PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR DECEMBER 2020
Vender, Amount
MOON RIVER, LLC, $250.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $2,991.61; A-1 AUTO SERVICE, $2,518.91; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $1,306.26; AFLAC, $1,399.82; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AIRGAS USA, LLC, $2,353.63; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $1,387.50; ALLEN, JOANNE J., $50.00; ALLISON, SHAWN, $665.00; ALL-PRO FORMS, INC., $1,887.59; ALPHA ENERGY LABS, $802.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $7,900.00; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $2,544.48; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,171.69; AMERICAN ROAD MAINTENANCE, $149,193.90; ANDERSON, EMILY, $68.90; ANDERSON, SCOTT, $750.00; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $1,945.00; ANGEL OF SHAVANO RECYCLING, LLC, $27,500.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $49.95; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $160.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $3,487.11; ARK VALLEY VOICE, $671.85; ARKANSAS RIVER WATERSHED COLLABORATIVE, $96,979.36; ASPEN LEAF PRINT & COPY LLC, $847.50; ATMOS ENERGY, $6,968.52; AUTO ZONE INC., $409.65; AUTOMATION DESIGNS & SOLUTIONS, INC., $22,754.00; AV INSTALLS, $3,095.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $100.00; BARRON, HEATHER, $700.00; BAYMONT INN AND SUITES, $200.00; BIG 0 TIRES #6162, $168.98; BK HAMMER CONSTRUCTION, $350.00; BLUE 360 MEDIA LLC, $1,221.40; BLUE STAR RECYCLERS, $7,085.29; BLUE TARP CREDIT SERVICES, $575.97; BOBCAT OF THE ROCKIES, $338.38; BRADY INDUSTRIES, LLC, $889.88; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $159.49; BUENA VISTA ROASTERY, $371.25; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $124.80; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $532.80; BUFFALO PEAKS ELEC. INC., $1,090.00; BUKAI OHAD, $2,010.70; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $4,550.48; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $9,375.84; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $150.91; CARLSTROM, ANDREA, $139.20; CCTA WESTERN DIVISION, $50.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $498.00; CEBT, $252,594.74; CenturyLink, $6,801.44; CENTURYLINK QCC, $2,719.82; CHAFFEE COUNTY CLERK, $42.03; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $146,775.04; CHAFFEE COUNTY DHS, $21,535.38; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $15,604.52; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $435,261.49; CHAFFEE PRINTING CENTER, $43.80; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $55.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $2,500.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $108.95; CHARTER COMMUNICATIONS, $479.77; CHIPITA COUNSELING SERVICES, LLC, $85.00; CITY OF SALIDA, $3,772.85; CITY SERVICE VALCON, $90.45; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $361.96; CMI, INC., $126.83; COGAN, BRUCE, $100.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,986.71; COLO. DEPT OF HEALTH, $7,956.52; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $750.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $420.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $2,029.61; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO ASPHALT SERVICES, INC., $11,926.60; COLORADO ASSESSORS ASSN., $115.00; COLORADO CARWASH, $110.50; COLORADO COMPRESSED GASES, $217.51; COLORADO CORONERS ASSOC., $1,287.00; COLORADO MOUNTAIN COLLEGE, $2,832.00; COLORADO STANDARD, LLC, $7,500.00; COLORADO STATE TREASURER, $9,433.91; COMFURT GAS INC., $604.61; COMMUNICATION SOLUTIONS, $6,928.24; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $1,950.00; CONSERVATION LEGACY, $15,000.00; COPELAN, JOSHUA, $959.90; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORVINUS GROUP, LLC, $3,818.23; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $250.00; CP’S PORTABLES, $340.