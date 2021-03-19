PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR FEBRUARY 2021
Vendor, Amount
AFLAC, $1,275.13; AFLAC-GROUP, $1,590.96; ALERT/SAM, $100.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $600.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $4,054.78; ANEW SEPTIC, $200.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ATMOS ENERGY, $7,306.91; BAKER, KEITH, $55.00; BEHN, BRIAN M., $117.34; BUENA VISTA ROASTERY, $125.00; C & J AUTOMOTIVE, $697.28; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $18.00; CEBT, $255,119.47; CHAFFEE COUNTY DHS, $11,213.30; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $4,581.27; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $463,456.60; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $1,600.00; CITI BANK MASTER CARD, $24,972.00; CITY OF SALIDA, $25.00; CLASS, MIGUEL, $111.13; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,986.71; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO COMPRESSED GASES, $1,270.00; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $431.17; COPPER, DEE DEE, $40.00; COUNTY WORKERS’ COMP POOL, $304,991.00; CURTIS, DAVID, $5,333.33; DE VOY, DANE, $63.00; DELL MARKETING L.P., $992.54; DELUCA GAS CO., $1,340.46; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $42,666.08; DUNN, SUSAN H., $175.00; EDGE INVESTMENTS, $1,320.00; EMERALD CARPET CARE, $385.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,303.00; FELT, GREG, $55.00; FULL SPECTRUM PAINTING, $1,100.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $6,400.00; GALLS, LLC, $185.38; GOBINS INC, $238.17; GOVCONNECTION, INC., $781.23; GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSO., $190.00; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GREINER, GARY, $405.68; HADLEY, JOSH, $494.62; HEART OF THE ROCKIES ANYTIME FITNESS, $2,808.00; HENDERSON LAND SURVEYING, $40.00; HENRY SCHEIN INC., $2,654.53; HRRMC, $3,996.68; IC GROUP, $1,137.22; IHS PHARMACY, $1,292.09; JOHN DEERE FINANCIAL, $556.27; JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP, $641.59; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KNOWLES, BRETT W. DBA BK HAMMER, $100.00; LEGALSHIELD, $216.25; MARTIN, LISA, $44.66; MCFARLAND OIL CO., INC., $12,215.23; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $36.48; MEHAFFEY, CHERYL C., $236.25; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $25,621.50; MMGY GLOBAL, LLC, $2,500.00; MOUNTAIN MAIL, $508.03; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; PETERSON, SCOTT, $43,697.60; PRESSLY, LEANNE, $1,561.25; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; REED, TARA, $656.25; RELAXATION DENTAL SPECIALTIES SALIDA, $465.00; RELEX INC. DBA LEXISNEXIS, $200.00; ROWELL, ANGEL, $2,494.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $1,208.00; SCHALIT, ROBERT, $500.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $80.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,171.03; SUNDAY LOUNGE, $5,250.00; TBK Bank, $41.67; THOMAS REUTERS - WEST, $159.14; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $3,050.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $165.81; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $2,822.04; U.S. BANK, $53,829.41; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,625.00; VENES, REBECCA, $30.00; VERIZON WIRELESS, $6,499.35; WALMART COMMUNITY BRC, $401.34; WASTE MANAGEMENT, $927.28; WELCH, JENNIFER, $750.00; WOOD GROUP PLC, $5,678.50; WORLD FUEL SERVICES INC., $7,054.33; YOUNG INNOVATIONS, $1,413.94;
$1,360,418.18
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail March 19, 2021
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.