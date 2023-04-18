PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR MARCH 2023
Vendor, Amount
3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $1,708.05; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $1,006.67; 50West Productions, $12,916.66; 6906 LLC, $1,100.00; A Church, $200.00; A-1 AUTO SERVICE, $519.84; AARON’S AUTO GLASS, INC., $668.46; Abigail Smedly, $31.25; ACA PRODUCTS, $1,392.41; ACTION LOCK SERVICE, $811.50; AED AUTHORITY, $4,375.00; AFLAC, $1,087.82; AFLAC-GROUP, $1,825.42; AGENCY TOURISM MARKETING, $10,000.00; ALLEGRETTI, ANNA, $150.00; ALLISON, SHAWN, $950.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $6,925.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,551.10; ANDERSON, EMILY, $162.37; ANEW SEPTIC, $1,700.00; ANTERO SEPTIC INC., $90.00; ARGYS PLUMBING, INC., $260.84; Aristata Communications, $221.42; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $87,222.60; ARKANSAS RIVER OUTFITTERS ASSOCIATION, $13,000.00; ASPEN LEAF PRINT & COPY LLC, $976.50; ATCO INTERNATIONAL, $348.00; ATKINS, RICHARD, $211.80; ATMOS ENERGY, $14,608.23; AUGUSTINE, KEVIN, $906.65; AUTONATION FORD LITTLETON, $105,396.00; AXON ENTERPRISE, INC., $5,834.50; B&L Services LLC, $405.54; BAKER, KEITH, $55.00; BALDRIGE, WILLIAM, $50.00; BARNTHOUSE, GARY, $341.39; BAXTER REFRIGERATION, LLC, $760.00; BEAMON, TAHLOR, $50.00; BEHN, BRIAN M., $152.10; BELMONTE, CARMELO, $265.00; BENSINGER, TARA, $300.12; BIELARCZYK, BOGUSLAW, $229.72; BINGHAM, CRAIG, $50.00; Bischoff Molly, $183.75; BISCHOFF, MICHAEL, $50.00; BLUE STAR RECYCLERS, $4,419.59; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $1,377.96; Buena Vista Ace Hardware, $582.63; Buena Vista LaGrees, $51.60; BUENA VISTA ROASTERY, $257.25; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BULLFROG PEST MANAGEMENT, $715.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $8,358.94; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,326.90; BUTALA CONSTRUCTION CO, $1,072.78; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $413.96; Campbell, Katie, $100.00; CAPITAL ONE, $3,852.26; CAPITAL ONE TRADE CREDIT, $339.98; CARLSTROM, ANDREA, $68.87; CARTER, SUSAN, $563.65; CDPHE (ASD-AR-B1), $2,846.50; CEBT, $267,006.93; CenturyLink, $2,524.64; CENTURYLINK QCC, $1,343.24; CESARE, INC., $1,365.20; CGRS INC., $565.00; CHADWICK, CHAD, $113.30; CHAFFEE COUNTY DHS, $24,246.86; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,436.70; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $49.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $582,304.26; CHAFFEE PRINTING CENTER, $911.36; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $160.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $30.00; CHAMBERS, RYAN, $100.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $194.94; CHRISTOPHERSEN, DANI, $100.00; CITY OF SALIDA, $13,899.72; CITY SERVICE VALCON, $30.00; CIVICPLUS, $15,280.65; CMI, INC., $132.94; COLLEGIATE PEAKS BANK, $511.69; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $1,530.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $3,605.66; COLO. SECRETARY OF STATE, $60.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $831.22; COLORADO CARWASH, $274.50; COLORADO COMPRESSED GASES, $783.70; COLORADO COUNTIES, INC, $13,500.00; Colorado Mountain College Leadville, $1,014.75; COLORADO STANDARD, LLC, $17,500.00; COMFURT GAS INC., $913.16; CONLEY, ASHLEY, $95.00; CONTRERAS, MARCIE, $191.00; COPELAN, JOSHUA, $531.72; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORNISH & DELL’OLIO, P.C., $35,000.00; COSCARELLA, BRANDY, $50.00; COTTOM, MILES, $50.00; COUNTIES & COMMISSIONERS ACTING TOGETHER, $4,000.00; COUNTY WORKERS’ COMP POOL, $357,624.00; CP’S PORTABLES, $320.