PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR MAY 2023
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $3,285.83; 50West Productions, $6,458.33; A-1 AUTO SERVICE, $3,767.28; A-1 COLLECTION AGENCY, LLC, $764.79; ACA PRODUCTS, $772.29; ACTION LOCK SERVICE, $410.50; AFLAC, $1,825.42; AFLAC GROUP INSURANCE, $1,059.13; Alexandra Jacobs, $243.24; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $292.00; ALLEGRETTI, ANNA, $100.00; ALLISON, SHAWN, $262.50; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $2,585.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $20,724.58; ANDERSON, EMILY, $185.63; ANDERSON, JASON, $900.00; Andrea or Matthew Coen, $200.00; ANEW SEPTIC, $862.50; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $204.48; ANTERO SEPTIC INC., $90.00; Aristata Communications, $221.42; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $62,942.88; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $11,702.40; AUGUSTINE, KEVIN, $750.00; AUTO ZONE INC., $30.55; AXON ENTERPRISE, INC., $45,912.00; BAINBRIDGE, KRISTINE, $79.00; BAKER, DYLAN J., $363.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $100.00; BALDRIGE, WILLIAM, $300.00; BELL ELECTRIC COMPANY, $364.50; BILLEAUDEAUX, DALE, $40.00; Bischoff Molly, $253.13; BISCHOFF, MICHAEL, $50.00; BLACKFOOT PAVEMENT MAINTENANCE, $4,076.00; BLUEGLOBES LLC, $2,846.46; BONCHUCK INC, $684.37; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $1,104.54; BOWIE INDUSTRIES, INC., $1,560.45; Buena Vista Ace Hardware, $259.82; Buena Vista LaGrees, $70.92; BUENA VISTA ROASTERY, $129.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUFFALO PEAKS ELEC. INC., $714.96; BURTON, CARMEL, $50.00; BUSHONG & HOLLEMAN PC, $1,271.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,162.93; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,397.80; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $135.75; Campbell, Katie, $50.00; CAMPBELL, ROBERT B., $125.00; CAPITAL ONE, $3,055.20; CARPENTER, DANI, $50.00; CARTER, SUSAN, $62.86; CEBT, $273,178.04; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $275,000.00; CenturyLink, $5,232.03; CENTURYLINK QCC, $2,302.79; CGRS INC., $1,438.50; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $14,180.08; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $313.25; CHAFFEE COUNTY HOSPITALITY, INC, $150.00; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $101.00; CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT., $12,223.66; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $300.00; CHAFFEE COUNTY SHERIFF’S, $17.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $580,182.53; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $150.00; CHAFFEE HOUSING TRUST, $20,000.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,769.70; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $500.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $300.00; CHAMBERS, RYAN, $221.12; CHARTER COMMUNICATIONS, $1,179.76; CHRISTOPHERSEN, DANI, $50.00; CITY OF SALIDA, $1,779.60; COGAN, BRIAN, $125.00; COLE, BARRY, $433.90; COLLEGIATE PEAKS BANK, $470.02; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $3,480.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,637.30; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $796.72; COLORADO ASSESSORS ASSN., $323.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $857.65; COLORADO MOUNTAIN COLLEGE, $245.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; CONLEY, ASHLEY, $96.60; COOPER WOODWORKS, INC, $12,312.00; COPELAN, JOSHUA, $160.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; Core & Main, $15,500.60; CORELY, WENDY, $90.00; COSCARELLA, BRANDY, $50.00; COTTOM, MILES, $50.00; CP’S PORTABLES, $535.