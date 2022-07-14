PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JUNE 2022
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $220.00; 3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $3,333.69; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $17,277.50; A-1 AUTO SERVICE, $20.99; AARON’S AUTO GLASS, INC., $762.55; ACA PRODUCTS, $4,652.30; AFLAC, $1,198.81; AFLAC-GROUP, $1,834.64; Alexandra Jacobs, $100.00; ALLEN, JOANNE J., $100.00; ALLISON, SHAWN, $275.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $20,925.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $18,965.75; ANDERSON, EMILY, $92.80; ANDERSON, SARA, $150.00; ANEW SEPTIC, $2,300.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $71.87; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARAPAHOE COMMUNITY COLLEGE, $6,796.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $27,753.68; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $4,448.00; ATHA, MAXWELL, $125.00; ATMOS ENERGY, $666.84; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BARTON, CHRISTIE, $125.00; BERNDT, KENDRA, $399.96; BETCH, $25,000.00; Bethany Quintana, $140.00; BIG O TIRES #6162, $75.99; Bischoff Molly, $274.90; BISCHOFF, MICHAEL, $125.00; BLACK FOX MINING LLC, $7,747.20; BLACKFOOT PAVEMENT MAINTENANCE, $2,228.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $628.63; BRADY BROTHERS, INC., $359.90; BREWER, MATTHEWS, $120.00; BROWN, DAMON, $398.00; BRUMBAUGH, ANNA, $175.50; Buena Vista Ace Hardware, $302.86; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BURKHART, TRACY, $125.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $9,093.44; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,334.08; C & J AUTOMOTIVE, $228.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $100.51; Campbell, Katie, $60.00; CAMPBELL, ROBERT B., $125.00; CAOA, $50.00; CAPITAL ONE, $5,496.11; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $39.99; CARLSTROM, ANDREA, $125.00; CATHERINE EICHEL PHOTOGRAPHY, LLC, $400.00; CDPHE (FOOD SERVICE), $1,978.00; CEBT, $256,501.72; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $123,750.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $606.98; CenturyLink, $2,584.37; CENTURYLINK QCC, $2,549.41; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $4,306.00; CHAFFEE COUNTY DHS, $8,309.11; CHAFFEE COUNTY PUBLIC HEALTH, $30,000.00; CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT., $7,244.55; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $25.00; CHAFFEE COUNTY SHERIFF’S, $480.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $512,395.46; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $10,027.64; CHAFFEE LOCK AND KEY, $255.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,623.83; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $145.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $200.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $300.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $782.52; CITY OF SALIDA, $2,000.00; CITY SERVICE VALCON, $59,932.46; Civic Brand, $10,000.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $350.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,193.36; COLLINS, TRAVIS, $375.00; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $5,100.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,404.26; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $997.67; COLORADO CARWASH, $755.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $74.95; COLORADO COMPRESSED GASES, $694.60; COLORADO ENERGY SYSTEMS, $85.00; COLORADO FARM TO TABLE, $2,000.00; COLORADO FIRECAMP, $95,000.00; COLORADO STATE LAND BOARD, $5,000.00; COLORADO STATE UNIVERSITY - SOIL WATER, $17.16; COMMUNICATION SOLUTIONS, $310.50; CONLEY, ASHLEY, $75.00; CONTRERAS, MARCIE, $120.00; COPELAN, JOSHUA, $75.00; COPPER, DEE DEE, $165.