PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JULY 2021
Vendor, Amount
3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $2,182.50; A-1 AUTO SERVICE, $199.16; ACTION LOCK SERVICE, $5,680.00; ADVANCED CABINETRY, INC., $2,585.00; AFLAC, $1,246.44; AFLAC-GROUP, $1,590.96; ALL CLEAR EMERGENCY MANAGEMENT GROUP, $9,500.00; ALLISON, SHAWN, $455.00; ALPHA ENERGY LABS, $745.86; ALS/PACEM, $795.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $800.00; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $699.60; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $4,278.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $818.25; ANDERSON MOTOR COMPANY, $60.00; ANDERSON, JASON, $600.00; ANEW SEPTIC, $400.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $54.95; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARK VALLEY BROADCASTING, $600.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $47,367.50; ARKANSAS RIVER WATERSHED COLLABORATIVE, $50,000.00; ARROWHEAD SCIENTIFIC, INC, $93.45; ASEPTICO, $5,560.00; ASEPTICO, $1,140.00; ATMOS ENERGY, $2,342.14; AUTO ZONE INC., $957.20; AUTONATION FORD LITTLETON, $47,251.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAUR QUINN, $100.00; BAYAUD ENTERPRISES, INC., $818.85; BIG HORN CANYON TRADING POST, $25.00; BIG O TIRES #6162, $99.99; BIG SKY COMMUNICATIONS, $234.00; BLUE STAR RECYCLERS, $4,038.14; BOB BARKER COMPANY, INC., $815.08; BOBCAT OF THE ROCKIES, $248.38; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $214.32; BOWEN DITCH COMPANY, $42,500.00; BRADY BROTHERS, INC., $126.48; BRANDON DODGE ON BRADWAY, $105,517.95; BUENA VISTA CHAMBER & VISITOR CENTER, $500.00; BUENA VISTA ROASTERY, $123.75; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $82.20; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $724.75; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,166.34; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,258.00; C & J AUTOMOTIVE, $224.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $120.53; CADMO, $850.00; CAPITAL ONE, $4,825.20; CARLSTROM, ANDREA, $75.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $37.00; CEBT, $253,089.25; CENTRAL COLORADO TITLE & ESCROW, $255,000.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $1,521.42; CESARE, INC., $1,800.00; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $14,466.38; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $2,016.92; CHAFFEE COUNTY DHS, $19,384.38; CHAFFEE COUNTY FAIR, $350.00; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $46,200.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $460,869.20; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,966.13; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $72.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $235.27; CHIEF PETROLEUM, $919.60; CITY OF SALIDA, $5,749.89; CITY SERVICE VALCON, $16,466.93; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $718.05; CLIA LABORATORY PROGRAM, $180.00; CLOUD LEVEL MEDIA, $3,000.00; CMI, INC., $43.96; COLLEGIATE COMMONS APARTMENTS, $450.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,645.04; COLLINS, TRAVIS, $125.00; COLO. DEPT DIV OF OIL & PUBLIC SAFETY, $180.00; COLO. DEPT OF HEALTH, $10,063.21; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $1,740.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $1,242.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH & ENVIROMENT, $946.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $2,128.30; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $948.50; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $2,191.52; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $400.00; COLORADO ASSOCIATION OF TAX APPRAISERS, $1,595.00; COLORADO BARRICADE CO., $1,603.69; COLORADO CARWASH, $361.00; COLORADO CENTRAL PUBLISHING, LLC, $140.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $73.93; COLORADO FARM TO TABLE, $2,500.00; COLORADO STANDARD, LLC, $17,500.00; COLORADO STATE TREASURER, $9,830.01; COMFURT GAS INC., $11.44; Conservation Legacy, $8,000.00; CONTRERAS, MARCIE, $125.00; COPELAN, JOSHUA, $941.68; COPPER, DEE DEE, $290.56; CP’S PORTABLES, $160.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $801.58; CURTIS, DAVID, $13,666.66; DEFURIO, DAKODA, $75.00; DELL MARKETING L.P., $3,715.57; DESIGN CONCEPTS CLA, INC., $823.75; DIGGS MIA, $200.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $42,666.08; DOON, BENJAMIN H., $1,035.00; DRIFT & AMBLE, $642.00; DUBIN DEE, $89.64; DUNN, SUSAN H., $96.25; EARLY, CHRISTINA, $65.39; EHLENFELDT, CODY, $111.00; EMPLOYMENT LAW SOLUTIONS, INC., $1,000.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EVIDENT, INC., $1,076.81; EWING DESMOND, $100.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $965.50; FAMILY FRIENDLY COURT, $116.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, JERRY A., $1,200.00; FLANAGAN, CYNTHIA, $125.00; FOX, THOMAS W., $4,819.00; FRANCO, CASSONDRA, $75.00; FRPHI HYDRONICS, LLC, $1,028.50; FULL SPECTRUM PAINTING, $250.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GALLS, LLC, $982.26; GARNA, $31,743.50; GENTILE JIM, $20.00; GILES, JANINE, $1,137.55; GMCO CORPORATION, $100,129.03; GOBINS INC, $7,200.24; GOODBULB LLC, $152.24; GOODWIN, MATHEW, $700.00; GOOGLE LLC, $460.80; GORBY, HEATHER, $7,100.00; GOVCONNECTION, INC., $1,532.81; GRAFIX SHOPPE, $929.81; GRANZELLA, RUSSELL, $374.94; GTS, $45.00; GUIDESTONE COLORADO, $3,640.