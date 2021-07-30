PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JUNE 2021
Vendor, Amount
3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $2,182.50; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $389.92; A-1 AUTO SERVICE, $2,019.72; ACCA, $250.00; ACTION LOCK SERVICE, $21.00; AFLAC, $1,258.36; AFLAC-GROUP, $1,590.96; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $70.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $150.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $4,360.95; ANDERSON, EMILY, $119.08; ANEW SEPTIC, $850.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $330.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ANTON, DALE, $173.54; ARGIS SOLUTIONS, INC., $911.00; ARGYS PLUMBING, INC., $422.16; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $19,819.51; ARTHUR J. GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERV, $3,045.20; AUTO ZONE INC., $72.60; AXON ENTERPRISE, INC., $540.00; BAIDINGER, BLAKE, $75.00; BAIDINGER, PRESTON, $75.00; BAKER, DYLAN J., $312.85; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BARTON, CHRISTIE, $75.00; BIG O TIRES #6162, $134.98; BOB BARKER COMPANY, INC., $270.50; BOULDIN, MARILYN, $125.00; Bourget, Inc, $1,100.00; BRADY, EVAN, $136.00; BUENA VISTA ROASTERY, $206.25; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $124.80; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $54.88; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $62.42; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $8,041.88; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,096.24; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $172.52; CALIFORNIA PROFESSIONAL MFG., INC., $614.40; CAPITAL ONE, $3,078.93; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $455.25; CARLSTROM, ANDREA, $45.66; Castendyk, Devin, $150.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $37.00; CEBT, $257,219.37; CenturyLink, $3,356.11; CENTURYLINK QCC, $4,776.05; CHAFFEE COUNTY DHS, $14,600.90; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $13,510.34; CHAFFEE COUNTY FAIR, $26,400.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $456,769.92; CHAFFEE PRINTING CENTER, $539.85; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $230.25; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $200.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $235.27; CITY OF SALIDA, $3,828.40; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,861.71; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $2,100.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,176.60; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $85.00; COLORADO ASSESSORS ASSN., $410.00; COLORADO ASSOCIATION OF TAX APPRAISERS, $175.00; COLORADO BARRICADE CO., $191.10; COLORADO CARWASH, $324.00; COLORADO CENTRAL PUBLISHING, LLC, $93.50; COLORADO CHAPTER OF ICC, $105.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $187.83; COLORADO COUNTY ATTORNEY’S ASSO., $1,200.00; COMFURT GAS INC., $287.79; COMMUNICATION SOLUTIONS, $525.00; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $3,780.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORDOVA, BILLY, $523.00; CORTESE, JESSE, $737.00; CORVINUS GROUP, LLC, $1,495.35; COTTOM, MILES, $125.00; CP’S PORTABLES, $1,515.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $678.85; CURGUS, MARJO, $100.00; DAVIS, JENNIFER A., $50.00; DE VOY, DANE, $52.50; DELANEY, CLAYTON, $34.61; DELL MARKETING L.P., $1,414.14; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $74.00; DELUCA GAS CO., $3,925.82; DOON, BENJAMIN H., $1,485.00; DOUMAS, THOMAS, $150.00; DUNN, SUSAN H., $350.00; DVOARK, BILL, $40.00; EL PASO COUNTY CORONER, $3,000.00; ELLIS, JOLENE, $125.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $141.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FARNEY, RYLY, $40.00; FASCHING JOHN, $219.70; FELL, JADE, $75.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, DEBBIE, $125.19; FESENMEYER, JERRY A., $1,150.00; FLORA, JEFF, $4,900.00; FOX, THOMAS W., $2,212.00; FREE MAN AIRSHOWS, LTD, $3,500.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $8,100.00; GALLS, LLC, $4,378.65; GILES, JANINE, $218.96; GOBINS INC, $823.85; GOODSOURCE SOLUTIONS, $337.04; GOOGLE LLC, $457.15; GORBY, HEATHER, $4,159.00; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GREEN, PAT, $125.00; GREINER, GARY, $681.32; GROSS, BRUCE, $411.