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $2,285.46; CURGUS, MARJO, $100.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; CUSTER COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $11,148.71; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $385.80; DE VOY, DANE, $267.50; DELL MARKETING L.P., $29,362.89; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $1,407.60; DELUCA GAS CO., $4,303.80; DENVER HEALTH PARAMEDIC SCHOOL, $300.00; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $16,019.40; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $54,733.38; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $86,230.50; DIVISION OF OIL & PUBLIC SAFETY, $180.00; DOI/BLM, $80.00; DOON, BENJAMIN H., $1,920.00; DUNN, SUSAN H., $778.75; EASTEX TOWER, LLC, $39,926.85; EATON, MARC, $190.12; EL PASO COUNTY CORONER, $7,500.00; ELLISON, TYLER, $154.14; ENDPOINT DIRECT, $5,525.00; ENERGY SMART COLORADO, $5,000.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; Evolution Edges, $3,827.89; FAMILY FRIENDLY COURT, $51.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, JERRY A., $3,350.00; FIRST STREET FLOORING, $1,797.47; FOX, THOMAS W., $5,250.00; FRANCO, CASSONDRA, $240.64; FRIEDA, DERIK, $1,245.20; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $175.00; FULL SPECTRUM PAINTING, $1,500.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,690.00; GALLS, LLC, $2,137.47; GCR TIRES & SERVICE, $10,375.14; GOBINS INC, $3,023.51; GOLDEN PLAINS AREA EXTENSION, $20.00; GOOGLE LLC, $868.25; GORBY, HEATHER, $5,127.50; GOVCONNECTION, INC., $1,232.66; GRANZELLA, RUSSELL, $330.00; GTS, $135.00; GUARDIAN TAX CO LLC, $3,519.55; GUNDERMAN AUTO BODY, $12,834.09; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $92.00; HADLEY, JOSH, $1,167.29; HANSCH TOM J & RHONDA, $34,979.32; HARVEY ECONOMICS, $2,575.00; HELD, HANK, $50.00; HENRY SCHEIN INC., $1,435.28; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $962.26; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HODDE, MICHELE, $35.00; HOME DEPOT PRO, $380.55; HORIZON DENTAL PC, $536.90; HORNE, ANDERSON, $200.00; HRRMC, $5,850.70; HRRMC PHARMACY DEPT., $717.32; HYLTON LUMBER CO., $26.10; IAPE, $50.00; ICC, $145.00; IHS PHARMACY, $739.53; IMPRESCO LLC, $2,645.36; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $918.88; JACKSON, RONALD L., $265.00; JAKE, EUGENE, $300.00; JAMES L TREAT &, $325.99; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,185.57; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $347.70; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $105.32; JONES, KURT M., $12.85; KASKA, LLC, $433.33; KASSAR, CHRIS, $131.08; KELLY, DAVID M., $100.00; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KONE PASADENA, $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $63.80; L.N. CURTIS AND SONS, $226.08; LAKE, JOE, $3,520.00; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $90.86; LAWSON PRODUCTS, INC., $435.07; LEGALSHIELD, $216.25; M.J. WELLS AND ASSOCIATES, INC., $915.00; MACY, ANN, $125.00; MAEZ, TYREL, $67.50; MARQUIS, KIM, $1,540.00; MARTINEZ, MIKE, $785.00; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $525.00; MATTHEWS, KEN AND LESLIE, $1,600.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,202.04; MCCORMICK, BILL, $100.00; MCDONALD, LANCE, $292.50; MCFARLAND OIL CO., INC., $37,864.06; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $123.59; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,744.00; MEHAFFEY, CHERYL C., $239.75; MELANIE MILAM ROTH, $2,132.79; MERELMAN, ANDREW, $139.41; MERRITT TRAILERS, INC., $426.18; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $2,821.28; MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL, $271.46; MILLER, ADAM W., $10.00; MILLER, JEFF, $57.37; MO BURRITO, $437.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $264.