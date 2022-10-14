PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR AUGUST 2022
Vendor, Amount;
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $9,903.31; A Church, $100.00; A+ GLASS LLC, $445.00; A-1 AUTO SERVICE, $2,015.97; ABS NATIONAL AUTO SERVICE, INC., $89.78; ACA PRODUCTS, $10,034.62; ACE EQUIPMENT & SUPPLY CO, $1,178.10; ACTION LOCK SERVICE, $281.00; AED AUTHORITY, $14,700.00; AFLAC, $1,160.99; AFLAC-GROUP, $1,834.64; ALDERTON, BILL, $195.00; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLIMAN, CHARLES, $2,000.00; ALLISON, SHAWN, $100.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $227.97; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $10,196.40; ANDERSON, EMILY, $216.43; ANDERSON, JASON, $450.00; ANDERSON, SARA, $200.00; ANEW SEPTIC, $406.25; ANGELS WHEELS TRANSPORTATION LLC, $1,080.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $483.88; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $544.21; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $9,635.42; ASPEN LEAF PRINT & COPY LLC, $934.50; ATMOS ENERGY, $2,043.26; AUTO ZONE INC., $19.99; BAKER, DYLAN J., $423.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $200.00; BALDRIGE, WILLIAM, $405.00; BARTON DESIGN INC., $1,124.00; BIG O TIRES #6162, $65.00; Bischoff Molly, $50.00; BISCHOFF, MICHAEL, $46.49; BOBCAT OF THE ROCKIES, $379.57; BOWN, GEOFF, $125.00; BRACKMANN, CAROLINE, $125.00; Buena Vista Ace Hardware, $528.00; BUENA VISTA ROASTERY, $129.50; BUENA VISTA SPORTSMAN’S CLUB, $500.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $7,073.77; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,334.08; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $125.35; Campbell, Katie, $40.00; CAPITAL ONE, $810.21; CATES, ZACH DBA YETI HOMES, $200.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $596.00; CEBT, $257,595.62; CENTRAL COLORADO KITCHENS, $529.00; CENTRAL COLORADO TITLE & ESCROW, $428.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $529.00; CenturyLink, $2,473.73; CENTURYLINK QCC, $3,683.70; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $10,385.17; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $542,771.16; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $18,199.89; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,797.92; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $589.90; CHARTER COMMUNICATIONS, $347.75; CHRISTOPHERSEN, DANI, $50.00; CITY SERVICE VALCON, $62,946.44; CMI, INC., $131.30; COCHRAN, KAREN, $125.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $553.36; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $3,750.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $3,224.15; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $997.67; COLORADO CENTRAL TELECOM, $199.94; COLORADO COMPRESSED GASES, $562.00; COLORADO COUNTY CLERKS ASSOCIATION, $215.00; COLORADO ENERGY SYSTEMS, $1,248.56; COLORADO PAINT COMPANY II, LLC, $6,414.20; Congregational United Church, $225.00; CONSTRUCTION SOLUTIONS, LIMITED, $13,088.00; CONTRERAS, MARCIE, $45.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; COSCARELLA, BRANDY, $175.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $84.58; CURGUS, MARJO, $200.00; DAGNER SCHLUTER MITZNER WERBER, LLC, $3,214.50; DE VOY, DANE, $50.00; DENVER MANAGER OF FINANCE, $27,000.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $853.24; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $33,719.24; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DIVISION OF OIL & PUBLIC SAFETY, $90.00; DOUMAS, THOMAS, $200.00; DUNN, SUSAN H., $43.75; DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT, LLC, $1,947.00; E-470 EXPRESS TOLL, $9.60; EATON, MARC, $300.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EVIDENT, INC., $1,543.06; Evolution Edges, $6,369.48; FAMILY FRIENDLY COURT, $262.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $117.64; FESENMEYER, JERRY A., $3,600.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $50.00; FIRST UNITED METHODIST CHURCH OF SALIDA, $225.00; FLANAGAN, CINDY, $144.00; FOX, THOMAS W., $487.50; FRANCO, CASSONDRA, $940.75; FRANKLIN, APRIL, $100.00; FREMONT HOME CARE, $720.00; FRONTIER MORTUARY SUPPLY, LLC, $398.52; FULL SPECTRUM PAINTING, $450.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,175.00; GCR TIRES & SERVICE, $8,563.24; GEERE, JARED, $405.00; GEN-TECH OF COLORADO,LLC, $1,676.50; GEORGIA GRACE EDWARDS, $500.00; GLOVAN, BRIAN, $21.58; GOBINS INC, $2,788.36; GOOGLE LLC, $456.54; GOVCONNECTION, INC., $83.95; GOVOS, INC, $1,250.00; GRAFIX SHOPPE, $307.90; GRANZELLA, RUSSELL, $204.06; GRAUER, KELLI, $50.00; GRAY, BECKY, $34.80; GUNDERMAN AUTO BODY, $7,806.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $384.50; HADLEY TAYLOR, $900.00; HARFORD, PAUL, $127.91; HARRIS, DAMON L., $615.61; HAYES, SEAN, $125.00; HEART OF THE ROCKIES HOSPICE, $247.34; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $49.00; HELD, HANK, $150.