PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR OCTOBER 2021
Vendor Amount
327 MEDICAL PROF CORP $182.00
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC $811.86
A+ GLASS LLC $989.78
A-1 AUTO SERVICE $748.60
ACA PRODUCTS $8,331.27
AED AUTHORITY $251.00
AFLAC $1,246.44
AFLAC-GROUP $1,590.96
ALL AROUND TIRE & WHEEL $565.00
ALLEN, JOANNE J. $100.00
ALLISON, SHAWN $105.00
ALL-PHASE ENVIRONMENTAL CONSULTANTS, INC $6,000.00
ALTAMONT LANDSCAPES, INC. $300.00
AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC $835.00
AMICAS $239.40
ANDERSON, JASON $200.00
ANEW SEPTIC $575.00
ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC. $165.00
ANTERO SEPTIC INC. $80.00
ARGYS PLUMBING, INC. $182.17
ARK VALLEY BROADCASTING $1,860.00
ARK VALLEY HUMANE SOCIETY $2,009.03
ARK VALLEY VOICE $418.50
ATMOS ENERGY $3,748.98
AUTO ZONE INC. $201.78
B&L Services LLC $234.28
BAKER, KEITH $348.48
BAKER, WILLIAM B. $150.00
BARBARA CASE KING $75.00
BARNES, FRANK $40.00
BAYLESS, JASMINE $778.00
BERTRAM, LYNDSAY $10.00
BOUND TREE MEDICAL, LLC $3.10
BROWN, DAMON $324.00
BUENA VISTA ROASTERY $85.00
BUENA VISTA SANITATION DISTRICT $62.40
BUENA VISTA TRUE VALUE 2 $298.30
BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC $5,679.20
BUSINESS SOLUTIONS LEASING $3,215.08
C & J AUTOMOTIVE $249.12
C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE $128.64
CALPHO $25.00
CAMP, PAMELA $280.00
CAPITAL ONE $3,263.71
CARLSTROM, ANDREA $119.48
CASSIDY, DEBBIE $60.00
Castendyk, Devin $150.00
CDPHE (FOOD SERVICE) $301.00
CEBT $250,564.86
CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST $100.00
CENTRAL COLORADO TITLE & ESCROW $25,000.00
CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC $348.49
CenturyLink $3,231.83
CENTURYLINK QCC $2,412.55
CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION $25,324.35
CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT. $1,000.00
CHAFFEE COUNTY TREASURER $444,274.84
CHAFFEE LOCK AND KEY $155.00
CHAFFEE PRINTING CENTER $370.92
CHAFFEE TIRE & WHEEL $184.95
CHAFFEE TITLE & ESCROW, INC. $605,592.52
CHARTER COMMUNICATIONS $235.27
CITY OF SALIDA $2,000.00
CITY SERVICE VALCON $58,318.17 CLEAR ADVANTAGE GLASS INC $747.55
COLLEGIATE PEAKS BANK $1,645.04
COLLEGIATE PEAKS ELECTRICAL $2,384.72
COLO. DEPT OF HEALTH $9,452.38
COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE $1,860.00
COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH $660.00
COLO. DEPT OF REVENUE $1,666.69
COLO. DEPT OF REVENUE $710.09
COLONIAL LIFE & ACCIDENT $948.50
COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION $1,200.00
COLORADO BARRICADE CO. $1,458.14
COLORADO CENTRAL TELECOM $2,540.40
COLORADO COMPRESSED GASES $173.50
COLORADO COUNTY AGENTS ASSOCIATION $90.00
COLORADO STANDARD, LLC $17,500.00 COLORADO STATE TREASURER $10,089.26
COLORADO STATE UNIVERSITY $2,572.50
COPPER, DEE DEE $254.02
COSCARELLA, BRANDY $127.00
COTTOM, MILES $60.00
CRAWFORD AUTO PARTS $807.73
CREST COUNSELING SERVICES $250.00
CURGUS, MARJO $150.00
CURTIS, DAVID $10,666.66
DASH MEDICAL GLOVES, INC. $371.80
DE VOY, DANE $128.39
DELL MARKETING L.P. $2,092.96