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAIG, BINGHAM, $75.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $223.33; CUFFE, MARISSA, $75.00; CURGUS, MARJO, $150.00; DELL MARKETING L.P., $18,910.42; DELUCA GAS CO., $92.93; DELVE, JOSHUA, $388.00; DENISON, GAIL, $166.71; DENYS, BRENT, $150.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $758.20; Diaz, Luz Stella, $1,632.00; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $12,325.90; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DOON, BENJAMIN H., $1,260.00; DOUMAS, THOMAS, $150.00; DUNN, SUSAN H., $52.50; EATON, MARC, $900.00; ELEMENTS MOUNTAIN COMPOST, LLC, $10,000.00; ELLIS, JOLENE, $125.00; EMERGENCE INSTITUTE, $3,000.00; ENVIROTECH SERVICES, INC., $23,219.75; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $346.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $236.80; FERRETTI, JENNIFER, $190.99; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $125.00; FIRST ST. FAMILY HEALTH, $140.00; FOX, THOMAS W., $225.00; FRANCO, CASSONDRA, $125.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $2,408.82; Frontier Graphics and Installation, $5,030.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,175.00; GARNA, $16,000.00; GCR TIRES & SERVICE, $987.48; GEN-TECH OF COLORADO,LLC, $2,701.30; GLOVAN, ANDREA, $253.82; GMCO CORPORATION, $156,547.38; GOBINS INC, $3,575.05; GOOGLE LLC, $456.76; GORBY, HEATHER, $4,143.75; GOVCONNECTION, INC., $1,567.09; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $665.98; GRANZELLA, RUSSELL, $315.17; GRAY, BECKY, $234.90; GREEN, PAT, $75.00; GREEN, SARAH, $125.00; GREINER, GARY, $15.32; GUCCIONE, FRANK, $125.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $383.75; HADLEY TAYLOR, $300.00; HADLEY, JOSH, $196.99; Hamilton, Sarah, $300.00; HARRIS, KEN, $194.90; HAUSER, CHRISTOPHER, $75.00; HAYES, SEAN, $75.00; Heart Baker, $274.48; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $412.00; HELD, HANK, $200.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $6,715.06; Hiller, Nicole, $60.00; HIMSCHOOT, SCOTT E., $694.83; HISTORIC ST. ELMO & CHALK CREEK CANYON, $5,000.00; HMC NETWORKS, INC., $650.00; HODGE, MARILYN, $125.00; HOFFMANN, PARKER, WILSON & CARBERRY, PC, $7,001.63; HOME DEPOT PRO, $455.83; HRRMC, $1,755.38; HRRMC, $140.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $762.27; Humanitou, $10,000.00; HYLTON LUMBER CO., $253.78; HYSJULIEN, EVAN, $301.00; IMPRESCO LLC, $5,674.81; Inspired Treatment, LLC, $2,000.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $6,371.09; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $401.05; JUBA, MEGAN, $4,186.25; Kalamatapit Catering, $500.00; KIMBALL MIDWEST, $75.65; KSBV, $200.00; L.N. CURTIS AND SONS, $2,063.60; LaFrance, Cecilia, $2,000.00; LANDMARK SURVEYING, $418.75; LAWSON PRODUCTS, INC., $439.11; LEDFORD, CAROLINA, $125.00; LEDS, INC., $15,560.00; LEGALSHIELD, $200.30; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $400.00; MACDONALD, TAMARA, $261.62; Manshieim, John W, $150.00; MARQUIS, KIM, $1,752.00; Martinez, Bianka, $1,632.00; MARTINEZ, JANELLA, $125.00; MAVERICK WINE COMPANY, $201.60; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $275.29; MCCASLAND GLASS, INC, $2,390.50; MCFARLAND OIL CO., INC., $25,636.13; MERELMAN, ANDREW, $1,446.52; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $2,808.54; MIKE’S GARAGE, $94.46; MISHMASH ELECTRIC, INC., $2,050.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $144.00; MONTROSE WATER FACTORY, $517.25; MOONSTONE VENTURES, LLC, $2,937.50; MORRISON, ARRON, $125.00; MORTIMER, CHARLES, $200.00; MOSBY, BRENDA, $75.00; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $190,453.91; MOUNTAIN MAIL, $11,102.64; NATIONAL 4H COUNCIL, $11.90; National Council for Mental Wellbeing, $418.96; NATIONAL FOREST FOUNDATION, $102,000.00; NAY, MICHELLE, $300.23; NELSON, KEVIN, $156.60; NICOLETTI-FLATER ASSO., $440.00; North American Syringe Exchange Network, $52.00; NUTTER, JULIE R., $155.16; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OLIVER TARA, $75.00; OLSON, ELIZABETH, $125.