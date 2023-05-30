PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF
CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS
RELATIVE TO
THE ALLOWING OF BILLS FOR
APRIL 2023
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $6,378.72; 50West Productions, $6,458.33; A-1 COLLECTION AGENCY, LLC, $764.79; Abigail Smedly, $50.00; ADVANTAGE SOLAR, $361.28; AFLAC, $1,825.42; AFLAC GROUP INSURANCE, $1,087.82; AGENCY TOURISM MARKETING, $13,120.00; ALLISON, SHAWN, $1,075.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $435.00; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $1,555.11; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $11,602.50; AMERICAN PROFESSIONAL MANUFACTURING, $738.51; ANDERSON, EMILY, $150.00; ANDERSON, JASON, $600.00; ANTERO SEPTIC INC., $90.00; ARGYS PLUMBING, INC., $588.42; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $43,102.77; ASBESTOS INSPECTOR, LLC, $1,550.00; ATMOS ENERGY, $12,657.85; AUGUSTINE, KEVIN, $750.00; AUTO TRUCK GROUP, $212.00; AUTONATION FORD LITTLETON, $77,278.00; BAKER, KEITH, $55.00; Baroni, Alicia, $125.00; BAXTER REFRIGERATION, LLC, $1,600.00; BAYAUD ENTERPRISES, INC., $799.56; BEAMON, TAHLOR, $50.00; Bischoff Molly, $183.75; BISCHOFF, MICHAEL, $50.00; BOBCAT OF THE ROCKIES, $19.17; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $458.67; BRAND GUIDE, $250.00; Buena Vista Ace Hardware, $724.22; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA SCHOOL DISTRICT R-31, $10,000.00; BUSHONG & HOLLEMAN PC, $638.50; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $8,625.44; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,556.80; C & J AUTOMOTIVE, $208.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $49.53; CAPITAL ONE, $313.23; CARLSTROM, ANDREA, $480.86; CARPENTER, DANI, $50.00; CEBT, $272,305.89; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $125,000.00; CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS, LLC, $2,474.34; CENTURYLINK QCC, $3,346.16; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $10,119.68; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $179,248.92; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $59,951.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $589,584.84; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $130.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $380.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $414.96; CHRISTOPHERSEN, DANI, $50.00; CIRSA, $1,944.21; CITY SERVICE VALCON, $18,692.51; CLARY, CHAD, $80.97; CLEAR CHOICE ANTIFREEZE, $620.25; COLLEGIATE PEAKS BANK, $511.69; COLO. DEPT OF HEALTH, $6,497.35; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $2,160.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $760.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $2,497.55; COLO. ST FOREST SERVICE SALIDA DIST., $101,102.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $796.72; COLORADO COMPRESSED GASES, $951.50; COLORADO ENERGY SYSTEMS, $265.83; COLORADO HAZARD CONTROL, $6,277.00; COLORADO PARKS AND WILDLIFE, $57,000.00; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $186.03; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COLORADO STATE TREASURER, $8,338.47; COMFURT GAS INC., $336.23; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $580.77; CONLEY, ASHLEY, $50.00; CONTRERAS, MARCIE, $63.00; COPPER, DEE DEE, $154.26; COSCARELLA, BRANDY, $50.00; COTTOM, MILES, $175.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAIG, BINGHAM, $100.