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,105.55; CRS TIMBER PRODUCTS, LLC, $49,700.00; CSU ENGAGEMENT & EXTENSION, $16,642.99; CTSI, $25,000.00; CURGUS, MARJO, $100.00; DAGNER SCHLUTER MITZNER WERBER, LLC, $5,373.40; DALRYMPLE, SONYA, $60.00; DAVISSON, MARLIS, $134.99; DBT TRANSPORTATION, $7,322.00; DE VOY, DANE, $105.00; DEAN, DEVON, $234.62; DELUCA GAS CO., $2,355.26; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $655.84; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $246,237.45; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DONALD S. REIMER, P.E., AICP, $125.00; DOON, BENJAMIN H., $1,350.00; DOUMAS, THOMAS, $50.00; DULAIGH, DAVE, $103.16; DUNN, SUSAN H., $385.00; DWYER, ANNE, $50.00; DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT, LLC, $1,162.50; E-470 EXPRESS TOLL, $13.45; EATON, JEFFREY, $5,000.00; EL PASO COUNTY CORONER, $1,500.00; ELEMENTS MOUNTAIN COMPOST, LLC, $100.00; ELLISON, TYLER, $175.00; Encore Electric, $961.38; ENVIROTECH SERVICES, INC., $79,115.82; FAMILY FRIENDLY COURT, $232.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $55.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $150.00; FIRST STREET FLOORING, $894.28; FOX, THOMAS W., $225.00; FRANKLIN, APRIL, $100.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $8,225.00; GARNA, $6,360.00; Gaumond, Kirsten, $200.00; GILBERTSON, LAURIE, $3,000.00; GOBINS INC, $1,122.65; GORBY, HEATHER, $2,900.00; GOULDING DEVELOPMENT ADVISORS, $46,631.87; GOVERNMENT FORMS AND SUPPLIES, $93.00; GOVOS, INC, $2,500.00; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $676.92; GTS, $180.00; GUCCIONE, FRANK, $125.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $522.25; GUNSMOKE TOWING LLC, $490.00; HADLEY TAYLOR, $900.00; HALE, CHRISTOPHER, $110.00; Hamilton, Sarah, $1,500.00; HAMMOND, LEISL A, $50.00; HAMPTON, COURTNEY, $15.00; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $300.00; HARFORD, PAUL, $50.00; HEALTH FIRST, $138.78; HELD, HANK, $100.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $779.02; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $1,023.56; Hiller, Nicole, $50.00; HOFFMANN, PARKER, WILSON & CARBERRY, PC, $5,412.42; HOME DEPOT PRO, $478.40; HOWARD, CAMILLE, $250.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,664.11; Humanitou, LLC, $10,408.60; HUNCKLER, TIMOTHY R, $630.56; HUNT, NANCY, $417.35; HYLTON LUMBER CO., $55.00; HYLTON-HINGA, LESLIE, $50.00; ICP, $325.00; IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA LLC, $22,806.00; IMPRESCO LLC, $426.30; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $260.00; JACOBS, AMBER, $50.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $2,052.78; JUBA, MEGAN, $822.50; Julie Speer Productions, $8,829.00; KAERCHER, CHARLOTTE, $355.64; KALAMATAPIT INC., $4,950.00; KAPPEL, ASHLEY, $110.00; KARIS COUNSELING, INC, $405.00; KENICK, RICHARD, $211.06; KIMBALL MIDWEST, $1,500.60; KINDLE, AARON, $50.00; KOMARNSKY, ANTHONY W., $9,425.00; KONE PASADENA, $1,150.00; L.N. CURTIS AND SONS, $1,184.68; LADY, KATIE, $325.00; LaGrees Market & Hardware, $75.99; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $85.92; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,651.85; LEDS, INC., $15,428.00; Ledwith, Lisa, $180.00; LEE, BRIAN, $50.00; LEGALSHIELD, $181.35; LEVA, KELSEY, $50.00; LOVE, KRISTEN, $345.00; LOWRY CONTRACTING, INC., $6,724.65; Manshiem, John W, $50.00; MARTIN, LISA, $292.50; MARTINEZ, JANELLA, $8.70; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $918.22; MCFARLAND OIL CO., INC., $20,107.73; Medico-Mart, $2,502.44; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $980.56; MICRO AGE, $7,357.64; MILLER TARA, $125.00; MISHMASH ELECTRIC, INC., $150.