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $178.50; HADLEY, JOSH, $197.72; HARD ROCK PAVING ,REDIMIX, $2,076.21; HARDER DIESSLIN DEVELOPMENT GROUP, $359.34; HARGRAVE, ANDRA, $70.00; HARRIS, DAMON L., $479.60; HARVEY ECONOMICS, $7,881.25; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $48.00; HELD, HANK, $100.00; HENDERSON LAND SURVEYING, $40.00; HIBBS, CASEY, $125.00; HMC NETWORKS, INC., $500.00; HODDE, MICHELE, $17.50; HODGE, MARILYN, $8.44; HOME DEPOT PRO, $205.37; HORNE, ANDERSON, $100.00; HOWARD, CAMILLE, $30.16; HRRMC, $3,891.32; HRRMC PHARMACY DEPT., $361.48; HYLTON LUMBER CO., $252.93; IHS PHARMACY, $1,414.68; IMPRESCO LLC, $981.19; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $37.55; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $2,866.50; JOHN DEERE FINANCIAL, $94.46; JONES, KURT M., $217.41; JUNKER RICHARD, $40.00; KAERCHER, CHARLOTTE, $125.00; KAPLAN KIRSCH & ROCKWELL, $3,011.56; KELLY, DAVID M., $100.00; KIMBALL MIDWEST, $464.04; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KONE PASADENA, $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $41.26; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $37.89; LAUDENSLAGER, GREG, $1,000.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $49.56; LAYTON, KENNY, $1,435.51; LEDFORD, CAROLINA, $75.00; LEGALSHIELD, $216.25; LOVE, KRISTEN, $125.00; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $450.00; MARQUIS, KIM, $720.00; MARTIN, LISA, $170.00; MARTINEZ, JUSTIN, $125.00; MCDONALD, LANCE, $67.50; MCFARLAND OIL CO., INC., $15,063.15; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $485.92; MERELMAN, ANDREW, $525.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $2,200.34; MIKE’S GARAGE, $513.75; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $597.65; MONTROSE WATER FACTORY, $415.50; MOUNTAIN MAIL, $4,536.00; MOUNTAIN PHOENIX COFFEE ROASTERS, $85.00; MULTICARD, $121.33; MUNIREVS, $1,250.00; MURPHY, CHRIS, $750.00; NAY, MICHELLE, $154.40; NELSON, DON, $3,500.00; NELSON, TIM, $125.00; NEXT LEVEL, $120.00; NUTTER, JULIE R., $175.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; OBERHEIDE, JAMES EDWARD, $396.00; O’NEILL STEVE, $40.00; ORRILL, BEVERLY, $647.39; ORRILL, MIKE, $1,067.94; ORTIZ CHRISTINE, $40.00; OTAK, $13,440.45; PARTSMASTER, $751.45; Peer Empowered Recovery Comm. Solutions, $2,500.00; PENTASUGLIO MARY LOU, $150.00; PONCHA LUMBER, $500.24; PRESSLY, LEANNE, $105.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; RAUSCHKE, PAUL, $150.00; REED, TARA, $1,251.25; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; RICE, REBECCA, $101.27; RIVERSIDE TROPHIES, $434.50; ROBERTS, RICK, $125.00; ROOT POLICY RESEARCH, INC, $9,799.99; ROSHAMBO, LLC, $1,500.00; RUSSELL, DEAN C., $125.00; SADEIK, CATHY, $125.00; SAGE GENERATION, $2,450.50; SALIDA ACE HARDWARE, $3,714.81; SALIDA AUTO PARTS, $4,690.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $7,675.14; SALIDA SCHOOL DISTRICT R32J, $108.00; SALIDA TECH, INC., $10,590.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,484.57; SCANGA MEAT CO., $66.79; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SHAKE PLUMBING, LLC, $2,800.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $615.19; SHIP N THINGS, $147.83; SOULED OUT T-SHIRTS, $532.48; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $295.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,258.71; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,327.04; STERICYCLE, INC., $1,470.12; STOLBA, ANNETTE K., $82.45; STORY CENTER, $4,340.90; STRYKER SALES CORPORATION, $2,331.56; SWAN, ANN MARIE, $75.00; SYMBOLARTS, LLC, $602.75; SYSCO DENVER, $3,987.11; TAKACS, MEREDITH, $75.00; TBK Bank, $41.67; THOMAS REUTERS - WEST, $159.14; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $964.13; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $77.90; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $217.94; TRAVNICEK, KEVIN G., $125.00; TRAVNICEK, PATRICIA, $252.88; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $4,591.17; TRIPLETT, ASHLEY, $75.00; TRYG GROUP, LLC, $2,770.40; U.S. BANK, $66,039.91; UMB BANK, N.A., $44,500.13; UMB BANK, N.A., $1,500.00; UNITED ROOFING OF COLORADO, $350.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,725.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; URBONAS, WAYNE, $263.78; VAN DIEST SUPPLY COMPANY, $719.51; VAXCARE, $138.96; VENES, REBECCA, $30.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $859.04; WAIT, TANYA, $120.00; WASTE MANAGEMENT, $1,015.14; WELBORN, ANGELA, $75.00; WELCH, JENNIFER, $750.00; WELLNESS SCREENING LLC, $365.32; WEST CENTRAL MEN. HEALTH, $6,379.97; WHITEHALL’S ALPINE BG, $961.56; WOLD, $18,834.38; WOOD GROUP PLC, $2,157.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $8,133.36; XCEL ENERGY, $3,972.91; YOUNG, MORGAN, $215.81;
$1,235,259.48
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail July 30, 2021
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.