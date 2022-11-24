PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR OCTOBER 2022
Vendor, Amount
327 MEDICAL PROF CORP, $200.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $6,168.68; 50WEST PRODUCTIONS, $5,875.00; 50West Productions, $5,875.00; A Church, $100.00; A-1 AUTO SERVICE, $3,937.27; AARON’S AUTO GLASS, INC., $1,328.50; Abigail Smedly, $85.54; ACA PRODUCTS, $390,893.51; ACTION LOCK SERVICE, $85.00; AED AUTHORITY, $2,100.00; AFLAC, $1,160.99; AFLAC-GROUP, $1,789.93; ALADTEC, INC, $4,122.00; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $2,330.00; ALLISON, SHAWN, $25.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $2,300.00; AMBER WAVES ADVENTURES, LLC, $4,051.25; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $10,839.15; AMERICAN ROAD MAINTENANCE, $172,782.00; ANDERSON, EMILY, $2,668.75; Andrea or Matthew Coen, $1,100.00; ANEW SEPTIC, $622.50; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $66.45; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARK VALLEY BROADCASTING, $1,830.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $5,797.50; ARKANSAS RIVER OUTFITTERS ASSOCIATION, $12,000.00; AUTONATION FORD LITTLETON, $52,210.39; AVILA, TONDA, $9.95; AXON ENTERPRISE, INC., $12,444.82; BAINBRIDGE, KRISTINE, $128.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAYLESS, JASMINE, $492.92; BENSINGER, TARA, $30.00; BENSON, LAURA, $100.00; BERNDT, KENDRA, $287.61; Bischoff Molly, $269.22; BISCHOFF, MICHAEL, $654.50; BLUE STAR RECYCLERS, $5,867.02; BLUE TRUCK ICE CREAM, $491.75; Brad Keating, $1,500.00; BRANDON-WARD GRAPHICS, $676.50; Buena Vista Ace Hardware, $582.36; BUENA VISTA CHAMBER & VISITOR CENTER, $30,000.00; BUENA VISTA ROASTERY, $216.25; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $59.40; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $66.00; BUSHONG & HOLLEMAN PC, $803.50; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $7,067.90; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,334.08; BUTALA CONSTRUCTION CO, $89.60; C & J AUTOMOTIVE, $2,117.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $144.53; Campbell, Katie, $249.79; CAPITAL ONE, $3,012.98; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $249.99; CARLSTROM, ANDREA, $215.59; CDPHE (ASD-AR-B1), $1,120.00; CEBT, $256,337.91; CENTRAL MOUNTAIN SBDC, $5,000.00; CenturyLink, $2,715.15; CENTURYLINK QCC, $2,375.47; CGFOA, $65.00; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $10,485.38; CHAFFEE COUNTY ROAD DEPT., $1,363.20; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $17.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $548,637.45; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $14,604.58; CHAFFEE PRINTING CENTER, $323.80; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $230.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $2,000.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $34.34; CHARTER COMMUNICATIONS, $635.56; CHRISTOPHERSEN, DANI, $175.00; CITY OF SALIDA, $2,505.00; City of Salida Parks & Recreation, $50.00; CITY SERVICE VALCON, $29,364.03; CMI, INC., $69.44; COLLEGIATE COMMONS APARTMENTS, $1,200.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $853.36; COLO. DEPT DIV OF OIL & PUBLIC SAFETY, $210.00; COLO. DEPT OF HEALTH, $10,918.47; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $660.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $3,544.12; COLO. ST FOREST SERVICE SALIDA DIST., $101,103.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $997.67; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $800.00; COLORADO BARRICADE CO., $5,137.75; COLORADO CENTRAL TELECOM, $2,596.34; COLORADO COMPRESSED GASES, $822.80; COLORADO STANDARD, LLC, $17,500.00; COLORADO STATE TREASURER, $6,794.94; COLORADO STATE UNIVERSITY, $13,117.13; CONTRERAS, MARCIE, $205.50; COOPER, JOE, $25,000.00; COPPER, DEE DEE, $263.88; CORVINUS GROUP, LLC, $2,673.31; COSCARELLA, BRANDY, $100.