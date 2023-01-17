PUBLIC NOTICE
NOTICE
INVITATION TO BID
THE WET MOUNTAIN FIRE PROTECTION DISTRICT IS SOLICITING BIDS FOR A 1993 SEAGRAVE 4X4 ENGINE. THE ENGINE IS A 6V92 DETROIT 2 STROKE DIESEL WITH DDEC CONTROL. THE TRANSMISSION IS AN ALLISON HT 741 AUTOMATIC. THE PUMP IS A WATEROUS CMU 1500 GPM, MODEL CMU, WITH A YBX PUMP TRANSMISSION. THE TRUCK PASSED AN NFPA PUMP TEST IN AUGUST OF 2022. THE WATER AND FOAM TANKS ARE POLY MATERIAL, AND HOLD 750 GALLONS OF WATER AND 20 GALLONS OF FOAM. THE FOAM SYSTEM IS AN EDUCTOR TYPE. THE TRUCK WILL START AND RUN, BUT SHOULDN'T BE RAN FOR LONG DUE TO A CYLINDER LINER LEAKING COOLANT INTO THE ENGINE INTAKE BOX. THE ENGINE IS ALSO DOWN ON COMPRESSION DUE TO CYLINDER LINERS BEING SCORED. THE ODOMETER READING AS OF 1/4/23 IS 82023, WITH 295 HOURS ON THE PUMP. THE TRUCK IS BEING SOLD AS IS WITH NO WARRANTY. NO FIRE FIGHTING EQUIPMENT IS INCLUDED IN THE SALE.
THE TRUCK MAY BE SEEN AT THE MAIN FIRE STATION, 215 NORTH 4TH STREET, WESTCLIFFE COLORADO, BETWEEN 8AM AND 4PM MONDAY THROUGH THURSDAY, OR BY APPOINTMENT BY CALLING THE OFFICE AT 719-783-9245 DURING OFFICE HOURS.
SEALED BIDS MUST BE CLEARLY MARKED ON THE ENVELOPE “1993 SEAGRAVE TRUCK BID. THE BIDS WILL BE ACCEPTED BY THE WET MOUNTAIN FIRE PROTECTION DISTRICT, 215 NORTH 4 TH STREET, P.O. BOX 324, WESTCLIFFE, CO 81252 THROUGH WEDNESDAY, FEBRUARY 8TH, 2023 AT 5:30 PM. BIDS WILL BE PUBLICLY OPENED AND READ ALOUD AT 7:00 P.M. ON WEDNESDAY, FEBRUARY 8TH, 2023.
STARTING BID: $2500.00
WET MOUNTAIN FIRE PROTECTION DISTRICT RESERVES THE RIGHT TO REFUSE OR ACCEPT ANY AND ALL BIDS. ONLY CERTIFIED U. S. FUNDS WILL BE ACCEPTED FROM THE BID WINNER.
UPON NOTIFICATION OF WINNING BID, WINNING BID HAS 2 WEEKS TO REMOVE THE TRUCK FROM 215 N. 4TH ST., WESTCLIFFE, CO 81252.
Published in The Mountain Mail January 17 and 24, 2023
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