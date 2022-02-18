PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JANUARY 2022
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $200.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $5,776.64; A-1 AUTO SERVICE, $6,423.69; ACA PRODUCTS, $1,670.72; ACTION LOCK SERVICE, $84.00; AFLAC, $1,246.44; AFLAC-GROUP, $1,918.36; Alexandra Jacobs, $50.00; ALLISON, SHAWN, $70.00; ALS/PACEM, $1,565.15; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $1,250.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $9,478.71; ANDERSON, EMILY, $47.80; ANDERSON, SCOTT, $475.00; ANEW SEPTIC, $200.00; ANGLE, CHAD, $155.74; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $154.38; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $249.32; ASBESTOS INSPECTOR, LLC, $350.00; ATCO INTERNATIONAL, $255.00; ATHA, MAXWELL, $300.00; AUTO ZONE INC., $448.95; BAIDINGER, PRESTON, $50.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAYLESS, JASMINE, $300.00; BELMONTE, CARMELO, $300.00; BOLTE, GARY L. DBA, $920.00; BR PRINTERS, $5,900.00; BUENA VISTA CHAMBER & VISITOR CENTER, $1,000.00; BUENA VISTA ROASTERY, $35.60; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $530.20; BUGLING BULL EXCAVATION, LLC, $50.00; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,215.08; C & J AUTOMOTIVE, $80.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $5,351.31; CALPHO, $1,009.00; CAMPBELL, ROBERT B., $300.00; CAPITAL ONE, $1,969.57; CCI FOUNDATION, $15,000.00; CCTPTA, $650.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $53.50; CEBT, $254,001.62; CenturyLink, $3,345.46; CENTURYLINK QCC, $1,338.64; CHAFFEE COUNTY DHS, $1,172.58; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $22,146.69; CHAFFEE COUNTY HOSPITALITY, INC, $521.10; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $511,205.99; CHAFFEE HOUSING TRUST, $35,000.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $18.75; CHAFFEE TITLE & ESCROW, INC., $300.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $3,500.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $235.27; CHAVEZ, INEZ E., $4,085.30; CHEN, JULIAN, $100.00; CITY OF SALIDA, $2,000.00; CITY SERVICE VALCON, $24,090.17; CLARY, CHAD, $250.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $968.00; CLERK OF THE SUPREME COURT, $100.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,685.04; COLLINS, TRAVIS, $300.00; COLO. DEPT OF HEALTH, $8,077.88; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $520.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,163.36; COLO. DEPT OF REVENUE, $777.08; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $951.72; COLORADO CENTRAL TELECOM, $3,985.44; COLORADO COUNTIES CASUALTY &, $410,086.00; COLORADO COUNTY CLERKS ASSOCIATION, $1,217.37; COLORADO MOUNTAIN COLLEGE, $9,990.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE TREASURER, $10,151.62; COLORADO STATE UNIVERSITY, $2,572.50; COMMUNICATION SOLUTIONS, $3,000.00; COMPTON, MARCUS, $300.00; Conservation Legacy, $15,000.00; COPELAN, JOSHUA, $119.67; COPPER, DEE DEE, $48.95; CORVINUS GROUP, LLC, $4,795.00; COUNTY WORKERS’ COMP POOL, $324,001.00; CP’S PORTABLES, $170.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $74.60; CUFFE, MARISSA, $300.00; CURTIS, DAVID, $5,875.00; DAVIS, JENNIFER A., $514.46; DE VOY, DANE, $17.50; DELL MARKETING L.P., $8,746.53; DELUCA GAS CO., $2,043.07; DENISON, GAIL, $425.00; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $1,142.40; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DOWD, EVELYN MARSHALL, $300.00; DUNN, SUSAN H., $61.25; EARLY, CHRISTINA, $11.71; EHLENFELDT, CODY, $300.00; ENVIROSAFETY, $930.93; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $55.00; FERGUSON, JAMIE L., $625.00; FERRARO, JEAN, $4,762.50; FIDELITY, $241.67; FLANAGAN, CINDY, $75.00; FLORES, RANDY, $300.00; FRONTIER MORTUARY SUPPLY, LLC, $64.58; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GLOVAN, BRIAN, $300.00; GOBINS INC, $22,245.13; GOODBULB LLC, $264.72; GOOGLE LLC, $461.02; GOVCONNECTION, INC., $660.77; GOVOS, INC, $1,250.00; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAY, BECKY, $58.00; GREINER, GARY, $119.23; GUCCIONE, FRANK, $300.00; GUIDESTONE COLORADO, $2,000.