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $237.08; DAVISSON, MARLIS, $237.00; DaySmart Appointments, $499.00; DE VOY, DANE, $50.00; DELL MARKETING L.P., $4,401.98; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $1,331.00; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $10,197.27; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $555.60; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DIVISION OF OIL & PUBLIC SAFETY, $150.00; DOAN, KAYLA, $70.00; DOON, BENJAMIN H., $1,035.00; DUNN, SUSAN H., $87.50; DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT, LLC, $6,115.00; EL PASO COUNTY CORONER, $12,000.00; ELEVATION OUTDOOR ADVERTISING, INC., $2,340.00; ELEVATIONS EXCAVATION LLC, $1,500.00; EMSAC, $390.00; ESO SOLUTIONS, INC., $1,606.00; EVIDENT, INC., $14.35; EZ-LINER, $222.38; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FARIS MACHINERY COMPANY, $93.00; FELT, GREG, $55.00; FERRETTI, JENNIFER, $125.00; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $250.00; FIRST STREET FLOORING, $678.92; FRANKLIN, APRIL, $50.00; FRIENDS OF CCFPD, $505.29; FULL SPECTRUM PAINTING, $600.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $7,250.00; GARNA, $22,465.00; GERMAN, JACK, $1,261.32; GIBB, SOPHIE, $50.00; GOBINS INC, $1,373.79; GORBY, HEATHER, $2,375.00; GRAFIX SHOPPE, $2,279.76; GRAINGER, $1,166.95; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $692.51; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAUER, KELLI, $50.00; GREEN MOUNTAIN TIMBER SALVAGE, LLC, $25,000.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $172.00; GUNSMOKE TOWING LLC, $287.50; HADLEY TAYLOR, $300.00; HAMMOND, LEISL A, $220.00; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $82,058.59; HARRIS, GINGER, $36.10; HAYS, LEE, $79.20; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $10,412.00; HEIDMANN, KIM, $110.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $6,672.01; HIGH COUNTRY BBQ, $1,500.00; Hiller, Nicole, $70.00; HKS MECHANICAL SYSTEMS, $729.20; HMC NETWORKS, INC., $1,704.15; HOFFMANN, PARKER, WILSON & CARBERRY, PC, $1,074.00; HOME DEPOT PRO, $277.72; HORIZON DENTAL PC, $396.90; HOUSE, ERNEST, $713.75; HOWARD, CAMILLE, $83.74; HRRMC, $3,857.36; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,150.36; Humanitou, LLC, $198.00; HUNCKLER, TIMOTHY R, $159.99; HYLTON LUMBER CO., $2,775.81; IMPRESCO LLC, $2,763.78; INTELLICHOICE, INC., $17,315.00; IRVING, VANNA, $525.33; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $1,447.50; JACKSON, TRACY, $29.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $604.86; JUBA, MEGAN, $3,015.00; KACHADOURIAN, TRACY, $50.00; KALAMATAPIT INC., $5,950.00; KIMBALL MIDWEST, $56.68; KONE PASADENA, $1,150.00; KRAMER, BRUCE, $80.00; KSBV, $14,088.87; KUBAT EQUIPMENT & SERVICE, $659.39; LADY, KATIE, $50.00; LANDAU, KELLY, $43.77; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $15.66; LEGALSHIELD, $200.30; LINDSEY, JORDAN, $26.20; LITTLEHORN, JOHN, $55.00; LOPEZ, JADE, $50.00; LOVE, KRISTEN, $52.00; LOVELY SPACES, $330.00; LSQ FUNDING GROUP, L.C., $3,110.52; MAEZ, TYREL, $214.67; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,539.23; MCCASLAND GLASS, INC, $1,135.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $22,001.12; McNeill, Kinnie, $337.50; Medico-Mart, $825.00; MENTAL HEALTH COUNSELING, P.C, $225.00; MEYER, GERHARDT, $25.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $1,703.32; MICRO AGE, $10,277.49; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $5,127.20; MOBILE RECORD SHREDDERS, $164.00; Momar, INC, $271.24; MONTROSE WATER FACTORY, $70.25; MOONSTONE VENTURES, LLC, $2,437.50; MOUNTAIN MAIL, $3,721.61; MULTICARD, $1,446.50; MYERS ENTERPRISES, INC., $2,525.00; NAPA Auto Parts, $75.96; NATIONAL 4H COUNCIL, $607.40; NATIONAL FOREST FOUNDATION, $336.00; NAY, MICHELLE, $265.09; NBAA, $435.00; NEW SKY HOSTING, $626.15; NICOLETTI-FLATER ASSO., $660.00; NOE, KARL, $990.