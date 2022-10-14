PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR SEPTEMBER 2022
Vendor, Amount;
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $6,938.49; 50WEST PRODUCTIONS, $5,875.00; A Church, $100.00; A-1 AUTO SERVICE, $669.99; Abigail Smedly, $217.00; ACA PRODUCTS, $613.45; AED AUTHORITY, $4,005.00; AFLAC, $1,160.99; AFLAC-GROUP, $1,834.64; Alexandra Jacobs, $100.00; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $12.50; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $600.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $18,659.15; AMERICAN PROFESSIONAL MANUFACTURING, $674.20; ANDERSON, EMILY, $374.00; ANDERSON, JASON, $125.00; ANDERSON, SARA, $100.00; Andrea Coen, $400.00; ANEW SEPTIC, $875.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $66.45; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $260.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $7,693.28; ARK VALLEY VOICE, $356.25; ATCO INTERNATIONAL, $208.16; AVILA, ANTHONY, $184.32; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BALDRIGE, WILLIAM, $630.00; BENSINGER, TARA, $50.00; Bischoff Molly, $460.20; BISCHOFF, MICHAEL, $307.49; BONFIRE ENTERTAINMENT LLC, $1,680.00; Buena Vista Ace Hardware, $361.50; BUENA VISTA ROASTERY, $128.75; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $127.80; BUENA VISTA SCHOOL DISTRICT R-31, $2,000.00; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $39.88; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $9,777.48; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,334.08; BV Congregational Church of Chr, $100.00; C & J AUTOMOTIVE, $110.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $226.82; CAPITAL ONE, $2,736.92; CEBT, $255,656.75; CENTRAL COLORADO TITLE & ESCROW, $25,000.00; CenturyLink, $2,497.61; CENTURYLINK QCC, $2,337.67; CERON, BECK, $660.00; CHAFFEE COUNTY DHS, $254.92; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,218.41; CHAFFEE COUNTY FAIR, $260.85; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $520,445.83; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $16,489.58; CHAFFEE PRINTING CENTER, $363.51; CHAMBERLAIN, JACOB, $440.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $338.80; CHRISTOPHERSEN, DANI, $50.00; CITY OF SALIDA, $105.00; CITY SERVICE VALCON, $24,625.33; CLARY, CHAD, $517.50; COLE, BARRY, $2,520.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $553.36; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $3,060.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $997.67; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $204.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $2,002.92; COLORADO COMPRESSED GASES, $844.20; COLORADO INTERACTIVE, LLC, $84.52; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $209.47; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COMMUNICATION SOLUTIONS, $23,872.86; CONTRERAS, MARCIE, $45.00; COPELAN, JOSHUA, $165.93; COPPER, DEE DEE, $237.20; CORY POTTEBAUM’S CLEAN AND CLEAR, $2,409.23; CP’S PORTABLES, $240.00; CRABTREE GROUP, INC., $592.50; CRAWFORD AUTO PARTS, $255.76; CURGUS, MARJO, $150.00; DE VOY, DANE, $50.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $622.36; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $5,661.05; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DIVERSION DESIGNERS, $839.00; DOON, BENJAMIN H., $945.00; DUNN, SUSAN H., $227.50; DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT, LLC, $3,953.00; EASTEX TOWER, LLC, $6,990.00; EATON, MARC, $300.00; EL PASO COUNTY CORONER, $3,000.00; ELLISON, TYLER, $239.00; Erker, Courtney, $480.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; ETHAN, SMITH, $75.00; EVIDENT, INC., $705.25; FAMILY FRIENDLY COURT, $207.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FARIS MACHINERY COMPANY, $120,643.08; FELT, GREG, $148.96; FERGUSON, JAMIE L., $125.00; FIBARK, $1,000.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $75.00; FOX, THOMAS W., $150.00; FRANCO, CASSONDRA, $30.16; FRANKLIN, APRIL, $50.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,175.00; GALLS, LLC, $1,923.88; GLOVAN, ANDREA, $50.00; GLOVAN, BRIAN, $50.00; GOBINS INC, $3,232.99; GOOGLE LLC, $456.00; GORBY, HEATHER, $5,381.25; GOVOS, INC, $1,250.00; GRAINGER, $36.14; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $1,399.27; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAUER, KELLI, $50.00; GRAY, BECKY, $135.72; GTS, $270.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $2,879.28; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $240.25; HAMMOND, LEISL A, $210.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $6,606.00; Heeter, Rosalee, $40.00; HELD, HANK, $200.