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $234.60; ORRILL, BEVERLY, $539.83; ORRILL, MIKE, $62.40; PARAMETRIX, INC, $4,660.00; Paschall, Nora, $150.00; PEAK MOTOR COACH, LTD, $547.93; PEAK, JESS, $75.00; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PONCHA LUMBER, $860.19; PRENTISS, RUSTY, $50.00; PRESSLY, LEANNE, $140.00; PREWITT, TERRY, $125.00; PROGRESSIVE ALARMS, $90.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $60.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $268.07; QUINN, MARY, $52.25; RAMER, SAMUEL, $125.00; RAUSCHKE, PAUL, $50.00; READY COMM, $695.60; REED, TARA, $612.50; RICE, REBECCA, $50.00; Ritchie, Olive, $50.00; ROBERTS, RICK, $252.92; Ron’s Diesel Dawg, $235.00; ROSHAMBO, LLC, $1,050.00; RUSSELL, DEAN C., $53.82; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $23.07; SALIDA ACE HARDWARE, $2,152.90; SALIDA AUTO PARTS, $3,158.99; SALIDA AUTO SALES, $110.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $4,484.80; SALIDA MOUNTAIN TRAILS, $5,000.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,353.63; SANOFI PASTEUR, INC, $1,252.69; SARAH F. WHITTINGTON PC, $12,844.50; SEAN’S LAWN CARE, $1,600.00; SELLARS PROJECT SPACE, $17,000.00; SGI, $3,298.47; SHACKLETT, JEFFREY, $2,437.50; SHAMROCK FOODS COMPANY, $4,807.42; SHEHANE, JUDITH, $125.00; SHERWIN-WILLIAMS CO., $560.54; SHIP N THINGS, $93.01; SLV Language Co-op, $92.40; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $750.00; SMITH JR., DONALD C., $125.00; SOLVISTA HEALTH, $3,007.02; Sorden, Jessica, $300.00; SOUTHERN COLORADO ECONOMIC, $4,096.07; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,659.56; STANLEY CONVERGENT, $779.00; STERICYCLE, INC., $351.30; STOLBA, ANNETTE K., $125.00; STONE, JEANI, $125.00; Strong, Sarah, $1,120.00; STRYKER SALES CORPORATION, $9,366.84; SUNBELT RENTALS, INC., $12,459.70; Sunshine Home Share, $10,000.00; SYSCO DENVER, $6,223.98; TELEFLEX LLC, $2,205.16; THE FARICY BOYS, $3,540.17; The Gemini Group LLc, $5,000.00; TIDD, BARBARA, $75.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $994.01; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOM, DANIEL, $207.08; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,783.60; TOWN OF BUENA VISTA, $44,822.76; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $161.72; TRAVNICEK, KEVIN G., $125.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,888.15; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $57,078.66; U.S. BANK, $83,000.70; UMB BANK, N.A., $1,500.00; UMB CARD SERVICES, $20,915.95; UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY, $2,733.43; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY, INC., $97.10; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $1,399.48; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,530.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $5,000.00; URBONAS, WAYNE, $125.00; VAN DYKE, DIANNA, $125.00; VERIZON WIRELESS, $5,874.92; VISTA AUTO PARTS, $45.35; W.W. WHEELER ASSOCIATES, $4,543.50; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,853.03; WAIT, TANYA, $280.22; WALKER J AUTOWORKS, $813.98; WELLNESS SCREENING LLC, $284.00; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $1,565.51; WESTERN RECREATION IND., INC., $13,000.00; WESTERN STATES FIRE PROTECTION CO., $1,910.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,649.97; WILLIAMS, DAREN, $27.05; WOLD, $11,250.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $15,627.95; XCEL ENERGY, $4,092.22;
$2,493,633.23
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail July 15, 2022
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.