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $7,811.17; Hiller, Nicole, $60.00; HMC NETWORKS, INC., $500.00; HOFFMANN, PARKER, WILSON & CARBERRY, PC, $1,139.50; HOME DEPOT PRO, $1,920.72; HRRMC, $3,730.00; HYLTON LUMBER CO., $78.24; IDENTIFIX, $1,428.00; IMPRESCO LLC, $1,828.97; Ingram, Rhonda, $69.67; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,500.50; Jones, Kaitlyn, $95.00; JONES, KURT M., $475.98; JUBA, MEGAN, $1,198.75; KACHADOURIAN, TRACY, $50.00; KARIS COUNSELING, INC, $405.00; KIMBALL MIDWEST, $75.50; KNIGHT SECURITY SERVICES, $311.94; KOMARNSKY, ANTHONY W., $475.00; KONE PASADENA, $1,150.00; LADY, KATIE, $325.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $537.51; LEGALSHIELD, $200.30; LIGHTHOUSE, $700.00; LIONSHEAD VENTURES, $1,200.00; LM KERSTING CONSTRUCTION, $7,295.29; LONGBERG, BECKY, $88.53; LORE, WILLIAM J., $130.46; LOWRY CONTRACTING, INC., $6,992.00; MAEZ, TYREL, $67.50; Manshiem, John W, $100.00; MARQUIS, KIM, $1,848.00; MARTIN, LISA, $205.68; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $1,015.58; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $189.54; MCFARLAND OIL CO., INC., $27,751.42; McNeill, Kinnie, $655.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $4,271.85; MILES, STEVEN E, $2,217.90; MISHMASH ELECTRIC, INC., $125.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $180.00; Momar, INC, $201.04; MONTROSE WATER FACTORY, $524.50; MOONSTONE VENTURES, LLC, $1,625.00; MORTIMER, CHARLES, $200.00; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $409.15; MOUNTAIN MAIL, $2,592.85; NAY, MICHELLE, $258.37; NELSON, STEPHANIE, $390.48; NICOLETTI-FLATER ASSO., $550.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OLSON, ELIZABETH, $125.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $44.18; ORRILL, BEVERLY, $497.20; ORRILL, MIKE, $149.80; Osness, Reagan, $175.00; OTAK, $146.94; PALZKILL, CLAUDIA C, $360.00; Paschall, Nora, $37.50; Patagonia Health, Inc, $6,400.00; PEAK, JESS, $270.00; PELINO, INC., $4,430.56; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PONCHA LUMBER, $354.13; POST, MARCELLA, $125.00; POWER EQUIPMENT COMPANY, $1,262.80; POWERS, $16,072.00; PRESSLY, LEANNE, $78.75; PRO V EXPRESS, $72.20; PROGRESSIVE ALARMS, $3,350.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $375.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $257.66; REDWOOD TOXICOLOGY LAB, INC., $75.00; REED, TARA, $1,237.50; REFRIGERANTS INC, $3,050.00; RICE, REBECCA, $50.00; ROBERTS, RICK, $50.00; ROEPKE, NEIL, $482.08; ROGERS, EILEEN, $93.32; ROSHAMBO, LLC, $450.00; RUGGED DEPOT, $19,832.00; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $22,165.50; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $55.83; SALIDA ACE HARDWARE, $2,185.08; SALIDA AUTO PARTS, $2,149.76; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $446.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $4,520.17; SALIDA TECH, INC., $11,215.00; SANDERS, THOMAS, $125.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,304.40; SANOFI PASTEUR, INC, $1,658.79; SCANGA MEAT CO., $737.17; SCHLEICHER, KAYLA, $225.00; SCHMIDT, JANICE H., $125.00; SCHOLL, ALDEN, $225.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,600.00; SELLARS PROJECT SPACE, $93,636.00; SHERWIN-WILLIAMS CO., $575.96; SHIP N THINGS, $61.98; SISNEROS, KATHERINE, $100.00; SKYLINE STEEL, $5,752.35; Smart Sense by Digi, $938.35; SNAP-ON TOOLS, $122.00; SOLOMON, LINDA, $40.00; SORUM TRACTOR COMPANY, $56.31; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $3,450.00; STAMM, MERIELLE, $1,566.57; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,708.61; STERICYCLE, INC., $175.66; SUNBELT RENTALS, INC., $2,106.09; THE FARICY BOYS, $113,228.88; THE WRIGHT, $1,000.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $50.00; TN BAR CATTLE COMPANY, $57,350.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOM, DANIEL, $50.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $135.69; TOWN OF BUENA VISTA, $128.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $239.27; TRAVNICEK, PATRICIA, $125.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,841.83; TRYG GROUP, LLC, $740.10; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $37,192.59; TWS AVIATION FUEL SYSTEMS, $1,454.37; U.S. BANK, $16,571.78; ULINE, $360.40; UMB CARD SERVICES, $79,928.46; UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY, $7,000.00; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $216.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,630.00; URBONAS, WAYNE, $125.00; VALLEVONA, ROBERT A., $357.50; VENES, REBECCA, $45.34; VERIZON WIRELESS, $7,185.95; VISTA PROJECTS LLC, $1,360.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $21,454.23; WEIDMANN, MARA, $225.00; WELLNESS SCREENING LLC, $313.02; WELSH, ANGIE, $60.00; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $222.75; WESTERN STATES FIRE PROTECTION CO., $1,282.50; WHITEHALL’S ALPINE BG, $606.64; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $472.94; WOLD, $23,575.76; WORLD FUEL SERVICES INC., $14,127.85; XCEL ENERGY, $10,469.65;
$1,897,124.45
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail October 14, 2022
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