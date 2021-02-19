PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JANUARY 2021
Vendor, Amount
3R ELECTRICAL COMPANY, $10,720.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $142.19; ACA PRODUCTS, $413.54; ACTION LOCK SERVICE, $85.50; AFLAC, $1,275.13; AFLAC-GROUP, $1,590.96; ALLISON, SHAWN, $271.25; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $850.00; ANDERSON, EMILY, $3,121.00; ANDREWS, BRIAN, $40.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $2,729.03; ATHA, MAXWELL, $300.00; AUTO ZONE INC., $378.68; BADGER, JOSHUA, $405.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAYLESS, JASMINE, $300.00; BELMONTE, CARMELO, $300.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $304.52; BOYS & GIRLS CLUB OF CHAFFEE COUNTY, $47,000.00; BRADY, EVAN, $34.00; BUENA VISTA SCHOOL DISTRICT, $7,553.00; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $113.88; BURBACH & ASSOCIATES, INC., $35.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $4,755.37; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $62.41; CALVERT, WILLIAM, $300.00; CAMPBELL, ROBERT B., $300.00; CCI FOUNDATION, $15,000.00; CCTA - EASTERN DIVISION, $100.00; CCTPTA, $600.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $910.00; CEBT, $251,842.52; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $95,000.00; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $157,122.89; CHAFFEE COUNTY DHS, $85,040.72; CHAFFEE COUNTY EARLY CHILDHOOD COUNCIL, $19,750.00; CHAFFEE COUNTY HOSPITALITY, INC, $4,600.00; CHAFFEE COUNTY PUBLIC HEALTH, $27,000.00; CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT., $757.30; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $457,222.31; CHAFFEE HOUSING TRUST, $25,000.00; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $25.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $160.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $89.90; CHAVEZ, INEZ E., $5,380.77; CITY SERVICE VALCON, $16,672.21; CIVICPLUS, $13,860.00; COLLEGIATE COMMONS APARTMENTS, $700.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,986.71; COLLINS, TRAVIS, $300.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $124.26; COLO. ST FOREST SERVICE SALIDA DIST., $27,999.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $1,563.00; COLORADO BARRICADE CO., $428.24; COLORADO CENTRAL TELECOM, $2,785.44; COLORADO COMPRESSED GASES, $158.80; COLORADO DIVISION OF FIRE, $7,125.40; COLORADO INTERACTIVE, LLC, $27,000.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; Colorado State University, $163,998.00; COMPTON, MARCUS, $300.00; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $592.50; COPPER, DEE DEE, $165.00; CP’S PORTABLES, $170.00; CTSI, $258,584.00; CUFFE, MARISSA, $300.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; DE VOY, DANE, $96.25; DEANZA VISTA APARTMENTS, $730.00; DELL MARKETING L.P., $4,883.23; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $65.00; DENISON, GAIL, $300.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $42,666.08; DODGE, $235.56; DOMINION VOTING SYSTEMS, INC., $32,210.78; DOT FHWA, $272,400.00; DUNN, SUSAN H., $577.50; EHLENFELDT, CODY, $300.00; EMPLOYERS COUNCIL SERVICES, INC., $6,000.00; ENVIROSAFETY, $1,440.15; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $55.00; FIRST STREET FLOORING, $4,085.43; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $13,921.25; FRIEDA, DERIK, $232.49; FULL CIRCLE RESTORATIVE JUSTICE, $12,500.00; FULL SPECTRUM PAINTING, $3,250.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GALLS, LLC, $134.97; GLOVAN, BRIAN, $300.00; GOBINS INC, $41.32; GOOGLE LLC, $438.76; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GUCCIONE, FRANK, $300.00; GUIDESTONE COLORADO, $7,500.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $62.75; HANSCH TOM J & RHONDA, $31,632.82; HAPL, GENE, $300.00; HARRIS SLEUTH SYSTEMS, $10,620.00; HARRIS SYSTEMS USA INC., $28,385.49; HEALTH FIRST, $80.13; HECKEL, DENNIS, $300.00; HENRY SCHEIN INC., $1,743.73; HMC NETWORKS, INC., $225.00; HODDE, MICHELE, $157.50; HRRMC PHARMACY DEPT., $741.65; HYLTON LUMBER CO., $40.84; IHS PHARMACY, $1,441.51; IMPRESCO LLC, $59.89; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $547.82; JACKSON, RONALD L., $300.00; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $264.54; KIMBALL MIDWEST, $967.56; KOIS BROTHERS EQUIPMENT CO., INC., $153.44; KONE PASADENA, $1,150.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $422.58; LEEWAYE, FRANK G., $6,522.15; LEGALSHIELD, $216.25; LOVATO AMY, $1,049.87; MARIOLA, JOSEPH L., $153.77; MARQUIS, KIM, $855.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $314.43; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $160.07; MEHAFFEY, CHERYL C., $316.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,697.95; MORRISON, ARRON, $300.00; MOUNTAIN MAIL, $71.00; NACO, $450.00; NAMI CHAFFEE COUNTY CO, $15,000.00; NELSON, TIM, $300.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $72.14; PARTSMASTER, $166.90; PAYSON, JUSTIN, $300.00; PEER COACH ACADEMY COLORADO, $3,250.00; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $273.05; PONCHA LUMBER, $265.71; PRENTISS, RUSTY, $300.00; PRESSLY, LEANNE, $218.75; PROGRESSIVE ALARMS, $935.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; REED, TARA, $1,251.25; REESE, JO, $342.00; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; RICE, REBECCA, $125.00; Roll Rite LLC, $1,732.21; ROWELL, ANGEL, $5,533.91; ROWELL, NIK, $12,000.00; ROYCE, MICHAEL, $300.00; SALIDA AUTO SALES, $14.17; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $4,029.50; SALIDA MOUNTAIN TRAILS, $1,800.00; SALIDA SUNRISE ROTARY CHARITABLE FUND, $3,000.00; SARAH F. WHITTINGTON PC, $6,400.00; SCHMIDT, JANICE H., $75.00; SERVPRO, $9,150.66; SHAKE PLUMBING, LLC, $535.91; SHAMROCK FOODS COMPANY, $2,776.14; SHERWIN-WILLIAMS CO., $282.46; SHIP N THINGS, $144.96; SISTERS OF COLOR UNITED FOR EDUCATION, $110.00; SMITH JR., DONALD C., $85.55; SMITH, MATT, $300.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $345.34; SOUTHERN COLORADO ECONOMIC, $4,096.07; STACY, MARK J., $300.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,209.21; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,690.39; STEELOCK, $12,402.50; STRYKER SALES CORPORATION, $1,068.00; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $1,663.12; THOMPSON, CHERYL, $800.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $37.99; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $860.10; TRAVNICEK, KEVIN G., $300.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,625.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; VERIZON WIRELESS, $4,659.71; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,213.44; WASTE MANAGEMENT, $798.01; WELCH, DREW, $40.00; WELCH, JENNIFER, $750.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $448.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $107.28; WILCOX, ERIC, $300.00; WILCOX, SHANNON, $300.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $108.61; WOOD GROUP PLC, $3,991.00; YOUNG, MORGAN, $95.00; ZOLL MEDICAL CORPORATION, $21,129.68;
$2,421,724.61
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail February 19, 2021
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