PUBLIC NOTICE
CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS
YEAR END SALARIES 2022
POSITION, 2022 SALARY
ADMIN ASSIST, $13,948.49; ADMIN ASSIST, $17,402.38; ADMIN ASSIST, $51,951.59; ADMIN ASSIST, $50,304.74; ADMIN ASSIST, $28,916.75; ADMIN ASSIST, $44,321.23; ADMIN ASSIST, $23,178.29; ADMIN SPECIALIST, $28,807.69; ADMIN SPECIALIST, $45,903.29; ADMIN SPECIALIST/LEAD WORKER, $40,837.19; AIRPORT MANAGER, $71,504.55; ASSIST SUPERVIS, $64,401.91; ASSIST SUPERVIS, $76,780.50; ASSIST SUPERVIS, $66,756.98; ASSIST SUPERVIS, $70,040.85; ASSISTANT TO AIRPORT MANAGER, $30,034.07; ASSISTANT TO AIRPORT MANAGER, $24,549.81; ATTORNEY, $83,538.25; ATTORNEY , $130,538.21; B&G MAINTENANCE, $10,162.50; B&G SUPERVISOR , $72,421.63; Behavioral Health Coordinator, $48,387.23; Behavioral Health Coordinator, $56,982.14; BLDG SEN’R INSP, $70,313.27; BLDG SEN’R INSP, $75,172.68; CASEWORKER GRANT COORDINATOR, $12,277.59; CASEWORKER GRANT COORDINATOR, $32,223.10; CHAFFEE BENEFITS TEAM SPECIAL, $59,175.29; CHAFFEE BENEFITS TEAM SPECIAL, $56,153.04; CHAFFEE BENEFITS TEAM SPECIAL, $44,111.78; CHAFFEE BENEFITS TEAM SPECIAL, $45,803.21; CHAFFEE BENEFITS TEAM SPECIAL, $48,753.29; CHAFFEE BENEFITS TEAM SUPER, $7,940.87; CHAFFEE BENEFITS TEAM SUPER, $69,963.85; CHILD SUPPORT SUPERVISOR, $66,619.36; CHILD WELFARE CASEWORKER, $55,616.25; CHILD WELFARE CASEWORKER, $81,258.81; CHILD WELFARE CASEWORKER, $54,881.21; CHILD WELFARE CASEWORKER, $51,130.53; CHILD WELFARE CASEWORKER, $57,447.31; CHILD WELFARE CASEWORKER, $62,391.96; CLERk CHIEF DEPUTY CLERK/RECOR, $55,130.25; CLERK MV DPTY , $38,409.26; CLERK MV DPTY , $44,906.04; CLERK MV DPTY , $55,896.29; CLERK MV DPTY , $53,506.54; CLERK MV DPTY , $47,079.68; CLERK MV DPTY , $46,807.63; CLERK MV SUPERV, $56,880.85; CLERK/BOCC Minutes, $14,551.00; CLRK RECORD DPY, $51,592.76; CNTY ASSESSOR , $80,736.96; CNTY ASSESSOR , $65,407.87; CO CLERK/RECORD, $80,736.96; CO COMMISSIONER, $84,374.04; CO COMMISSIONER, $84,374.04; CO COMMISSIONER, $80,736.96; CO CORONER , $46,220.21; CO SHERIFF, $104,889.00; CO TREASURER/PUBLIC TRUSTEE, $93,240.96; COMMUNIITY COLLABORATION COORD, $9,531.53; COMMUNIITY COLLABORATION COORD, $33,000.03; COMMUNIITY COLLABORATION COORD, $28,076.94; COMPLIANCE/TRANSFER ADMINISTRA, $59,191.73; CORONER DEPUTY, SALARY, $13,200.00; CORONER DEPUTY, SALARY, $15,938.21; CORONER DEPUTY, SALARY, $14,700.00; COURT SECURITY, $68,312.10; COURT SECURITY, $74,181.70; COVID-19 TRACER/CASE INVESTAT, $10,746.72; COVID-19 TRACER/CASE INVESTAT, $1,735.88; COVID-19 TRACER/CASE INVESTAT, $6,168.57; COVID-19 TRACER/CASE INVESTAT, $1,760.00; DENT COMMANDER , $91,575.95; DEP/GIS/DATA AN, $67,598.89; DEPUTY ADMINISTRATOR, $82,174.25; DEPUTY ASSESSOR, $54,223.25; DEPUTY BUILDING OFFICIAL, $78,961.25; DEPUTY CORONER, HOURLY, $223.92; DEPUTY COUNTY ATTORNEY, $89,074.25; DEPUTY DIRECTOR OF HOUSING, $59,538.29; DETENT #2 COOK , $63,935.25; DETENT #2 COOK , $15,309.61; DETENT CORPORAL, $62,559.55; DETENT