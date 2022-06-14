PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR MAY 2022
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $220.00; 3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $7,378.34; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $21,049.18; 50West Productions, $3,900.00; A+ GLASS LLC, $640.00; A-1 AUTO SERVICE, $1,674.14; ACTION LOCK SERVICE, $774.00; AFLAC, $1,198.81; AFLAC-GROUP, $1,834.64; AIRGAS USA, LLC, $103.80; ALLISON, SHAWN, $150.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $20,708.82; AMERICAN PLANNING ASSOC., $391.00; ANDERSON, EMILY, $167.64; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $66.45; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $732.90; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $71,989.65; ATCO INTERNATIONAL, $502.30; ATMOS ENERGY, $14,557.24; BAIDINGER, BLAKE, $100.00; BAIDINGER, PRESTON, $110.00; BAKER, KEITH, $388.77; BEHN, BRIAN M., $180.74; BELLINGAR, CLINTON, $4,400.00; Bischoff Molly, $215.74; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $132.93; Buena Vista Ace Hardware, $245.11; BUENA VISTA ROASTERY, $213.75; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUREAU OF LAND MANAGEMENT, $50,000.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,399.35; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,334.08; C & J AUTOMOTIVE, $1,125.78; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $97.20; Campbell, Katie, $60.00; CAPITAL ONE, $1,812.07; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $359.98; CARLSTROM, ANDREA, $30.16; CEBT, $257,853.56; CENTRAL MOUNTAIN SBDC, $2,000.00; CenturyLink, $2,389.01; CENTURYLINK QCC, $2,254.08; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $60,000.00; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $46,647.61; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $518,262.08; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $12,056.82; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,020.27; CHARTER COMMUNICATIONS, $149.98; CHIEF PETROLEUM, $541.08; CITY OF SALIDA, $45.00; CITY SERVICE VALCON, $30.00; COIT, ROGER, $31.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,193.36; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,388.48; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,113.87; COLORADO APPRAISAL CONSULTANTS, INC, $6,450.00; COLORADO BARRICADE CO., $2,097.20; COLORADO CENTRAL TELECOM, $1,822.75; COLORADO COMPRESSED GASES, $611.90; COLORADO FORESTRY AND EARTHWORKS, LLC, $33,275.00; COLORADO PARKS AND WILDLIFE, $50,000.00; COLORADO SECRETARY OF STATE, $120.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE UNIVERSITY EXTENSION, $300.00; COMFURT GAS INC., $319.25; COMMUNICATION SOLUTIONS, $636.00; CONTRERAS, MARCIE, $22.50; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORY POTTEBAUM’S CLEAN AND CLEAR, $262.00; CP’S PORTABLES, $170.33; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,893.81; CURTIS, DAVID, $5,875.00; DE VOY, DANE, $70.00; DELL MARKETING L.P., $4,507.82; DELVE, JOSHUA, $110.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $1,396.60; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $248.52; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $56,613.22; DOON, BENJAMIN H., $1,440.00; DOORS DONE RIGHT, $1,500.00; DOWD, EVELYN MARSHALL, $325.00; DURBIN, YVONNE, $75.00; EL PASO COUNTY CORONER, $6,000.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $110.00; EMPOWER RETIREMENT SERVICES, $542.71; ENVIROTECH SERVICES, INC., $67,225.65; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EXTENSION ACTIVITY FUND, $413.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $853.00; FELT, GREG, $354.28; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $325.00; FIRST STREET FLOORING, $2,927.10; FLIGHTBRIDGE ED, INC., $6,750.00; Fortier, Karen, $175.00; FOX, THOMAS W., $375.00; FRANCO, CASSONDRA, $309.38; FULL SPECTRUM PAINTING, $600.00; GALLAGHER, ELIZABETH, $75.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,475.00; GARNA, $13,444.58; GOBINS INC, $2,981.41; GOOGLE LLC, $456.00; GOVCONNECTION, INC., $11,617.81; GOVERNMENT FORMS AND SUPPLIES, $108.98; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $1,656.02; GRANZELLA, RUSSELL, $141.85; GRAY, BECKY, $130.50; GREEN, PAT, $50.00; GRIT & THISTLE FILM CO., $10,000.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $4,025.43; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $183.24; HADLEY TAYLOR, $300.