DELTA RIGGING & TOOLS,INC $539.50
DELUCA GAS CO. $324.54
DESIGN CONCEPTS CLA, INC. $1,876.50
DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS $7,114.10
DIESSLIN STRUCTURES, INC. $12,496.23
DISTRICT ATTORNEY OFFICE $42,666.08
DIVISION OF OIL & PUBLIC SAFETY $60.00
DOON, BENJAMIN H. $675.00
DOUMAS, THOMAS $150.00
DOWD, EVELYN MARSHALL $100.00
DRAKE, ED $660.00
DUNN, BRANDY $30.00
DUNN, SUSAN H. $411.25
EL PASO COUNTY CORONER $10,500.00 ELLISON, TYLER $260.24
EMPLOYERS COUNCIL $6,300.00
EPSILON SIGMA PHI $110.00
ESO SOLUTIONS, INC. $111.00
ETHAN, SMITH $84.58
FAIRBANKS SCALES, INC. $4,308.32
FAMILY FRIENDLY COURT $124.00
FAMILY SUPPORT REGISTRY $2,303.00
FELT, GREG $55.00
FERRETTI, JENNIFER $239.00
FESENMEYER, JERRY A. $1,200.00
FIDELITY $241.67
FIRST PRESBYTERIAN CHURCH $175.00
FIRST STREET FLOORING $299.70
FOX, THOMAS W. $225.00
FULL CIRCLE RESTORATIVE JUSTICE $1,049.08
GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC $6,400.00
GLOVAN, ANDREA $80.35
GOBINS INC $3,227.17
GOOGLE LLC $425.60
GORBY, HEATHER $150.00
GOVCONNECTION, INC. $3,454.09
GRAMMY’S KITCHEN LLC $7,140.00
GRANZELLA, RUSSELL $436.04
GTS $45.00
GUNSMOKE CAR WASH, INC. $239.75
HADLEY TAYLOR $200.00
HAMMOND, LEISL A $708.12
HARD ROCK PAVING ,REDIMIX $77,418.00 HARRIS, DAMON L. $1,080.03
HARVEY ECONOMICS $4,987.50
HEART OF THE ROCKIES RADIO $600.00
HEART OF THE ROCKIES REGIONAL $65.00
HELD, HANK $100.00
HENRY SCHEIN INC. $1,115.53
HIBBS, CASEY $132.11
HIMSCHOOT, SCOTT E. $614.00
HISER, KATHY $40.00
HMC NETWORKS, INC. $500.00
HOME DEPOT PRO $460.21
HORNE, ANDERSON $150.00
HRRMC $3,619.40
HRRMC PHARMACY DEPT. $927.96
HSI, Holland Signs Inc $40,338.00
HYLTON LUMBER CO. $2,368.04
IMPRESCO LLC $1,899.74
J & S CONTRACTORS SUPPLY CO. $4,675.00
JOHN DEERE FINANCIAL $1,274.55
JONES, KURT M. $560.00
KAERCHER, CHARLOTTE $221.64
KALAMATAPIT INC. $4,195.00
KARNUTA, KAREN $125.00
KASKA, LLC $1,077.93
KIMBALL MIDWEST $1,235.78
KONE PASADENA $1,150.00
KUESTER, KATHLEEN $27.84
L.N. CURTIS AND SONS $1,214.37
LAKE COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY $10,000.50
LANGUAGE LINE SERVICES, INC. $16.40
LAUDENSLAGER, GREG $1,000.00
LAWSON PRODUCTS, INC. $774.71
LEGALSHIELD $216.25
LOWRY CONTRACTING, INC. $1,875.00
M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC $600.00
MACN INC. - BV STORE $135.00
MAHNKE AUTO BODY SALIDA $1,454.57
MARQUIS, KIM $2,119.00
MCCANDLESS TRUCK CENTER $3,012.76
MCFARLAND OIL CO., INC. $31,139.36 MEADOW GOLD ENGLEWOOD $667.68
MHC KENWORTH-COLO. SPGS. $12,337.47
MILES PARTNERSHIP, LLLP $5,127.20
MILLER, JEFF $182.30
MMGY GLOBAL, LLC $2,500.00
MOBILE RECORD SHREDDERS $168.00
MOETIVATIONS, INC. $1,784.56
MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC $1,454.35
MONTROSE WATER FACTORY $488.25
MORTIMER, CHARLES $1,750.00
MOUNTAIN MAIL $8,435.72
MULTICARD $235.83
MUNIREVS $3,750.00
NACVSO $50.00
NEW WEST TECHNOLOGY LLC $420.00
NUTTER, JULIE R. $50.00
NYBERG, NORMAN C. $1,050.00
OKLAHOMA COUNTY SHERIFF’S DEPT. $100.00
O’REILLY AUTOMOTIVE, INC. $597.27
ORRILL, BEVERLY $463.84
ORRILL, MIKE $45.00
OTAK $39,602.92