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $473.21; DBT TRANSPORTATION, $5,400.00; DE VOY, DANE, $105.00; DeLaRue, Hope, $720.00; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $1,797.40; DELUCA GAS CO., $4,584.26; DELVE, JOSHUA, $195.02; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $1,898.34; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $5,157.30; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $189,588.75; DIGITCOM ELECTRONICS, INC, $2,544.00; DOI/BLM, $49,400.00; DOON, BENJAMIN H., $1,260.00; DUNN, SUSAN H., $35.00; DVL GROUP, INC, $6,100.00; DWYER, ANNE, $50.00; EATON, JEFFREY, $2,500.00; EATON, MARC, $300.00; ELEMENTS MOUNTAIN COMPOST, LLC, $10,000.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $101.85; Encore Electric, $14,849.52; Evolution Edges, $1,745.20; FAMILY FRIENDLY COURT, $144.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FARRAH FINE DESIGN, LLC, $401.00; FELT, GREG, $55.00; FIDELITY, $241.67; FINKE TANK, $750.00; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $150.00; FIRST STREET FLOORING, $4,389.15; FORCE AMERICA DISTRIBUTING, LLC, $82.26; FRANCO, CASSONDRA, $171.49; FULL CIRCLE RESTORATIVE JUSTICE, $1,500.00; FULL SPECTRUM PAINTING, $600.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $8,225.00; GARNA, $56,000.00; GIBB, SOPHIE, $175.00; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $1,888.98; GOBINS INC, $7,709.56; GOOGLE LLC, $462.37; GORBY, HEATHER, $2,700.00; GOULDING DEVELOPMENT ADVISORS, $4,950.00; GOVERNMENT FORMS AND SUPPLIES, $110.15; GRAFIX SHOPPE, $116.73; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $1,504.74; GREEN, PAT, $54.31; HAMILTON MEDICAL, INC., $74.23; HAMMOND, LEISL A, $847.28; Harlow, Jonas, $404.49; HARRIS GOVERN FT. COLLINS USER GROUP INC, $150.00; HEART OF THE ROCKIES INTERNET SOLUTIONS, $75.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $401.42; HRRMC, $6,445.60; HUNCKLER, TIMOTHY R, $50.00; HYLTON LUMBER CO., $555.36; IMPRESCO LLC, $4,527.99; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $69.42; JACOBS, AMBER, $50.00; Jauquet, Jeff, $108.86; JLM TIRE, $10,868.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $405.39; JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP, $641.59; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $100.01; JUBA, MEGAN, $3,369.30; K-D FLAGS, $466.75; KHEN-LP, $10,000.00; KIMBALL MIDWEST, $395.47; KONE PASADENA, $5,364.69; KROSCHEL, AARON, $308.24; KUESTER, KATHLEEN, $108.24; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $9.84; LAWSON PRODUCTS, INC., $857.41; Ledwith, Lisa, $900.00; LEE, BRIAN, $50.00; LEGALSHIELD, $181.35; LEVA, KELSEY, $50.00; LM KERSTING CONSTRUCTION, $109,580.75; LOTUS ENGINEERING AND SUSTAINABILITY, $27,558.77; LOVE, KRISTEN, $125.00; Lucas Salida and BV Pharmacy, $21,686.72; MALONE, KAYLA, $359.04; MAVERICK WINE COMPANY, $268.80; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $2,913.27; MCFARLAND OIL CO., INC., $74,876.59; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $5,663.62; MICRO AGE, $34,919.61; MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS, $4,194.02; MIKE’S GARAGE, $88.65; Momar, INC, $290.40; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $2,958.50; MORGAN, SANDRA, $138.00; MORRISON, ARRON, $125.00; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $989.45; MULLINS, TIFFANY, $50.00; MYERS, LOGAN, $370.00; NATIONAL FOREST FOUNDATION, $450,000.00; NELSON, STEPHANIE, $125.00; NOLAN, KEVIN, $800.00; North American Syringe Exchange Network, $1,215.46; NUTTER, JULIE R., $175.00; O’HARE, JANIE L., $145.06; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $328.60; O’ROURKE MEDIA GROUP, LLC, $10,270.05; ORRILL, BEVERLY, $483.33; OTAK, $1,537.81; Otley, Rodney, $400.00; PAPP, ZECHARIAH, $100.00; Patagonia