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $244.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $1,680.00; MORGAN, SANDRA, $496.04; MORTIMER, CHARLES, $100.00; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $53,422.58; MT. PRINCETON HOT SPRINGS, $868.76; MULTICARD, $306.50; NAY, MICHELLE, $178.13; NELSON, STEPHANIE, $169.20; NICOLETTI-FLATER ASSO., $440.00; NOLAN, KEVIN, $310.00; North American Syringe Exchange Network, $247.35; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $19.74; O’ROURKE MEDIA GROUP, LLC, $4,783.21; ORRILL, BEVERLY, $531.56; Patagonia Health, Inc, $612.00; PEAK, JESS, $216.25; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PEYROUSE, AARON, $159.11; PONCHA LUMBER, $480.17; PRESSLY, LEANNE, $52.50; PROGRESSION PARTNER, LLC, $450.00; PROJECT SUNRISE, $1,708.65; PUEBLO BANK & TRUST, $373.34; QUILL CORPORATION, $196.01; RAFAEL L BLACK-GARCIA, $1,079.38; RAMER, SAMUEL, $284.11; REED, TARA, $812.50; RICE, REBECCA, $146.25; Ritchie, Andrew, $50.00; ROBERTS, RICK, $50.00; RUSSELL, HOLLY, $1,639.32; S&T CONSTRUCTION LLC, $174.17; SALIDA ACE HARDWARE, $6,526.60; SALIDA AUTO & DIESEL REPAIR, $413.16; SALIDA AUTO PARTS, $4,738.25; SALIDA GUNSHOP, $71.15; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $2,734.11; SALIDA SUNRISE ROTARY, $200.00; SALIDA TECH, INC., $10,850.00; SANCHEZ, PAULA, $200.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,115.85; SANOFI PASTEUR, INC, $1,741.72; SCHLEICHER, KAYLA, $50.00; SCHOGER, DEANNA, $125.00; SEAN’S LAWN CARE, $2,400.00; SHEHANE, JUDITH, $175.00; SHELMAN, JASON, $40.00; SHERWIN-WILLIAMS CO., $29.04; SHIP N THINGS, $148.34; SISNEROS, KATHERINE, $100.00; SMOYER, KIM, $4,141.40; SOLVISTA HEALTH, $123,000.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $4,170.21; STONE, JEANI, $125.00; SYSCO DENVER, $537.68; TAKACS, MEREDITH, $50.00; Tamietti, Aubrey, $207.45; TECHNOLOGYWEST, $14,303.22; THE ARTWORKS, $9,987.00; THE FARICY BOYS, $544.12; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $286.50; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,780.96; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $513.74; TOWN OF BUENA VISTA, $128.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $158.57; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $29.99; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,243.52; TRUE VALUE TRAILERS & POWER EQUIPMENT, $13,600.00; TRYG GROUP, LLC, $58,611.60; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $37,022.75; TYLER TECHNOLOGIES, INC, $13,300.00; U.S. BANK, $1,522.87; UMB CARD SERVICES, $88,908.74; UNITED ROOFING OF COLORADO, $100.00; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $362.55; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,530.00; US FOODS, $19,166.12; VALLEVONA, ROBERT A., $1,150.00; VENES, REBECCA, $30.00; Verathon, Inc, $520.00; VERIZON WIRELESS, $7,226.53; VEROTOUCH CONSTRUCTION LLC, $1,290.98; VISA, $3,346.27; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,349.22; WAIT, TANYA, $146.68; WARD, ANDREA SCHULZ, $50.00; WEEKS, MICHAEL, $2,000.00; WELLNESS SCREENING LLC, $408.59; WESTERN STATES FIRE PROTECTION CO., $965.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $607.16; WILCOX, KENNY, $28.72; WILCOX, SHANNON, $333.30; WILKINS LUMBER, INC., $1,589.90; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $1,179.72; WOLD, $14,596.50; WOLTERS, BRADY, $49.00; WOOD, POWELL, $55.00; WORLD CLASS DISTRIBUTORS, $584.33; WORLD FUEL SERVICES INC., $27,750.83; XCEL ENERGY, $22,527.19; ZIMINSKI, BRION, $125.00;
$2,722,290.99
KEITH BAKER, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail June 23, 2023
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