OVID NINE CREATIVE LAB $800.00
PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC. $966.70
PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS, INC. $601.00
PEOPLE SPEAK, LLC $200.00
PLOETZ, FREDERICK $868.05
PONCHA LUMBER $115.81
POWER SCREENING, LLC $30,500.00 PRESSLY, LEANNE $280.00
PRINCETON APPRAISAL COMPANY $150.00
PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACADEMY, LLC $1,645.00
PROGRESSIVE ALARMS $90.00
PUEBLO BANK & TRUST $415.01
PULLTARPS $2,262.65
QINFLOW, INC $329.00
QTPOD $483.14
RAMAS BREAD, LLC $300.00
RAUSCHKE, PAUL $50.00
READY COMM $415.00
RED DOG RADIOS, LLC $377.70
REED, TARA $3,324.31
REEVES, BILL $5,000.00
RICE, REBECCA $79.00
ROCKY MOUNTAIN LUMBER $30.59
ROGERS, EILEEN $265.34
ROSHAMBO, LLC $3,883.00
ROWELL, ANGEL $3,092.37
RUNBECK ELECTION SERVICES, INC. $8,000.00
SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC $2,360.47
SALIDA ACE HARDWARE $1,936.57
SALIDA AUTO PARTS $10,814.95
SALIDA AUTO SALES $535.01
SALIDA HOSPITAL DISTRICT $6,178.84
SALIDA TECH, INC. $500.00
SANDERS, THOMAS $320.00
SANGRE DE CRISTO ELECT. $1,265.15
SANOFI PASTEUR, INC $1,481.01
SEAN’S LAWN CARE $1,200.00
SGI $2,712.39
SHAMROCK FOODS COMPANY $6,018.44
SHARPE EQUIPMENT & IRRIGATION $616.75
SHIP N THINGS $39.60
SIMPLEVIEW $2,041.68
SOULED OUT T-SHIRTS $68.63
SOUNDPOST ACOUSTICS, LLC $4,500.00
SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC $590.00
SPENCER, CHRISTIAN $250.00
STANDARD INSURANCE COMPANY $3,184.89
STANLEY ACCESS TECH LLC $2,426.76
STANLEY CONVERGENT $12,043.51 STONE, MICHELLE $40.00
STRID, CASSIE $75.00
STRYKER SALES CORPORATION $4,386.36
Swarco Colorado Paint Company LLC $7,656.98
SYSCO DENVER $6,606.52
TAME, PAUL $60.00
TBK Bank $41.67
THE LOBBY $797.00
THE SAFARILAND GROUP $395.00
THOMAS EVANCICH III INC. $600.00
THREE EAGLES OF COLO. LLC $5,952.00
TLC TRAVELING SMILES $1,670.62
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS $1,696.00
Tool Up, LLC $125.00
TOTAL OFFICE SOLUTIONS $1,485.19
TOURISM INDUSTRY ASSOCIATION OF COLORADO $1,000.00
TOWN & COUNTRY SALIDA, INC. $10.94
TOWN OF BUENA VISTA $120.72
TOWN OF PONCHA SPRINGS $601.97
Trench Plate Rental Co $10,280.00 TRILLIUM HOLDCO, LLC $4,785.44
TRUE VALUE TRAILERS & POWER EQUIPMENT $4,665.00
TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC $30,966.11
U.S. BANK $73,852.27
UMB BANK, N.A. $205,230.71
UPPER ARK VALLEY FOP #43 $1,630.00
VAN DIEST SUPPLY COMPANY $1,193.48
VELTRI, JOSEPH $115.97
VELTRI, JUSTIN $40.00
VENES, REBECCA $30.00
VERIZON WIRELESS $5,367.63
VINTAGE WOOD SUPPLY $780.00
VUJCICH, JACKIE $10.00
W.W. WHEELER ASSOCIATES $297.00
WAGNER EQUIPMENT CO $4,278.51
WAIT, TANYA $201.01
WALKER J AUTOWORKS $1,028.22
WCB DESIGNS, INC $1,020.61
WELLNESS SCREENING LLC $1,014.60
WESTERN RECREATION IND., INC. $16.00
WEX BANK $63.35
WHITEHALL’S ALPINE BG $397.80
WILLIFORD, LLC $1,020.00
WINSUPPLY OF SALIDA, INC. $91.07
WORLD FUEL SERVICES INC. $8,885.14
XCEL ENERGY $7,837.69
ZAVAGE, JULIE $1,776.28
$2,466,112.30
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail November 19, 2021
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