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; O.J. WATSON COMPANY, INC., $89.60; ORCHID PHOTO BLOSSOM, LLC, $250.00; ORRILL, BEVERLY, $630.55; ORRILL, MIKE, $260.60; OSCAR’S ROOFING SERVICES, $32.00; OTAK, $3,176.97; PAINTER, RICHARD, $1,350.00; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $154.99; PAVEMENT MAINTENANCE SERVICES, INC., $53,295.08; PEAK MOTOR COACH, LTD, $336.56; PEAK, JESS, $117.88; PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS, INC., $2,241.75; PEOPLE SPEAK, LLC, $400.00; PERRIN, CASSANDRA, $211.00; PETERSON, SCOTT, $10,142.17; PLACKNER, WILLIAM, $62.24; PONCHA LUMBER, $2,215.09; POSTMASTER OF SALIDA, $4,629.00; PRENTISS, YVONNE, $153.00; PRESSLY, LEANNE, $52.50; PROGRESSIVE ALARMS, $2,180.00; PROVIDENCE PLUMBING LLC, $365.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $1,000.00; PUBLICATION PRINTERS CORP., $29,295.06; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; PUEBLO DEPT. OF PUBLIC HEALTH &, $20.00; Push Pedal Pull, $4,689.60; QUILL CORPORATION, $189.48; RAFAEL L BLACK-GARCIA, $1,224.65; RED DOG RADIOS, LLC, $295.00; REED, TARA, $1,400.00; REFRIGERANTS INC, $2,170.00; RICE, REBECCA, $117.28; ROBERTS, RICK, $945.80; ROCKY MOUNTAIN ADVENTURE ASSETS, $6,750.00; ROWELL, NIK, $75.00; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $8,000.00; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $325.11; SALIDA ACE HARDWARE, $248.54; SALIDA AUTO PARTS, $170.97; SALIDA GUNSHOP, $5,139.79; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $2,363.14; SALIDA SCHOOL DISTRICT R32J, $2,000.00; Salida United Methodist Church, $200.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,225.44; SANOFI PASTEUR, INC, $3,213.83; SCHLEICHER, KAYLA, $50.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,600.00; SEARLES, BRITT, $53.50; SHACKLETT, JEFFREY, $300.00; SHAKE PLUMBING, LLC, $280.15; SHAMROCK FOODS COMPANY, $12,894.34; SISNEROS, KATHERINE, $100.00; SKYLINE STEEL, $15,259.40; SMITH JR., DONALD C., $272.34; SNAP-ON TOOLS, $108.25; SORUM TRACTOR COMPANY, $719.64; SOULED OUT T-SHIRTS, $182.00; SOUNDPOST ACOUSTICS, LLC, $4,800.00; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $2,400.00; STAMM, MERIELLE, $1,668.87; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,759.35; STANLEY CONVERGENT, $452.17; STANTEC CONSULTING INC., $9,740.02; STERICYCLE, INC., $184.42; STOCKS, SUSAN, $1,385.85; STOUT, ERIC, $218.54; STRYKER SALES CORPORATION, $3,637.15; Tamietti, Aubrey, $190.13; THE ALLIANCE: SART, $500.00; THE FARICY BOYS, $124.82; THOMAS EVANCICH III INC., $1,500.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,398.00; TOM, DANIEL, $50.00; TOWN OF BUENA VISTA, $15,127.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $191.83; Tracker Software Corporation-PubWorks, $18,113.51; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $42.98; TRAVNICEK, KEVIN G., $130.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,337.94; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $31,822.75; U.S. BANK, $11,912.12; UMB BANK, $783,634.46; UMB BANK, N.A., $2,000.00; UMB CARD SERVICES, $214,372.00; UNITED ROOFING OF COLORADO, $33,485.46; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,630.00; URBONAS, WAYNE, $109.62; VALLEY PRECAST, INC., $29,494.71; VENES, REBECCA, $90.00; VERIZON WIRELESS, $6,179.15; VISTA PROJECTS LLC, $2,040.00; VOIGE, JAMES, $2,220.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $970.16; WAIT, TANYA, $94.59; WALKE, RACHAEL A. CPA, $10.00; WELLNESS SCREENING LLC, $437.30; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $121.50; WESTERN RECREATION IND., INC., $76.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,388.67; WOOD, LISA, $153.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $27,268.39;
$3,620,608.73
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail November 25, 2022
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