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $1,922.06; HIGH COUNTRY FENCE, $4,839.81; HIGH COUNTRY RETREATS, $2,095.00; HMC NETWORKS, INC., $800.00; HOFFMANN, PARKER, WILSON & CARBERRY, PC, $1,075.00; HOME DEPOT PRO, $523.36; HOWARD, CAMILLE, $248.82; HRRMC, $3,857.36; HRRMC PHARMACY DEPT., $830.24; Humanitou, LLC, $683.15; HUNCKLER, TIMOTHY R, $605.00; HYLTON LUMBER CO., $78.24; IBM CORPORATION, $1,093.20; JANICE VOS CAUDILL, $493.80; JOHN DEERE FINANCIAL, $3,318.74; JONES, KURT M., $1,245.50; JOYFUL BAKERY, $358.79; JUBA, MEGAN, $1,961.75; KALAMATAPIT INC., $4,235.00; KASSAR, CHRIS, $1,540.00; KIMBALL MIDWEST, $749.68; KNIGHT CUSTOM ELECTRONICS LLC, $3,000.00; KOMARNSKY, ANTHONY W., $1,990.00; KONE PASADENA, $2,300.00; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $52.69; LEGALSHIELD, $200.30; LIONSHEAD VENTURES, $600.00; LITTLE CAMBODIA LLC, $1,217.85; LOPEZ, JADE, $50.00; LOVE, KRISTEN, $60.32; LOWRY CONTRACTING, INC., $1,432.84; LSQ FUNDING GROUP, L.C., $9,753.65; Manshiem, John W, $200.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $287.50; MCCASLAND GLASS, INC, $600.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $72,973.05; McNeill, Kinnie, $437.39; Medico-Mart, $825.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $1,006.86; MICRO AGE, $161.77; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $15,000.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $248.00; MONTROSE WATER FACTORY, $893.27; MOONSTONE VENTURES, LLC, $2,000.00; MOONSTONE VENTURES, LLC, $502.50; MORGAN, SANDRA, $44.00; MORTIMER, CHARLES, $200.00; MOUNTAIN ASPECT, $460.00; MOUNTAIN ENGINEERING &, $521.40; MOUNTAIN MAIL, $2,715.69; MountainFlow, $161.25; Mukuyu Collective, LLC, $698.75; NAPA Auto Parts, $131.92; NICOLETTI-FLATER ASSO., $550.00; North American Syringe Exchange Network, $591.52; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $122.05; ORRILL, BEVERLY, $556.58; ORRILL, MIKE, $221.01; OTAK, $1,957.81; PELINO, INC., $9,444.21; PEOPLE SPEAK, LLC, $400.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PHRECKLES PHOTOGRAPHY LLC, $600.00; PITNEY BOWES BANK RESERVE ACCOUNT, $10,000.00; PONCHA LUMBER, $1,441.48; POST, MARCELLA, $50.00; PRESSLY, LEANNE, $96.25; PROGRESSIVE ALARMS, $2,645.00; PROJECT SUNRISE LLC, $113.75; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $750.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $113.60; RAFAEL L BLACK-GARCIA, $623.24; READY COMM, $4,895.00; RED DOG RADIOS, LLC, $973.10; REED, TARA, $962.50; RICE, REBECCA, $108.00; RIDE ON, $1,225.00; RIDLEY, DENNIS, $40.00; RITTMAN, HAZEL, $75.00; RIVER RUNNERS, $2,800.00; RIVERSIDE GRILL, $300.00; ROBERTS, RICK, $50.00; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $24.00; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $1,323.56; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $31.85; SALIDA ACE HARDWARE, $3,258.06; SALIDA AUTO PARTS, $29,704.38; SALIDA AUTO SALES, $666.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $2,183.16; Salida Montessori, $500.00; SALIDA SCHOOL DISTRICT R32J, $2,000.00; SANDOVAL, JOHN, $92.66; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,276.39; SARAH F. WHITTINGTON PC, $3,180.00; SCANGA MEAT CO., $794.72; SCHLEICHER, KAYLA, $50.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,600.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $13,077.95; SHEHANE, JUDITH, $660.00; SHIP N THINGS, $56.45; SINGH, JULIE, $285.00; SISNEROS, KATHERINE, $50.00; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $440.00; SOULCRAFT BREWING, $175.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $375.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,708.25; STANLEY CONVERGENT, $168.00; STERICYCLE, INC., $351.30; Stice, Cindy, $480.00; Swift Stone and Masonry, $1,050.00; SYSCO DENVER, $7,766.83; THE FARICY BOYS, $2,133.97; THE LOBBY, $2,000.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,722.33; TOM, DANIEL, $50.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,983.21; TOWN OF BUENA VISTA, $128.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $239.11; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $1,269.95; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,366.47; TRYG GROUP, LLC, $555.00; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $37,022.75; U.S. BANK, $7,056.68; UMB CARD SERVICES, $110,811.20; UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY, $1,700.10; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,630.00; VALLEVONA, ROBERT A., $176.89; VALLEY PRECAST, INC., $393.97; Valtina Counseling, $930.00; VERIZON WIRELESS, $7,830.08; WAGNER EQUIPMENT CO, $26,606.89; WAIT, TANYA, $169.00; WALKER J AUTOWORKS, $456.70; WELLNESS SCREENING LLC, $46.00; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $769.50; WHITEHALL’S ALPINE BG, $2,053.97; WOLD, $12,656.25; WOOD GROUP PLC, $338.00; XCEL ENERGY, $14,190.60;
$1,706,486.65
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail October 14, 2022
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