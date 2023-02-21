PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JANUARY 2023
Vendor, Amount;
50West Productions, $6,458.33; A Church, $100.00; A+ GLASS LLC, $1,055.00; A-1 AUTO SERVICE, $316.01; Abigail Smedly, $81.25; ACA PRODUCTS, $742.83; ACHIEVE INC., $20,000.00; ACTION LOCK SERVICE, $1,020.00; AFLAC, $1,113.36; AFLAC-GROUP, $1,789.93; AGENCY TOURISM MARKETING, $10,000.00; ALLEGRETTI, JOSHUA, $50.00; ALLISON, SHAWN, $512.50; ALPHA ENERGY LABS, $179.80; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $3,850.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,905.86; ANDERSON, EMILY, $3,311.63; ANDERSON, JASON, $220.00; ANEW SEPTIC, $450.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $116.45; ANTERO ELECTRIC, INC., $337.50; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARCHIVESOCIAL, $3,588.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $2,993.86; ATCO INTERNATIONAL, $187.30; AUGUSTINE, KEVIN, $425.00; AUTO ZONE INC., $36.41; AXON ENTERPRISE, INC., $182.10; B BRAUN MEDICAL INC., $248,443.00; BAKER, KEITH, $661.45; BARTON DESIGN INC., $650.00; BAXTER REFRIGERATION, LLC, $400.00; BAYLESS, JASMINE, $465.00; BELMONTE, CARMELO, $300.00; BERG, PAULA, $1,100.00; Bischoff Molly, $191.50; BISCHOFF, MICHAEL, $50.00; BOBCAT OF THE ROCKIES, $45.82; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $3,592.07; BOWIE INDUSTRIES, INC., $324.28; BRAD’S AUTOMOTIVE REPAIR, $92.41; Buena Vista Ace Hardware, $294.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BULLFROG PEST MANAGEMENT, $570.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,598.32; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,572.58; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $83.76; CALPHO, $1,335.00; Campbell, Katie, $70.33; CAPITAL ONE, $3,094.03; CARLSTROM, ANDREA, $492.60; CCTPTA, $700.00; CDPHE (FOOD SERVICE), $4,214.00; CEBT, $264,346.56; CENTRAL COLORADO TITLE & ESCROW, $600,125.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $55.50; CENTURA HEALTH, $600.00; CenturyLink, $2,455.98; CENTURYLINK QCC, $2,379.94; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $10,802.60; CHAFFEE COUNTY DHS, $20,000.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $571,653.57; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $23,265.33; CHAFFEE HOUSING TRUST, $5,000.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $3,113.00; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $40.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $299.96; CHRISTOPHERSEN, DANI, $50.00; CITY OF SALIDA, $2,847.65; CITY SERVICE VALCON, $31,709.04; CLARY, CHAD, $250.00; COGAN, BRIAN, $300.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $511.69; COLLINS, TRAVIS, $300.00; COLO. DEPT OF HEALTH, $8,472.96; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $2,490.02; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $600.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $82.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $831.22; COLORADO CARWASH, $870.00; COLORADO CENTRAL PUBLISHING, LLC, $35.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $3,504.08; COLORADO COUNTIES CASUALTY &, $586,014.00; COLORADO COUNTY ATTORNEY’S ASSO., $600.00; COLORADO COUNTY CLERKS ASSOCIATION, $1,217.37; COLORADO DIVISION OF FIRE, $8,124.45; COLORADO ENERGY SYSTEMS, $200.25; COLORADO SPRINGS UTILITIES, $119.17; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE TREASURER, $7,752.75; COMFURT GAS INC., $626.18; COMMUNICATION SOLUTIONS, $98.95; COMPTON, MARCUS, $300.00; Congregational United Church, $150.00; CONLEY, ASHLEY, $175.00; CONTRERAS, MARCIE, $72.50; COOPER WOODWORKS, INC, $2,300.00; COPELAN, JOSHUA, $32.