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $3,974.22; MONTROSE WATER FACTORY, $574.50; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $10,425.12; MOUNTAIN MAIL, $6,405.68; MULTICARD, $314.43; MUNIREVS, $1,250.00; NATIONAL PEN CO, LLC, $142.94; NAY, MICHELLE, $109.20; Neikam, Derrick, $500.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $150.32; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $41.23; ORRILL, BEVERLY, $593.70; ORRILL, MIKE, $1,593.43; PARTSMASTER, $866.68; PETERSON, SCOTT, $606.32; PEYROUSE, AARON, $108.15; PONCHA LUMBER, $344.61; POSTMASTER OF SALIDA, $712.00; PRESSLY, LEANNE, $113.75; PRO V EXPRESS, $79.85; PROGRESSIVE ALARMS, $45.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $1,400.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUADIENT, $66.00; QUILL CORPORATION, $588.31; READY COMM, $320.00; RED DOG RADIOS, LLC, $63.45; REED, TARA, $376.25; REIF, ADRIAN, $1,575.00; REIMER, BRET, $1,020.00; RICE, REBECCA, $171.99; RILEY, CINDA, $100.00; ROCKY MOUNTAIN HOME HEALTH SUPPLIES, LLC, $399.60; ROORDA, JONATHAN A., $3,980.74; ROWELL, ANGEL, $3,230.50; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $8,000.00; RUSSELL, DEAN C., $133.00; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SALIDA ACE HARDWARE, $2,300.85; SALIDA AUTO PARTS, $21,850.98; SALIDA AUTO SALES, $33,559.50; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $7,422.64; SALIDA TECH, INC., $19,255.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $3,945.94; SARAH F. WHITTINGTON PC, $3,340.00; SCANGA MEAT CO., $722.99; SCHMIDT, ERIC THOMAS, $800.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,400.00; SEDATION EQUIPMENT & SUPPLIES, $192.15; SELLARS PROJECT SPACE, $68,000.00; SERVPRO, $9,150.66; SHAMROCK FOODS COMPANY, $3,811.47; SHAW ZANE A, $673.90; SHEHANE, JUDITH, $213.98; SHERWIN-WILLIAMS CO., $493.04; SHIP N THINGS, $2,594.15; SKYLINE STEEL, $4,360.23; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $50.54; SNAP-ON TOOLS, $1,064.80; SOULCRAFT BREWING, $700.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $969.25; STAN CLAUSON ASSOCIATES, INC, $3,607.50; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,096.83; STANTEC CONSULTING INC., $13,753.15; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,690.39; STITCHCRAFT MARKETING, $500.00; STRYKER SALES CORPORATION, $35,120.77; Summit Safety, LLC, $876.45; SUNDAY LOUNGE, $4,100.00; SYSCO DENVER, $8,553.95; TBK Bank, $41.67; THOMAS EVANCICH III INC., $900.00; THOMAS REUTERS - WEST, $463.50; TIDD, BARBARA, $75.00; TIMBER & LAWN LLC, $50.02; TLC CLUB, $11,345.45; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $3,392.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $3,022.26; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $2,054.63; TOWN OF BUENA VISTA, $241.44; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $234.83; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $69.98; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $6,790.24; TRI-TECH FORENSICS, INC., $123.50; TRYG GROUP, LLC, $170.00; U.S. BANK, $165,985.59; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,155.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; USDA-APHIS, $500.00; VALLEVONA, ROBERT A., $235.15; VERIZON WIRELESS, $4,952.44; VISTA AUTO PARTS, $46.45; VISTA OUTDOOR SALES, LLC, $990.18; VISTA WORKS, $2,363.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $2,461.47; WALMART COMMUNITY BRC, $2,862.07; WASTE MANAGEMENT, $889.69; WELLNESS SCREENING LLC, $1,748.95; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $5,077.44; WESTERN RECREATION IND., INC., $16.00; WEX BANK, $44.80; WHITEHALL’S ALPINE BG, $2,003.92; WIARD, MARK, $489.25; WILBARGER LLC, $6,327.40; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $1,088.49; WORLD FUEL SERVICES INC., $6,717.14; XCEL ENERGY, $8,663.17;
$2,356,646.96
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail January 22, 2021
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