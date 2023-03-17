LEGAL DESCRIPTION
OF A
TRACT OF LAND
A TRACT OF LAND LOCATED WITHIN THE SOUTHWEST QUARTER OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SECTION 5, TOWNSHIP 49 NORTH, RANGE 9 EAST OF THE NEW MEXICO PRINCIPAL MERIDIAN, CHAFFEE COUNTY, COLORADO, BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
BEGINNING AT THE EAST 1/16TH CORNER BETWEEN SAID SECTION 5 AND SECTION 8, BEING MARKED BY A 2 ½” ALUMINUM CAP STAMPED LS 37937, FROM WHENCE THE SOUTHEAST CORNER OF SAID SECTION 5, BEING MARKED BY A B.L.M. BRASS CAP, BEARS SOUTH 89°03’54” EAST, A DISTANCE OF 1335.20 FEET;
THENCE NORTH 89°03’54” WEST, ALONG THE SOUTH LINE OF THE SAID SOUTHWEST QUARTER OF THE SOUTHEAST QUARTER, A DISTANCE OF 868.49 FEET TO THE NORTHEAST CORNER OF THE PROPERTY DESCRIBED AT RECEPTION NO. 364295;
THENCE NORTH 01°02’05” EAST, A DISTANCE OF 8.11 FEET TO THE SOUTH LINE OF LOT 1 OF THE ARMSTRONG-CITY OF SALIDA BOUNDARY LINE ADJUSTMENT AS RECORDED AT RECEPTION NO. 483414;
THENCE SOUTH 89°21’03” EAST, ALONG SAID SOUTH LINE OF LOT 1, A DISTANCE OF 489.07 FEET;
THENCE SOUTH 89°29’23” EAST, ALONG SAID SOUTH LINE OF LOT 1, A DISTANCE OF 85.92 FEET TO THE COMMON CORNER OF SAID LOT 1 AND LOT 2 OF THE SAID ARMSTRONG-CITY OF SALIDA BOUNDARY LINE ADJUSTMENT;
THENCE SOUTH 89°29’23” EAST, ALONG THE SOUTH LINE OF SAID LOT 2, A DISTANCE OF 273.62 FEET;
THENCE SOUTH 79°29’12” EAST, ALONG THE BOUNDARY OF SAID LOT 2, A DISTANCE OF 20.03 FEET;
THENCE SOUTH 00°07’11” WEST, ALONG THE BOUNDARY OF SAID LOT 2, A DISTANCE OF 9.88 FEET TO THE POINT OF BEGINNING.
CONTAINING 0.21 ACRES
PREPARED BY:
LANDMARK SURVEYING & MAPPING
SYDNEY A. SCHIEREN, PLS 37937
PO BOX 668
SALIDA, COLORADO 81201
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