHERRI, $600.00; JONES, KURT M., $146.37; JUDD, PAIGE, $925.00; K & S INC., $29,893.00; KIMBALL MIDWEST, $1,207.30; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; L.N. CURTIS AND SONS, $897.50; L.N. CURTIS AND SONS, $5,461.36; LAMB, MARGARET, $150.00; LANDSCAPE RESOURCE CONSULTING, $2,863.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $297.28; LEDS, INC., $53.19; LEGALSHIELD, $242.15; LEMLEY, BILLY J., $376.00; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $400.00; MAEZ, TYREL, $179.95; MARQUIS, KIM, $2,491.15; MARTIN, LISA, $7,500.00; MARTINEZ, JANELLA, $15.60; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $2,478.17; MCFARLAND OIL CO., INC., $24,109.41; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $776.76; MEHAFFEY, CHERYL C., $3,543.75; MERRIFIELD CUSTOM BUILDERS & LANDSCAPER, $2,200.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $4,341.80; MONTROSE WATER FACTORY, $356.25; MORRIS, DEBRA M., $162.50; MOSBY, BRENDA, $125.00; MOSBY, RANDY, $125.00; MOUNTAIN MAIL, $1,894.57; MUNIREVS, $1,250.00; NAY, MICHELLE, $114.79; NELSON, JAMES, $250.00; NUTTER, JULIE R., $200.00; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $141.00; OLSON, ELIZABETH, $75.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $23.47; ORRILL, MIKE, $3,364.81; OTAK, $15,888.54; PARMA COMPANY, $183.56; PARTSMASTER, $387.63; PFINGSTON, JENNA, $350.00; PLAK SMACKER INC., $862.04; PONCHA LUMBER, $102.84; PORZAK BROWNING & BUSHONG, LLP, $605.00; POST, LINDA, $162.50; PRESSLY, LEANNE, $157.50; PROGRESSIVE ALARMS, $3,620.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $1,050.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUADIENT, $66.00; QUILL CORPORATION, $500.33; READY COMM, $1,215.00; REED, TARA, $430.56; REIMER, BRET, $272.00; RELEX INC. DBA LEXISNEXIS, $400.00; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; RHOADS, DONNA, $28.00; RIVER RUNNERS, $490.00; ROBERTS, DEAN, $500.00; ROBERTS, RICK, $125.00; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $479.98; ROEPKE, NEIL, $128.60; ROWELL, NIK, $945.00; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $18,284.41; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $72.98; SALAZAR, IDA K., $345.00; SALIDA ACE HARDWARE, $1,490.33; SALIDA AUTO PARTS, $4,076.98; SALIDA GUNSHOP, $225.05; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $1,920.92; SALIDA SUNRISE ROTARY, $60.00; SALIDA TECH, INC., $9,900.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,131.20; SANOFI PASTEUR, INC, $313.39; SCANGA MEAT CO., $392.77; SCHOGER, DEANNA, $125.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SEDATION EQUIPMENT & SUPPLIES, $104.83; SETTINGS EVENT RENTAL, $773.52; SHAMROCK FOODS COMPANY, $3,371.34; SHIP N THINGS, $144.43; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $897.68; SNAP-ON TOOLS, $554.40; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,030.26; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,579.79; STITCHCRAFT MARKETING, $500.00; STOLBA, ANNETTE K., $99.95; Swarco Colorado Paint Company LLC, $3,209.19; SWEETIE’S, $126.00; SYSCO DENVER, $3,038.80; TBK Bank, $41.67; THOMAS REUTERS - WEST, $154.50; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOLL, DEVIN, $88.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,508.49; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $2,135.34; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $131.41; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $29.99; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $522.00; TROJANOVICH, DON, $250.00; TRYG GROUP, LLC, $3,450.07; U.S. BANK, $43,776.65; UAACOG, $116,000.00; ULINE, $818.30; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY, INC., $170.63; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,120.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; VELTRI, JANICE, $125.00; VERIZON WIRELESS, $10,504.78; VIGNALE, KEIRSTAN, $125.00; VISTA AUTO PARTS, $12.99; VISTA WORKS, $2,624.70; VITAL RECORDS SECTION, $20.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $24,718.17; WALMART COMMUNITY BRC, $4,283.73; WASTE MANAGEMENT, $757.48; WELCH, JENNIFER, $110.00; WELLNESS SCREENING LLC, $549.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $16.99; WEX BANK, $68.24; WHITEHALL’S ALPINE BG, $673.26; WILDER, IRENE, $150.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $82.50; WORLD FUEL SERVICES INC., $3,998.68; XCEL ENERGY, $116.52;
$1,698,842.34
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail August 21, 2020
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.