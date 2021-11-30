PUBLIC NOTICE
CHAFFEE COUNTY LANDFILL
WEIGHT CHARGES
HOURS OF OPERATION:
8:00 AM TO 3:30 PM
MUST BE UNLOADED BY 4:00 PM
MONDAY THRU SATURDAY
LOADS AFTER 3:30 PM WILL NOT BE ACCEPTED
Landfill phone number (719) 539-3738; Accounts Receivable (719) 539-3463
Shannon Wilcox, Supervisor (719) 207-1485
CATEGORY, PER TON, OUT-OF-COUNTY
1 COMPACTED TRASH, $43.00, $ 90.00 per CY/$175.00 /TON
2 LOOSE TRASH, 45.00, 45.00 per CY/$175.00/ton
3 CONSTRUCTION/SHINGLES/STUMPS Contractors - call for recycling options, 45.00, 45.00 per CY/$175.00/ton
6 CONCRETE must be broken into 1 ft lengths or smaller, 45.00, 75.00 per CY/$175.00/ton
8 DIRT, CLEAN FILL, 3.00, NO OUT-OF-COUNTY
10 DIRT FROM CONSTRUCTION/BRUSH/YARD WASTE/TON, 45.00
.00, NO OUT-OF-COUNTY
HOUSEHOLD/YARD/CONSTRUCTION BY YARD, 12.75, 45.00 per CY OUT-OF-COUNTY
MATTRESSES, 5.00, NO OUT-OF-COUNTY
TIRES (NO RIMS):
AUTO, 1.50 TO 7.00, NO OUT-OF-COUNTY, TRUCK/TRACTOR, 20.00 or $.20 per pound, NO OUT-OF-COUNTY
TIRES FROM SHOPS, DO NOT ACCEPT
TIRES (W/RIMS):
AUTO, 1.50 TO 7.00, NO OUT-OF-COUNTY
TRUCK, DO NOT ACCEPT
ANIMALS:
SMALL, 5.00, NO OUT-OF-COUNTY
LARGE, 10.00, NO OUT-OF-COUNTY
BATTERIES:
VEHICLE, 3.00, NO OUT-OF-COUNTY
SOLAR ENERGY, 5.00, NO OUT-OF-COUNTY
HEAVY EQUIPMENT, 5.00, NO OUT-OF-COUNTY
APPLIANCES AS LISTED: 10.00, NO OUT-OF-COUNTY
STOVES, WATER HEATERS, WASHERS, DRYERS
ELECTRONIC WASTE: NO OUT-OF-COUNTY
E-WASTE, MISCELLANEOUS ITEMS, .60/POUND Minimum $10.00
TV & MONITORS <30, TV 12 TO 29” SCREEN & SMALLER, 20.00 EACH
TV & MONITORS 30+, TV 30”+SCREEN, 40.00 EACH
TV & MONITORS FLT, FLAT SCREEN TV OR MONITOR, 20.00 EACH
THERE WILL BE A $50.00 FINE FOR ALL TVs AND MONITORS PUT INTO THE TRASH INSTEAD OF RECYCLED.
MINIMUM FEE - $10.00 in County; $20.00 out-of-County
The County Waste Disposal accepts bagged household trash at MINIMUM FEE of $10 per load. OUT-OF-COUNTY is $10 per bag.
RATES EFFECTIVE 1/1/2022
Credit Card, Cash or Local Checks Only
CHAFFEE COUNTY RESERVES THE RIGHT TO REFUSE ANY OR ALL TRASH
NO HAZARDOUS MATERIALS ACCEPTED AT THIS LANDFILL
NO HOT or SMOLDERING TRASH ACCEPTED
NO AUTOMOBILES ACCEPTED
NO ASPHALT or PAVEMENT
NO RUMMAGING
PIPE AND WIRE MUST BE CUT TO 8 FT. OR SMALLER
PAINT CANS MUST BE EMPTY OR PAINT DRIED OUT, NO LIDS ON CANS
OIL DRUMS MUST BE EMPTY AND HAVE LIDS CUT OFF
CUSTOMERS DUMPING AT THE CHAFFEE COUNTY LANDFILL
PROOF OF RESIDENCY POLICY:
IN-COUNTY CUSTOMERS:
ACCEPTABLE PROOF CAN BE IN THE FORM OF A DRIVER’S LICENSE OR PHOTO IDENTIFICATION CARD.
OUT-OF-COUNTY CUSTOMERS WHO OWN PROPERTY IN CHAFFEE COUNTY:
ACCEPTABLE PROOF CAN BE IN THE FORM OF A DRIVER’S LICENSE OR PHOTO IDENTIFICATION CARD AND A PROPERTY OWNERSHIP DOCUMENT FROM THE COUNTY TREASURER’S OFFICE.
ALL OTHER CUSTOMERS:
PRICES WILL BE AT THE OUT-OF-COUNTY RATES FOR DUMPING.
Published in The Mountain Mail November 30, 2021
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