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; COSCARELLA, BRANDY, $50.00; COTTOM, MILES, $50.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $531.05; CUFFE, MARISSA, $300.00; CUFFEE, JUSTIN, $300.00; DAVIS, KATIE, $1,000.00; DE VOY, DANE, $664.20; DELARUE, AUGUST, $18.81; DELL MARKETING L.P., $14,511.70; DELUCA GAS CO., $1,510.11; DENISON, GAIL, $300.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $1,709.54; DOAN, KAYLA, $892.50; DODGE, $190.94; DOMINION VOTING SYSTEMS, INC., $33,495.93; DOON, BENJAMIN H., $1,125.00; DOT FHWA, $10,783.16; DUNN, SUSAN H., $113.75; DWYER, ANNE, $50.00; EHLENFELDT, CODY, $300.00; EL PASO COUNTY CORONER, $16,500.00; ELEVATE HER, $25,000.00; FADING WEST, $250.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $182.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $265.91; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $100.00; FIRST STREET FLOORING, $14,606.27; FRANKLIN, APRIL, $50.00; FREMONT CONSERVATION DISTRICT, $50.00; Frontier Graphics and Installation, $1,636.50; FULL SPECTRUM PAINTING, $1,300.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,225.00; GALLS, LLC, $1,395.96; GARNA, $20,000.00; GEOFF, BROWN, $300.00; GIBB, SOPHIE, $50.00; GLOVAN, ANDREA, $50.00; GLOVAN, BRIAN, $350.00; GOBINS INC, $2,077.23; GOODWIN, MATHEW, $1,750.00; GORBY, HEATHER, $3,347.50; GOVOS, INC, $1,250.00; GRAFIX SHOPPE, $2,173.83; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $2,218.14; GRAUER, KELLI, $50.00; GTS, $90.00; GUCCIONE, FRANK, $300.00; HADLEY TAYLOR, $575.00; HADLEY, JOSH, $125.00; HAMILTON MEDICAL, INC., $915.94; Hamilton, Sarah, $900.00; HAMMOND, LEISL A, $50.00; HARRIS SLEUTH SYSTEMS, $2,250.00; HAWKINS COMMERCIAL, $378.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $600.00; HECKEL, DENNIS, $300.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $670.18; Hiller, Nicole, $176.00; HMC NETWORKS, INC., $12,000.00; HOME DEPOT PRO, $928.76; HRRMC, $4,484.64; HUNCKLER, TIMOTHY R, $196.26; HYLTON LUMBER CO., $76.10; INTELLICHOICE, INC., $35,582.27; INTERNATIONAL ASSO. FOR PROPERTY AND, $65.00; Intrinsic Paths, $650.00; JESSICA LYNN STUDIOS, $500.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,463.35; JOHNNY APPLE TREE CARE, $5,500.00; JOHNSON, BAYLEE, $125.00; KACHADOURIAN, TRACY, $100.00; KALAMATAPIT INC., $895.00; Kerr, Don, $520.00; KNOWLES, LYNDA, $1,000.00; KONE PASADENA, $1,150.00; LADY, KATIE, $50.00; LaGrees Market & Hardware, $61.05; Lamb, Lisa, $200.00; LEE, BRIAN, $125.00; LEE, BRIAN, $50.00; LEGALSHIELD, $200.30; LIBERTY DYNAMIC, LLC, $1,952.00; Lisa M Vonderhaar, $280.00; LM KERSTING CONSTRUCTION, $27,210.56; LOVE, KRISTEN, $390.00; LYLE, MARY JANE, $700.00; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $1,000.00; MARTIN, LISA, $75.11; MARTINEZ, MIKE, $470.00; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $847.24; MASSON, MARSHALL, $275.00; MCCRAY, BRADLEY, $100.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $18,302.42; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,184.39; MICRO AGE, $13,318.86; MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL, $389.32; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $54,662.69; MOBILE RECORD SHREDDERS, $192.00; MONTROSE WATER FACTORY, $379.75; MORRISON, ARRON, $300.00; MOUNTAIN MAIL, $13,264.87; MUKUYU COLLECTIVE, $2,500.00; MULTICARD, $1,625.00; MYERS, LOGAN, $250.00; NACO, $450.00; NAPA Auto Parts, $15.99; NAY, MICHELLE, $200.00; NELSON, STEPHANIE, $33.64; NELSON, TIM, $300.00; NICOLETTI-FLATER ASSO., $550.00; North American Syringe Exchange Network, $1,169.11; NORTHSIDE HOLDINGS, LLC, $108.08; NUTTER, JULIE R., $157.42; NYBERG, NORMAN C., $3,150.