CORPORAL, $66,265.99; DETENT CORPORAL, $66,695.78; DETENT CORPORAL, $51,792.14; DETENT DEPUTY , $60,315.61; DETENT DEPUTY , $15,305.83; DETENT DEPUTY , $13,515.15; DETENT DEPUTY , $60,198.89; DETENT DEPUTY , $4,178.14; DETENT DEPUTY , $63,069.87; DETENT DEPUTY , $10,958.45; DETENT DEPUTY , $57,323.23; DETENT DEPUTY , $54,993.00; DETENT DEPUTY , $55,943.27; DETENT DEPUTY , $56,858.81; DETENT DEPUTY , $61,746.57; DETENT DEPUTY , $6,029.39; DETENT DEPUTY , $560.04; DETENT DEPUTY , $19,710.04; DETENT DEPUTY , $50,759.30; DETENT DEPUTY , $66,049.78; DETENT DEPUTY , $23,373.57; DETENT DEPUTY-POST CERT, $18,580.58; DETENT DEPUTY-POST CERT, $56,815.88; DETENT NURSE PT, $32,224.50; DETENT SARGEANT, $6,861.01; DETENT SARGEANT, $72,083.57; DETENTION COOK , $8,263.76; DETENTION COOK , $31,343.65; DETENTION LIEUTENANT, $80,749.43; DIABETES PREV PROG LIFESTYLE, $61,347.29; DIR LIVEWELL , $64,184.21; DIR OF DEV SERV, $102,575.04; DIRECTOR, $99,763.63; DIRECTOR, $75,952.47; DIRECTOR OF HOUSING, $96,179.21; DISPATCH SUPVIS, $84,745.15; DISPATCH SUPVIS, $65,957.43; DISPATCHER , $61,357.72; DISPATCHER , $52,771.36; DISPATCHER , $13,594.51; DISPATCHER , $68,518.65; DISPATCHER , $61,452.30; DISPATCHER , $52,619.64; ELEC/COMB INSP , $65,660.67; ELEC/COMB INSP , $50,416.63; ELECTION DEPUTY, $50,088.95; ELECTION JUDGE , $270.00; ELECTION JUDGE , $127.50; ELECTION JUDGE , $1,019.85; ELECTION JUDGE , $397.50; ELECTION JUDGE , $247.50; ELECTION JUDGE , $465.00; ELECTION JUDGE , $1,117.50; ELECTION JUDGE , $480.00; ELECTION JUDGE , $757.50; ELECTION JUDGE , $468.75; ELECTION JUDGE , $1,177.50; ELECTION JUDGE , $412.50; ELECTION JUDGE , $1,428.75; ELECTION JUDGE , $431.25; ELECTION JUDGE , $157.50; ELECTION JUDGE , $195.00; ELECTION JUDGE , $150.00; ELECTION JUDGE , $461.25; ELECTION JUDGE , $105.00; ELECTION JUDGE , $663.75; ELECTION JUDGE , $1,016.25; ELECTION JUDGE , $720.00; ELECTION JUDGE , $622.50; ELECTION JUDGE , $105.00; ELECTION JUDGE , $573.75; ELECTION JUDGE , $1,320.00; ELECTION JUDGE , $656.25; ELECTION JUDGE , $161.25; ELECTION JUDGE , $221.25; ELECTION JUDGE , $142.50; ELECTION JUDGE , $592.50; ELECTION JUDGE , $360.00; ELECTION JUDGE , $221.25; ELECTION JUDGE , $187.50; ELECTION JUDGE , $566.25; ELECTION JUDGE , $3,637.50; ELECTION JUDGE , $191.25; ELECTION JUDGE , $97.50; ELECTION JUDGE , $90.00; ELECTION JUDGE , $742.50; ELECTION JUDGE , $322.50; ELECTION JUDGE , $427.50; ELECTION JUDGE , $202.50; ELECTION JUDGE , $135.00; ELECTION JUDGE , $228.75; ELECTION JUDGE , $862.50; ELECTION JUDGE , $1,316.25; EMER MANAGEMENT, $85,479.29; EMPLOYMENT FOCUSED PROG COOR, $47,604.96; EMS ADMIN AS’T , $31,635.92; EMS ADMIN AS’T , $40,799.97; EMS-PAR CRITICAL CARE, $38,734.79; EMS-PAR CRITICAL CARE, $98,992.41; EMS-PAR CRITICAL CARE, $538.25; EMS-PAR CRITICAL CARE, $4,297.23; EMS-PAR CRITICAL CARE, $72,141.06; EMS-PAR CRITICAL CARE, $84,737.81; EMS-PAR CRITICAL CARE, $16,547.86; EMS-PAR CRITICAL CARE, $63,787.55; EMT - BIV HOURLY, $11,861.12; EMT - BIV HOURLY, $1,832.33; EMT - BIV HOURLY, $7,200.20; EMT - BIV HOURLY, $538.25; EMT - BIV HOURLY, $3,279.01; EMT - BIV HOURLY, $760.72; EMT - BIV HOURLY, $27,148.75; EMT - BIV HOURLY, $538.25; EMT - BIV HOURLY, $5,409.88; EMT - BIV HOURLY, $5,935.36; EMT - BIV HOURLY, $1,323.28; EMT - BIV HOURLY, $4,523.23; EMT - BIV SALARY, $48,223.49; EMT - BIV SALARY, $53,083.41; EMT - BIV SALARY, $178.26; EMT - BIV SALARY, $38,885.33; EMT - BIV SALARY, $49,255.45; EMT - BIV SALARY, $5,065.87; EMT - BIV SALARY, $46,982.09; EMT - BIV SALARY, $52,123.73; EMT - BIV SALARY, $15,956.42; EMT - PARAMEDIC, $73,525.63; EMT - PARAMEDIC, $12,546.35; EMT - PARAMEDIC, $58,869.62; EMT - PARAMEDIC, $12,745.82; EMT - PARAMEDIC, $76,725.33; EMT - PARAMEDIC, $77,069.96; EMT - PARAMEDIC, $7,334.37; EMT - PARAMEDIC, $3,092.39; EMT - PARAMEDIC, $37,500.31; EMT - PARAMEDIC, $6,796.18; EMT - PARAMEDIC, $25,340.91; EMT - PARAMEDIC, $79,452.31; EMT - PARAMEDIC, $27,483.35; EMT - PARAMEDIC, $31,819.20; EMT - PARAMEDIC, $6,213.93; EMT - PARAMEDIC, $70,318.88; EMT - PARAMEDIC, $5,847.68; EMT - PARAMEDIC, $43,177.80; EMT-P/OPR MNGR , $78,468.69; EMT-P/OPR MNGR , $148,792.92; EMT-P/OPR MNGR , $88,912.96; ENGINEER, $50,538.29; ENV HEALTH SPEC, $52,691.93; ENV HEALTH SPEC, $64,382.21; EVALUATION SUPPORT, $33,273.96; EXTEN ASSISTANT, $47,769.50; FACILITATOR, $933.00; FACILITATOR, $286.00; FACILITATOR, $3,387.25; FACILITATOR, $108.00; FG ASSISTANT , $30.00; FG ASSISTANT , $195.00; FG ASSISTANT , $1,835.75; FG ASSISTANT , $9,707.32; FG ASSISTANT , $150.00; FG ASSISTANT , $3,847.50; FG ASSISTANT , $255.00; FG EVENTS COORDINATOR, $67,094.28; FG Maintenance, $21,816.75; FG MANAGER , $66,659.31; FIELD INSPECTOR, $20,596.83; FIELD INSPECTOR, $13,163.82; FIN DIRECTOR , $111,567.61; FINANCIAL MANAGER, $60,354.57; FINANCIAL MANAGER, $61,463.64; FYI PROGRAM COORDINATOR, $17,123.12; FYI PROGRAM COORDINATOR, $28,314.24; FYI PROGRAM COORDINATOR, $2,956.25; FYI PROGRAM COORDINATOR, $44,902.25; FYI PROGRAM COORDINATOR, $54,740.54; FYI PROGRAM COORDINATOR, $59,071.06; FYI FAM PARTNERSHIP SPECIALIST, $15,778.84; FYI FAM PARTNERSHIP SPECIALIST, $7,793.24; FYI PROGRAM MNGR/GRANT WRITER, $68,263.25; FYI STAFF, $2,949.00; FYI STAFF, $345.40; FYI STAFF, $209.00; FYI STAFF, $53,634.94; FYI STAFF, $275.00; GEN ADMIN DIR , $125,416.25; HLTH COV GUIDE , $48,735.00; HOME SHARE COORDINATOR, $24,135.60; HOUSING NAVIGATOR, $45,833.37; HOUSING SUPPORT SPECIALIST, $39,538.25; INTERVENTIOINIST, $3,694.16; IT MANAGER, $26,666.68; LAW CLERK, $537.50; LEAD CONSTRUCTION APPRAISER, $46,220.21; LEGAL TECHNICIAN, $53,361.96; LEGAL TECHNICIAN, $51,472.25; LEGAL TECHNICIAN, $56,687.21; MAINT CITY & CO, $50,602.25; MEDICAL ADVISOR, $29,237.21; OFFICE MANAGER , $45,575.21; OUTREACH/DENTAL, $70,830.29; P&Z/CODE ENFORCEMENT OFFICIAL, $17,854.84; PARALEGAL , $45,535.61; PERMIT TECH , $48,654.09; PERMIT TECH , $17,379.85; PERMIT TECH , $39,525.00; PERSONAL PROPERTY CLERK, $46,534.56; PH AVHH HELPING HANDS