Health, Inc, $248.40; Pattinson, Marlene, $324.00; PEAK, JESS, $50.00; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $2,268.38; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PETERSON, SCOTT, $14,240.88; PHRECKLES PHOTOGRAPHY LLC, $100.00; PLACKNER, WILLIAM, $140.00; PLATTE CANYON AREA CHAMBER, $100.00; PRESCOTT, ROBERT, $10.00; Price, Ruth, $1,440.00; PROGRESSIVE ALARMS, $3,135.00; PROJECT SUNRISE, $1,645.37; PUEBLO BANK & TRUST, $373.34; QTPOD, $144.89; QUILL CORPORATION, $69.99; RAFAEL L BLACK-GARCIA, $1,612.19; REED, TARA, $1,125.00; RICE, REBECCA, $170.05; Ritchie, Andrew, $50.00; RIVER TOWN COPY LLC, $1,704.00; ROBERTS, RICK, $1,752.44; ROCKY MOUNTAIN ENGRAVING, $1,603.13; ROWELL, NIK, $125.00; RR DONNELLEY, $756.95; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $322.80; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $61.41; SALIDA ACE HARDWARE, $1,734.33; SALIDA AUTO & DIESEL REPAIR, $184.09; SALIDA AUTO PARTS, $4,474.32; SALIDA AUTO SALES, $1,746.00; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $1,456.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $2,966.00; SANCHEZ, PAULA, $230.00; SANDERLIN, JESSE, $450.00; SANDERS, THOMAS, $345.12; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,508.25; SARAH F. WHITTINGTON PC, $1,840.00; SCHLEICHER, KAYLA, $50.00; SCHNEIDER GEOSPATIAL, LLC, $7,860.00; SECURITAS TECHNOLOGY CORPORATION, $458.88; SHEHANE, JUDITH, $50.00; SHERWIN-WILLIAMS CO., $521.74; SHIP N THINGS, $21.25; SHORT, DAN, $125.00; Shovald, Arlene, $828.00; SIMPLEVIEW, $6,000.00; SINNER, CHADWICK, $78.98; SISNEROS, KATHERINE, $50.00; SKYLINE STEEL, $8,620.00; SMITH JR., DONALD C., $69.68; SMOYER, KIM, $850.00; SNAP-ON TOOLS, $68.50; SOULED OUT T-SHIRTS, $1,121.10; Southern Tire Mart, $1,712.50; SPENCER, CHRISTIAN, $150.00; STACY, MARK J., $245.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $4,039.97; STERICYCLE, INC., $294.43; SYSCO DENVER, $1,345.52; TAKACS, MEREDITH, $50.00; Tamietti, Aubrey, $150.00; TELEFLEX LLC, $308.50; TERRA FIRMA FORESTRY INC., $28,800.00; THE FARICY BOYS, $634.11; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $2,851.00; TOM, DANIEL, $50.00; Tool Up, LLC, $259.95; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,390.65; TOWN OF BUENA VISTA, $128.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $157.93; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $154.89; TRICK, ANNETTE, $45.00; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $3,383.18; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $37,328.02; TYLER TECHNOLOGIES, INC, $8,400.00; U.S. BANK, $4,479.11; ULINE, $94.50; UMB BANK, $233,577.77; UMB CARD SERVICES, $72,688.92; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY, INC., $98.09; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $1,632.56; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,580.00; US FOODS, $5,049.21; VALLEVONA, ROBERT A., $300.00; VENES, REBECCA, $47.14; Verathon, Inc, $1,740.32; VERIZON WIRELESS, $6,732.19; WAGNER EQUIPMENT CO, $7,960.12; WAIT, TANYA, $141.79; WALKER J AUTOWORKS, $711.90; WARD, ANDREA SCHULZ, $50.00; WELLNESS SCREENING LLC, $141.93; WESTERN DETENTION, $3,309.00; WESTERN STATES FIRE PROTECTION CO., $895.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $404.56; WILCOX, KENNY, $28.72; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $96.31; WOLD, $21,600.00; WOLFF, BRANDON, $38.56; WOOD, POWELL, $55.00; WORLD CLASS DISTRIBUTORS, $59.85;
$3,399,587.74
KEITH BAKER, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail May 30, 2023
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.