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $154.43; ORRILL, BEVERLY, $515.55; ORRILL, MIKE, $156.48; OTAK, $19,089.38; Otley, Rodney, $1,200.00; PAPP, ZECHARIAH, $100.00; Patagonia Health, Inc, $1,040.00; PEAK FITNESS, $9,000.00; PEAK, JESS, $25.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PONCHA LUMBER, $826.69; POSTMASTER OF SALIDA, $258.00; PRENTISS, RUSTY, $300.00; PRESSLY, LEANNE, $131.25; PROGRESSIVE ALARMS, $92.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $750.00; PUBLIC LANDS COMMITTEE, $1,436.00; PUBLICATION PRINTERS CORP., $29,635.65; PUEBLO BANK & TRUST, $373.34; PUEBLO COUNTY COMMISSIONERS, $170.00; QUILL CORPORATION, $33.80; RED DOG RADIOS, LLC, $471.85; REED, TARA, $1,100.00; RELIAS LEARNING, LLC, $3,895.50; RICE, REBECCA, $50.00; Ritchie, Andrew, $99.99; RIVER BEND APARTMENTS, $550.00; ROBERTS, RICK, $1,137.06; ROWELL, NIK, $14,999.00; ROYCE, MICHAEL, $300.00; RR DONNELLEY, $811.45; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $22,982.99; RUSSELL, DEAN C., $125.00; RUSSELL, HOLLY, $617.54; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $21.00; SALIDA AUTO PARTS, $1,013.19; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $4,984.50; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $2,203.23; SALIDA SUNRISE ROTARY CHARITABLE FUND, $1,000.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,550.63; SANOFI PASTEUR, INC, $2,557.58; SAYOTTE, LLC, $200.00; SCHLEICHER, KAYLA, $50.00; SELLARS PROJECT SPACE, $1,550.00; SHEHANE, JUDITH, $47.61; SHERWIN-WILLIAMS CO., $41.69; SIMMINS, TOM, $40.00; SIMPLEVIEW, $24,500.00; SISNEROS, KATHERINE, $100.00; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $159.99; SMITH, MATT, $300.00; SNAP-ON TOOLS, $33.70; SOUTHERN COLORADO ECONOMIC, $4,869.00; STACY, MARK J., $300.00; STAMM, MERIELLE, $5,858.65; STANDARD INSURANCE COMPANY, $4,043.78; STERICYCLE, INC., $184.43; SYSCO DENVER, $11,990.91; Tamietti, Aubrey, $340.15; THE FARICY BOYS, $339.66; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $164.88; TOWN OF BUENA VISTA, $257.22; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $154.28; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $205.91; TRAVNICEK, KEVIN G., $300.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $2,981.56; TRYG GROUP, LLC, $8,040.62; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $42,466.60; U.S. BANK, $7,594.04; UAACOG, $25,367.00; UMB CARD SERVICES, $119,256.41; UNITED ROOFING OF COLORADO, $500.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,580.00; VALLEVONA, ROBERT A., $54.31; VAN DYKE, SAM, $300.00; VAN DYKE, TODD, $565.00; VELTRI, JANICE, $29.00; VENES, REBECCA, $44.19; VISTA PROJECTS LLC, $880.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $2,609.02; WELLNESS SCREENING LLC, $842.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $202.28; WILCOX, ERIC, $300.00; WILCOX, SHANNON, $300.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $798.12; WOLD, $25,987.50; WOOD, POWELL, $55.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $12,293.87; YORK, DEB, $50.00; YOUNG INNOVATIONS, $1,409.07;
$3,347,996.92
KEITH BAKER, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail February 21, 2023
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