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $16,489.34; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $68.25; HAPL, GENE, $300.00; HARRIS SLEUTH SYSTEMS, $11,360.00; HARRIS SYSTEMS USA INC., $29,520.39; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $5,952.00; HECKEL, DENNIS, $300.00; HENRY SCHEIN INC., $161.68; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $293.59; HMC NETWORKS, INC., $575.00; HOLLMAN, JAMES, $126.59; HOME DEPOT PRO, $244.34; HRRMC, $3,381.44; HRRMC PHARMACY DEPT., $147.15; HYLTON LUMBER CO., $79.92; ICS JAIL SUPPLIES, INC., $1,370.75; J.D. POWER, $500.00; JACKSON, RONALD L., $300.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,101.48; JOHNNY APPLE TREE CARE, $12,000.00; JONES, KURT M., $41.69; JVAM, $940.00; KASSAR, CHRIS, $2,120.00; KNIGHT CUSTOM ELECTRONICS LLC, $2,402.50; KONE PASADENA, $1,150.00; KSBV, $1,860.00; KUBAT EQUIPMENT & SERVICE, $610.40; L.N. CURTIS AND SONS, $950.38; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $4.10; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,188.29; LEEWAYE, FRANK G., $5,106.63; LEGALSHIELD, $200.30; MARTINEZ, JUSTIN, $93.44; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,697.40; MCFARLAND OIL CO., INC., $36,956.18; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,012.24; MERELMAN, ANDREW, $150.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $32.72; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $72,571.50; MISHMASH ELECTRIC, INC., $258.46; MOBILE RECORD SHREDDERS, $212.00; MOETIVATIONS, INC., $519.00; MONTROSE WATER FACTORY, $275.75; MORRISON, ARRON, $300.00; MOUNTAIN MAIL, $3,999.24; MULTICARD, $1,739.38; NAY, MICHELLE, $50.00; NELSON, STEPHANIE, $54.18; NELSON, TIM, $300.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; O’HARE, JANIE L., $125.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $19.48; ORRILL, BEVERLY, $464.83; ORRILL, MIKE, $65.00; OUTSIDE INTERACTIVE, INC, $3,000.00; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $62.06; PAYSON, JUSTIN, $100.00; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PETERSON, SCOTT, $16,620.00; PIETRANTON, SHAYNA, $10,100.00; Plush, Cathy, $58.50; PONCHA LUMBER, $6,750.25; PONS, DIEGO, $52.80; POST, MARCELLA, $113.34; PRENTISS, RUSTY, $300.00; PROFILE PRODUCTS, LLC., $27,091.20; PROGRESSIVE ALARMS, $935.00; PUBLIC LANDS COMMITTEE, $1,409.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $759.78; READY COMM, $330.00; REED, TARA, $560.00; REEVES, BILL, $55,967.41; RICE, REBECCA, $247.09; ROWELL, ANGEL, $3,966.50; ROWELL, NIK, $14,999.00; ROYCE, MICHAEL, $300.00; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $30.54; SALIDA ACE HARDWARE, $2,896.47; SALIDA AUTO PARTS, $4,938.66; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $1,959.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $643.55; SALIDA TECH, INC., $9,810.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,342.86; SCHMIDT, ERIC THOMAS, $1,000.00; SELLARS PROJECT SPACE, $1,920.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $3,517.71; SHEHANE, JUDITH, $150.00; SHIP N THINGS, $101.93; SIMPLEVIEW, $2,041.68; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $750.00; SMITH JR., DONALD C., $238.66; SMITH, MATT, $300.00; STACY, MARK J., $300.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,636.01; STEAMBOAT SPRINGS CHAMBER, $2,500.00; STRYKER SALES CORPORATION, $12,038.40; SYSCO DENVER, $7,249.28; THE GO TRAVEL SITES, $2,000.00; THE LOBBY, $1,199.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,880.00; TOM, DANIEL, $150.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $56.33; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $151.38; TRAVNICEK, KEVIN G., $300.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $2,975.42; TRYG GROUP, LLC, $18,660.68; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $30,988.33; U.S. BANK, $142,876.39; ULINE, $644.66; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY, INC., $2,200.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,580.00; VAN DYKE, SAM, $300.00; VENES, REBECCA, $70.31; VERIZON WIRELESS, $5,540.37; VISTA AUTO PARTS, $37.98; WAGNER EQUIPMENT CO, $2,040.70; WELBORN, ANGELA, $75.00; WELLNESS SCREENING LLC, $307.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $184.05; WILCOX, ERIC, $300.00; WILCOX, KENNY, $125.00; WILCOX, SHANNON, $300.00; WILSON, CHRISTOPHER, $139.44; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $223.62; WORLD FUEL SERVICES INC., $10,126.45; XCEL ENERGY, $7,255.35; ZAVAGE, JULIE, $1,676.28;
$2,508,032.26
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail February 18, 2022
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