PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR AUGUST 2020
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $182.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $21,497.58; A-1 AUTO SERVICE, $2,325.65; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $54,187.97; AEROCARE OF SALIDA, $15.00; AFLAC, $1,507.21; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AIRGAS USA, LLC, $2,466.13; ALLISON, SHAWN, $280.00; ALPINE LUMBER, $60.00; AMEN, NELSON, $80.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,132.50; ANDERSON, EMILY, $29.00; ANDERSON, JASON, $38.01; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANDREWS, DAVID, $400.00; ANEW SEPTIC, $737.00; ANGEL OF SHAVANO VFW, $400.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARCHULETA, CHRIS, $300.00; ARGYS PLUMBING, INC., $767.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $14,709.23; ARKANSAS RIVER OUTFITTERS ASSOCIATION, $10,000.00; ARTHUR J. GALLAGHER RISK, $29.43; ATCO INTERNATIONAL, $177.59; ATHA, MAXWELL, $125.00; ATMOS ENERGY, $2,208.34; AUTO ZONE INC., $165.80; AUTO-OWNERS INSURANCE, $382.00; BALDWIN, PATTY, $18.00; BARRON, HEATHER, $700.00; BEHN, BRIAN M., $100.44; BELLANTONIO, RAMONA, $80.00; BERNDT, KENDRA, $100.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $545.76; BREWSTER ANNIE, $1,134.34; BUENA VISTA ROASTERY, $127.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $560.72; BURGESS, ROBIN, $81.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,846.19; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,184.55; C & J AUTOMOTIVE, $482.87; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $74.69; CARTVERTISING, $9,936.04; CDOT ACCOUNTING DEPT, $1,446.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $596.00; CEBT, $251,726.42; CENTURYLINK QCC, $5,165.86; CHAFFEE COUNTY DHS, $11,734.80; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $290.56; CHAFFEE COUNTY FAIR, $350.00; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $234.78; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $446,316.11; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,795.20; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $25.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $186.47; CHARTER COMMUNICATIONS, $279.79; CHIPITA COUNSELING SERVICES, LLC, $170.00; CITI BANK MASTER CARD, $379.91; CITY OF SALIDA, $7,588.04; CIVICPLUS, $750.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $965.00; COLE FOREST PRODUCTS, $145.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,986.71; COLLEGIATE PEAKS ELECTRICAL, $1,068.84; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $195.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,930.44; COLO. DEPT OF REVENUE, $150.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $35.00; COLORADO BARRICADE CO., $756.72; COLORADO CARWASH, $229.25; COLORADO CENTRAL TELECOM, $3,022.38; COLORADO EXCAVATION, LLC, $1,050.00; COLORADO STANDARD, LLC, $7,500.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $10,847.37; COPPER, DEE DEE, $40.00; COTTOM, MILES, $800.00; CP’S PORTABLES, $555.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $732.95; CREST COUNSELING SERVICES, $400.00; CUSHING TERRELL, $23,216.65; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $309.60; DELANEY, CLAYTON, $125.00; DELL MARKETING L.P., $6,853.03; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $86,230.50; DOC’S HEATING & COOLING, $3,550.00; DOON, BENJAMIN H., $1,360.00; DUNN, SUSAN H., $691.25; ELITE BRANDS OF COLORADO, $120.00; ELLISON, TYLER, $310.80; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EYE CANDY, $100.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $4,491.97; FAMILY FRIENDLY COURT, $15.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FATEES, $20,000.00; FELL, JADE, $150.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, JERRY A., $1,200.00; FIELDS, DEBORAH, $110.00; FLANAGAN, CINDY, $125.00; FOX, THOMAS W., $1,200.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $3,202.98; FRIEDA, DERIK, $331.56; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $350.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,630.00; GALLS, LLC, $617.11; GCR TIRES & SERVICE, $7,529.03; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $662.81; GOBINS INC, $2,213.19; GOOGLE LLC, $448.83; GOVCONNECTION, INC., $3,149.10; GREINER, GARY, $34.05; GUARDIAN TAX CO LLC, $14,286.61; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $210.25; HEALTH FIRST, $117.17; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $90.