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $2,664.08; Hiller, Nicole, $60.00; HMC NETWORKS, INC., $1,000.00; HOME DEPOT PRO, $709.39; HRRMC, $75.92; HRRMC PHARMACY DEPT., $841.61; ICP, $325.00; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $175.17; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $2,283.00; JANISCH, JENNA, $75.00; JEFF BERRY, $2,660.00; JLM TIRE, $7,028.75; JOHN DEERE FINANCIAL, $2,208.11; JOHNNY APPLE TREE CARE, $12,600.00; JUBA, MEGAN, $2,223.59; KALAMATAPIT INC., $5,542.50; KASSAR, CHRIS, $3,300.00; KIMBALL MIDWEST, $465.89; KNIGHT SECURITY SERVICES, $1,562.34; KONE PASADENA, $1,150.00; KRS STRATEGY GROUP, INC, $7,000.00; L.N. CURTIS AND SONS, $494.21; LADY, KATIE, $125.00; LAKE COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $6,665.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,765.26; LEDFORD, CAROLINA, $300.00; LEGALSHIELD, $200.30; LETS CORP DBA ORION SYSTEMS, $1,885.00; LINDSEY, JORDAN, $110.00; MARCHAND-GOUIN, MARILYNE, $1,416.57; Margaret Robins Montgomery, $200.00; MARTIN, LISA, $70.76; MARTINDELL, JORDAN, $75.00; MARTINEZ, MIKE, $220.00; MAVERICK WINE COMPANY, $67.20; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $353.16; MCFARLAND OIL CO., INC., $23,285.04; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $8,704.27; MISHMASH ELECTRIC, INC., $1,559.11; MOBILE RECORD SHREDDERS, $144.00; MONTROSE WATER FACTORY, $557.50; MOONSTONE VENTURES, LLC, $2,875.00; MOSBY, RANDY, $86.50; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $229.30; MOUNTAIN MAIL, $6,915.61; MULLEN, JACE, $689.45; NAY, MICHELLE, $507.33; NEIGHBOR TO NEIGHBOR, $2,000.00; Newell, Jessica, $175.00; NICOLETTI-FLATER ASSO., $3,340.00; North American Syringe Exchange Network, $1,207.39; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; O.J. WATSON COMPANY, INC., $462.56; OMNI INSTITUTE, $1,500.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $15.68; ORRILL, BEVERLY, $472.98; OTAK, $900.89; PAPP, ZECHARIAH, $20,285.36; PARMA COMPANY, $312.54; PARMER, PAUL, $110.00; Peacefull Households, $1,000.00; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $46.14; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PONCHA LUMBER, $1,081.50; POSTMASTER OF SALIDA, $2,154.00; POWER SCREENING, LLC, $788.01; PRESSLY, LEANNE, $96.25; PROGRESSIVE ALARMS, $6,690.00; PUBLIC AGENCY TRAINING COUNCIL LLC, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; RAK, RON, $50.00; REED, TARA, $1,025.00; RICE, REBECCA, $79.00; RIVERSIDE TROPHIES, $149.90; RIVES, JENNIFER, $33.38; ROBBINS, DAVE, $800.00; ROCKY MOUNTAIN HOME BUILDERS, $66.79; ROWELL, NIK, $575.00; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $325.77; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $18.96; SALIDA ACE HARDWARE, $3,844.54; SALIDA AUTO PARTS, $3,258.49; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $1,505.83; SALIDA MOUNTAIN TRAILS, $2,500.00; SALIDA TECH, INC., $11,160.00; SALIDA TOOL & EQUIPMENT, $54.58; SANCHEZ, PAULA, $1,950.00; SANDERS, CLAY, $15.86; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,830.80; SARAH F. WHITTINGTON PC, $3,125.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,600.00; SELLARS PROJECT SPACE, $46,000.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $4,633.28; SHIP N THINGS, $8.21; SIMPLEVIEW, $2,041.68; SLV Language Co-op, $45.00; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $750.00; SMITH, ROBERT, $867.05; SNAP-ON TOOLS, $820.00; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $1,770.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,665.90; STANLEY BLOSSOM, $2,660.00; STANTEC CONSULTING INC., $28,355.41; STAY THE TRAIL EDUCATION & STEWARDSHIP, $2,500.00; STECK INSIGHTS WEB DESIGN, $99.00; STURMER, KEVIN, $676.94; SUNNYSIDE PARK DITCH, $108,000.00; SYSCO DENVER, $8,450.53; TALBERT, CASEY, $40.00; THE FARICY BOYS, $1,964.95; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,305.81; TOWN OF BUENA VISTA, $122.76; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $277.22; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $97.49; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,188.80; TRI-TECH FORENSICS, INC, $49.40; TRUE, STEVE, $40.00; TRYG GROUP, LLC, $27,408.50; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $30,941.52; U.S. BANK, $142,588.32; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,530.00; Valtina Counseling, $538.00; VAN DYKE, SAM, $125.00; VENES, REBECCA, $30.00; VERIZON WIRELESS, $7,997.82; VISTA AUTO PARTS, $1.62; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,786.31; WAIT, TANYA, $73.01; WELLNESS SCREENING LLC, $983.20; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $2,200.96; WHITEHALL’S ALPINE BG, $308.04; WILDER, JANESSA GANS, $776.41; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $11.94; WOLD, $23,087.13; WORLD FUEL SERVICES INC., $15,253.57; WRIGHT, SCOTT C., $15,000.00; Wulfsberg, Kirsten, $75.00; XCEL ENERGY, $4,134.70;
$2,130,616.29
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail June 14, 2022
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