COORD, $19,817.34; PH Clinical School Coordinator, $67,104.18; PH DEPUTY DIRECTOR, $63,146.21; PH DIRECTOR , $104,707.69; PH RN , $47,135.85; PH RN , $70,925.76; PH RN , $70,012.73; PLANNER I, $18,339.38; PLANNER I, $59,382.62; PLANNING MANAGER, $74,077.25; PLANNING MINUTES/TRANSCRIBER, $768.75; PRINCIPAL PLANNER, $79,288.25; R&B DEPUTY SUPERINTENDENT, $78,776.89; R&B FOREMAN, $42,710.70; R&B FOREMAN, $66,641.73; R&B FOREMAN/SIGN&SAFETY, $60,212.02; R&B GAS MECH/SHOP FOREMAN, $76,370.21; R&B GAS/DIESEL MECH, $121,800.63; R&B MOBILE MECHANIC, $83,522.21; R&B OPERATOR I, $7,334.75; R&B OPERATOR I, $41,183.56; R&B OPERATOR I, $56,438.08; R&B OPERATOR I, $4,541.20; R&B OPERATOR I, $48,977.57; R&B OPERATOR I, $21,380.17; R&B OPERATOR II, $49,689.94; R&B OPERATOR II, $59,372.65; R&B OPERATOR II, $46,871.94; R&B OPERATOR II, $14,122.69; R&B OPERATOR II, $63,891.24; R&B OPERATOR II, $5,826.65; R&B OPERATOR II, $70,069.27; R&B OPERATOR II, $32,146.74; R&B SUPERINTEND, $104,856.52; REGIONAL HEALTH CONNECTOR, $56,478.29; RESDL APR/DATA , $60,807.99; RESIDENTIAL PLANS EXAMINER, $56,133.33; SBDC Client & Program Coord, $29,387.46; SBDC DIRECTOR, $68,242.25; SCHOOL BASED SOCIAL WORKER, $73,176.00; SD COMMANDER , $94,859.00; SD DEPUTY , $76,992.32; SD DEPUTY , $68,458.16; SD DEPUTY , $71,592.77; SD DEPUTY , $72,341.27; SD DEPUTY , $78,514.29; SD DEPUTY , $71,706.48; SD DEPUTY , $75,926.34; SD DEPUTY , $71,824.94; SD DEPUTY , $77,511.95; SD DEPUTY , $74,132.48; SD DEPUTY , $71,352.99; SD DEPUTY , $69,073.73; SD DEPUTY , $62,365.79; SD INVESTIGATIONS COMMANDER, $97,783.61; SD INVESTIGATOR, $79,070.14; SD RECORDS SUPR, $61,139.65; SD RECORDS TECH, $47,675.93; SD RECORDS TECH, $57,049.04; SD SERGEANT , $82,487.27; SD SERGEANT , $89,061.17; SD SERGEANT , $40,634.59; SD SERGEANT , $86,060.90; SD SERGEANT , $83,325.05; SD UNDERSHERIFF, $97,910.16; SEP/APS CASE WORKER, $58,993.25; SEP/APS CASE WORKER, $52,374.04; SEP/APS SUPERVISOR, $71,496.04; SOCIAL CW FAM ENGAGEMENT COORD, $4,924.37; SOCIAL CW FAM ENGAGEMENT COORD, $63,877.92; SPECIAL COUNSEL, $23,316.68; STAFF ACC’T, $43,848.31; STAFF ACC’T, $72,581.87; STAFF ACC’T, $64,338.29; STAFF ACC’T, $48,363.47; TREAS AS’T DPTY, $49,734.96; TREAS AS’T DPTY, $45,396.96; TREAS AS’T DPTY, $48,711.96; VET SERV OFCR , $31,947.25; VET TRANS COORD, $10,799.77; VICT ADVOCATE , $54,047.21; WD EQUIPMENT OPERATOR, $54,188.21; WD EQUIPMENT OPERATOR, $14,912.49; WD EQUIPMENT OPERATOR, $50,444.30; WD EQUIPMENT OPERATOR, $48,103.40; WD FOREMAN, $93,617.78; WD LABORER , $37,497.77; WD SUPERVISOR , $82,346.81; WEED MANAGER , $68,078.21; WEED SEASON QS , $10,650.00; YOUTH CLASS COORDINATOR, $3,671.26; YOUTH CLASS COORDINATOR, $1,571.63; YOUTH IN ACTION STAFF, $189.75; YOUTH IN ACTION STAFF, $170.50; YOUTH IN ACTION STAFF, $418.00; YOUTH IN ACTION STAFF, $116.18; YOUTH IN ACTION STAFF, $456.50;
$15,781,733.50
Published in The Mountain Mail February 28, 2023
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