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $1,291.47; GUNNISON COUNTRY PUBLICATIONS, LLC, $2,000.00; HADLEY TAYLOR, $600.00; HADLEY, JOSH, $300.00; HARRIS, DAMON L., $972.70; HARRIS, GINGER, $85.34; HASKELL, MONICA, $125.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $600.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $275.00; HENRY SCHEIN INC., $2,236.33; HISER GROUP HOLDINGS, LLC, $250.00; HMC NETWORKS, INC., $500.00; HODDE, MICHELE, $113.75; HOTEL ELEGANTE, $645.00; HOWARD, CAMILLE, $75.00; HRRMC, $3,716.02; HRRMC PHARMACY DEPT., $2,574.11; HYLTON LUMBER CO., $28.35; IBARRA DIEGO, $100.00; ICC, $137.00; ICS JAIL SUPPLIES, INC., $194.26; IMPRESCO LLC, $2,715.22; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $68.79; INTERMOUNTAIN MACHINE & FAB, INC., $464.66; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $1,302.04; J & A ENTERPRISES, $1,812.50; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $2,953.50; JOHN DEERE FINANCIAL, $4,176.07; JOHNSON, LEA, $75.00; JUNKER ALEXANDER, $200.00; KIMBALL MIDWEST, $297.54; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; L.N. CURTIS AND SONS, $10,718.02; LANDMARK SURVEYING, $10,712.50; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $35.51; LAUDENSLAGER, GREG, $1,000.00; LAWLIS, MARK D, $2,000.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $518.19; LEGALSHIELD, $216.25; LONGBERG ENTERPRISES LLC., $120.00; LOWRY CONTRACTING, INC., $1,575.00; MAEZ, TYREL, $67.50; MARQUIS, KIM, $135.00; MARTIN, LISA, $7,644.80; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $4,953.39; MCDONALD BUEHLER DAVID, $100.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $21,571.03; MCFARLAND, TOM, $40.00; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $4,064.81; MERRIFIELD CUSTOM BUILDERS & LANDSCAPER, $2,415.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $4,576.44; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $5,127.20; MINKLER NATE, $100.00; MISHMASH ELECTRIC, INC., $101.81; MOBILE RECORD SHREDDERS, $12.00; MOETIVATIONS, INC., $1,730.00; MONTROSE WATER FACTORY, $376.00; MORGAN, SANDRA, $121.40; MORRISON, ARRON, $398.68; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $141.54; MOUNTAIN MAIL, $17,992.73; MULTICARD, $196.16; MUNIREVS, $2,500.00; NACCTFO, $75.00; NATIONAL FOREST FOUNDATION, $130,000.00; NEJAME ZEISET ETHAN, $100.00; NUTTER, JULIE R., $83.46; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; O’HARE, JANIE L., $40.00; OLIVER TARA, $75.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $26.98; ORRILL, BEVERLY, $1,139.96; ORRILL, MIKE, $670.00; PALZKILL, CLAUDIA C, $60.00; PARTSMASTER, $202.22; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $345.52; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $913.24; PONCHA LUMBER, $617.75; POSTMASTER OF SALIDA, $245.00; POWERS, $908.00; PRENTISS, YVONNE, $255.00; PRESSLY, LEANNE, $87.50; PROGRESSIVE ALARMS, $45.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $675.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUIET USE COALITION, $23,500.00; QUILL CORPORATION, $170.83; READY COMM, $1,063.45; REED, TARA, $1,758.75; REVIZE SOFTWARE SYSTEMS, $23,550.00; RICE, REBECCA, $143.75; RIVER RUNNERS, $300.00; ROSA MAGDALENA, $100.00; ROWELL, ANGEL, $3,733.96; ROWELL, NIK, $3,429.55; RUSSELL, HOLLY, $75.00; SAGE GENERATION, $2,350.25; SALIDA GUNSHOP, $633.56; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $8,421.34; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,248.28; SANOFI PASTEUR, INC, $1,579.80; SCHULZ ANDREA, $125.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $459.63; SHARPE EQUIPMENT & IRRIGATION, $94.45; SHIP N THINGS, $37.95; SIMPLEVIEW, $12,125.04; SMITH JR., DONALD C., $91.13; SNAP-ON TOOLS, $1,299.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $95.00; STACY, MARK J., $111.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,148.82; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $2,748.26; STECK INSIGHTS WEB DESIGN, $99.00; STRYKER SALES CORPORATION, $935.90; SUNDAY LOUNGE, $2,500.00; SYSCO DENVER, $4,483.30; TAKACS, MEREDITH, $55.00; TBK Bank, $41.67; THE ALLIANCE: SART, $500.00; THOMSON REUTERS - WEST, $159.14; TLC TRAVELING SMILES, $496.70; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $3,392.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,145.39; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $361.12; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $12,973.44; U.S. BANK, $95,956.68; ULINE, $451.82; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,725.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; URBONAS, WAYNE, $125.00; VALLEVONA, ROBERT A., $350.00; VAXCARE, $113.02; VENES, REBECCA, $30.00; VERIZON WIRELESS, $4,872.09; VISIT COLORADO SPRINGS, $5,000.00; VISTA WORKS, $250.00; VOLZ ANDREW, $75.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $356,900.79; WAIT, TANYA, $75.00; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $1,416.00; WASTE MANAGEMENT, $1,057.70; WEBER, COLLEEN, $100.00; WEIDMANN, MARA, $50.00; WELLNESS SCREENING LLC, $115.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $20.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $846.28; WOLD, $6,278.13; WOOD GROUP PLC, $4,658.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $32,592.09; WRIGHT, SCOTT C., $10,000.00; YOUNG INNOVATIONS, $2,469.64;
$2,667,044.78
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail August 13, 2021
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