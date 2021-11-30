PUBLIC NOTICE

CHAFFEE COUNTY LANDFILL

WEIGHT CHARGES

HOURS OF OPERATION:

8:00 AM TO 3:30 PM

MUST BE UNLOADED BY 4:00 PM

MONDAY THRU SATURDAY

LOADS AFTER 3:30 PM WILL NOT BE ACCEPTED

Landfill phone number (719) 539-3738; Accounts Receivable (719) 539-3463

www.chaffeecounty.org

Shannon Wilcox, Supervisor (719) 207-1485

CATEGORY, PER TON, OUT-OF-COUNTY

1 COMPACTED TRASH, $43.00, $ 90.00 per CY/$175.00 /TON

2 LOOSE TRASH, 45.00,  45.00 per CY/$175.00/ton

3 CONSTRUCTION/SHINGLES/STUMPS Contractors - call for recycling options, 45.00, 45.00 per CY/$175.00/ton

6 CONCRETE must be broken into 1 ft lengths or smaller, 45.00, 75.00 per CY/$175.00/ton

8 DIRT, CLEAN FILL, 3.00, NO OUT-OF-COUNTY

10  DIRT FROM CONSTRUCTION/BRUSH/YARD WASTE/TON, 45.00

.00, NO OUT-OF-COUNTY

HOUSEHOLD/YARD/CONSTRUCTION BY YARD, 12.75, 45.00 per CY OUT-OF-COUNTY

MATTRESSES, 5.00, NO OUT-OF-COUNTY

TIRES (NO RIMS):

AUTO, 1.50 TO 7.00, NO OUT-OF-COUNTY, TRUCK/TRACTOR, 20.00 or $.20 per pound, NO OUT-OF-COUNTY

TIRES FROM SHOPS, DO NOT ACCEPT

TIRES (W/RIMS):

AUTO, 1.50 TO 7.00, NO OUT-OF-COUNTY

TRUCK, DO NOT ACCEPT

ANIMALS:

SMALL, 5.00, NO OUT-OF-COUNTY

LARGE, 10.00, NO OUT-OF-COUNTY

BATTERIES:

VEHICLE, 3.00, NO OUT-OF-COUNTY

SOLAR ENERGY, 5.00, NO OUT-OF-COUNTY

HEAVY EQUIPMENT, 5.00, NO OUT-OF-COUNTY

APPLIANCES AS LISTED: 10.00, NO OUT-OF-COUNTY               

STOVES, WATER HEATERS, WASHERS, DRYERS

ELECTRONIC WASTE: NO OUT-OF-COUNTY

E-WASTE, MISCELLANEOUS ITEMS, .60/POUND Minimum $10.00

TV & MONITORS <30, TV 12 TO 29” SCREEN & SMALLER, 20.00 EACH

TV & MONITORS 30+, TV 30”+SCREEN, 40.00 EACH

TV & MONITORS FLT, FLAT SCREEN TV OR MONITOR, 20.00 EACH

THERE WILL BE A $50.00 FINE FOR ALL TVs AND MONITORS PUT INTO THE TRASH INSTEAD OF RECYCLED.

 

MINIMUM FEE - $10.00 in County; $20.00 out-of-County

The County Waste Disposal accepts bagged household trash at MINIMUM FEE of $10 per load. OUT-OF-COUNTY is $10 per bag.

RATES EFFECTIVE 1/1/2022

Credit Card, Cash or Local Checks Only

CHAFFEE COUNTY RESERVES THE RIGHT TO REFUSE ANY OR ALL TRASH

NO HAZARDOUS MATERIALS ACCEPTED AT THIS LANDFILL

NO HOT or SMOLDERING TRASH ACCEPTED

NO AUTOMOBILES ACCEPTED

NO ASPHALT or PAVEMENT

NO RUMMAGING

PIPE AND WIRE MUST BE CUT TO 8 FT. OR SMALLER

PAINT CANS MUST BE EMPTY OR PAINT DRIED OUT, NO LIDS ON CANS

OIL DRUMS MUST BE EMPTY AND HAVE LIDS CUT OFF

CUSTOMERS DUMPING AT THE CHAFFEE COUNTY LANDFILL

PROOF OF RESIDENCY POLICY:

IN-COUNTY CUSTOMERS:

ACCEPTABLE PROOF CAN BE IN THE FORM OF A DRIVER’S LICENSE OR PHOTO IDENTIFICATION CARD.

OUT-OF-COUNTY CUSTOMERS WHO OWN PROPERTY IN CHAFFEE COUNTY:

ACCEPTABLE PROOF CAN BE IN THE FORM OF A DRIVER’S LICENSE OR PHOTO IDENTIFICATION CARD AND A PROPERTY OWNERSHIP DOCUMENT FROM THE COUNTY TREASURER’S OFFICE.

ALL OTHER CUSTOMERS:

PRICES WILL BE AT THE OUT-OF-COUNTY RATES FOR DUMPING.

Published in The Mountain Mail November 30, 2021

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