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $241.00; HENDERSON LAND SURVEYING, $40.00; HENRY SCHEIN INC., $4,799.63; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HODDE, MICHELE, $52.50; HOLMAN, PETE, $100.00; HOME DEPOT PRO, $380.74; HORBERT, SEAN P., $18.00; HRRMC, $4,256.00; HYLTON LUMBER CO., $238.99; IHS PHARMACY, $1,406.89; IMPRESCO LLC, $1,838.22; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $1,521.12; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $1,275.34; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $384.36; JHB GOUP,INC, $45,181.78; JOHN DEERE FINANCIAL, $772.11; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $73.01; JOHNSTON, SHERRI, $750.00; KASKA, LLC, $122.08; K-D FLAGS, $419.50; KIMBALL MIDWEST, $474.71; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KNOLL, DAVE, $1,178.00; KONE INC., $1,150.00; KUBAT EQUIPMENT & SERVICE, $846.72; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; LAKE COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $1,475.59; LEGALSHIELD, $242.15; Liz Peterson, $200.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $12,943.52; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $236.40; MEHAFFEY, CHERYL C., $402.50; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,974.90; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $5,127.20; MOBILE RECORD SHREDDERS, $230.00; MOETIVATIONS, INC., $1,438.56; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $1,154.25; MONTROSE WATER FACTORY, $287.80; MOUNTAIN MAIL, $4,202.46; MUNIREVS, $1,250.00; NAY, MICHELLE, $50.00; NORTHSTAR CHEMICAL CO.INC, $149.95; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $212.15; ORRILL, BEVERLY, $551.56; ORRILL, MIKE, $668.59; OTAK, $19,976.00; PARTSMASTER, $1,624.37; PEYROUSE, AARON, $132.23; PINON REAL ESTATE GROUP, $200.00; PONCHA LUMBER, $253.06; PRESSLY, LEANNE, $552.50; PROGRESSIVE ALARMS, $105.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $760.68; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $219.96; REED, TARA, $446.25; REIMER, BRET, $1,938.84; RELEX INC. DBA LEXISNEXIS, $200.00; RICE, REBECCA, $80.16; ROEPKE, NEIL, $43.00; RUSSBASSETT, $39,034.75; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $20.88; SALIDA ACE HARDWARE, $1,359.02; SALIDA AUTO PARTS, $875.58; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $337.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $3,714.24; SALIDA TECH, INC., $14,435.00; SALIDA TOOL & EQUIPMENT, $104.50; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,211.75; SARAH F. WHITTINGTON PC, $11,794.00; SCANGA MEAT CO., $212.13; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SEDATION EQUIPMENT & SUPPLIES, $84.00; SELLARS PROJECT SPACE, $45,000.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $3,753.37; SHARPE EQUIPMENT & IRRIGATION, $114.40; SHEHANE, JUDITH, $41.54; SHIP N THINGS, $2,349.54; SKYLINE STEEL, $29,802.00; SNAP-ON TOOLS, $486.00; SSCOR INC., $117.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,067.68; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $3,356.57; STRYKER SALES CORPORATION, $626.98; SWANK MOTION PICTURES, INC, $395.00; SYSCO DENVER, $3,024.17; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $1,665.50; THIMGAN & ASSOCIATES, $816.87; THOMAS REUTERS - WEST, $154.50; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,204.33; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $824.01; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $203.73; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $32.01; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $97.22; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $9,889.52; TRYG GROUP, LLC, $835.00; U.S. BANK, $40,651.44; ULINE, $292.39; UNITED RENTALS , INC., $65.92; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,050.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; VAXCARE, $214.50; VERIZON WIRELESS, $5,116.41; VISTA AUTO PARTS, $3.99; WAGNER EQUIPMENT CO, $12,882.61; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $1,965.00; WALMART COMMUNITY BRC, $1,393.96; WASTE MANAGEMENT, $853.03; WEIDMANN, MARA, $16.61; WELLNESS SCREENING LLC, $123.00; WESTERN POWER GROUP INC., $1,087.09; WEX BANK, $75.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $177.84; WIARD, MARK, $85.50; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $92.62; WORLD FUEL SERVICES INC., $14,315.09; XCEL ENERGY, $4,674.46; YOUNG, MORGAN, $200.00;
$1,501,506.48
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail September 15, 2020
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