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $332.01; CRS TIMBER PRODUCTS, LLC, $146,265.00; DE VOY, DANE, $105.00; DEERE CREDIT, INC., $59,934.78; DELEO, SHILO, $126.56; DELUCA GAS CO., $3,533.35; DESIGN CONCEPTS CLA, INC., $4,980.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $518.88; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $298,424.27; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $86,464.54; DOC’S HEATING & COOLING, $525.00; DOCUSIGN INC LOCKBOX, $6,862.05; DOON, BENJAMIN H., $1,620.00; DR. E.M. HERB, $244.00; DUNN, SUSAN H., $166.25; DWYER, ANNE, $50.00; E-470 EXPRESS TOLL, $15.99; Eitan Medical, $1,696.69; EL PASO COUNTY CORONER, $7,500.00; ELLISON, TYLER, $10.00; Encore Electric, $442.80; ETHAN, SMITH, $50.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $102.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $660.22; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $150.00; FIRST STREET FLOORING, $2,487.27; FORCE AMERICA DISTRIBUTING, LLC, $157.56; FRANCO, CASSONDRA, $587.00; FRANKLIN, APRIL, $100.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $674.27; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $5,500.00; GIBB, SOPHIE, $200.00; GLOVAN, ANDREA, $150.00; GLOVAN, BRIAN, $150.00; GOBINS INC, $1,812.47; GOODBULB LLC, $696.61; GOOGLE LLC, $460.92; GORBY, HEATHER, $2,275.00; GRANITE TELECOMMUNICATIONS, $702.03; GUIDESTONE COLORADO, $100.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $6,168.40; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $285.00; gWorks, $4,260.00; HADLEY TAYLOR, $100.00; HAMMOND, LEISL A, $50.00; HARFORD, PAUL, $50.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $8,425.29; HIGH COUNTRY RETREATS, $1,800.00; Hiller, Nicole, $100.00; HOLMAN, NETHA, $366.28; HOLOWAY, KEN, $110.00; Home and Garden, $200.00; HOME DEPOT PRO, $1,585.33; HORNE, ANDERSON, $50.00; HRRMC, $1,100.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,674.60; Humanitou, LLC, $1,712.40; HUNCKLER, TIMOTHY R, $533.17; HUNT, NANCY, $150.00; HYLTON LUMBER CO., $35.99; IMPRESCO LLC, $118.75; INTELLICHOICE, INC., $6,800.00; JACOBS, AMBER, $50.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,827.93; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $1,770.84; J’S STORAGE CONTAINERS LLC, $9,900.00; JUBA, MEGAN, $1,361.44; Julie Speer Productions, $8,829.00; KACHADOURIAN, TRACY, $150.00; KARIS COUNSELING, INC, $405.00; KONE PASADENA, $1,150.00; KW CONSTRUCTION & RESTORATION, $300.00; L.N. CURTIS AND SONS, $1,184.68; LADY, KATIE, $50.00; LaGrees Market & Hardware, $95.79; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $15.58; LEE, BRIAN, $50.00; LEGALSHIELD, $181.35; LEVA, KELSEY, $50.00; LINDAHL, KIRK, $700.00; LIONSHEAD VENTURES, $600.00; MARQUIS, EMILY, $493.53; MARTIN, LISA, $57.42; MARTINEZ, JANELLA, $41.70; MARTINEZ, MIKE, $647.55; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $2,557.83; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $2,148.20; MICRO AGE, $8,784.27; MIKE’S GARAGE, $88.65; MILES PARTNERSHIP, LLLP, $73,543.31; MILLER TARA, $336.59; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $1,533.50; MOUNTAIN MAIL, $27,660.55; MULLINS, TIFFANY, $50.00; NATIONAL FOREST FOUNDATION, $10,000.00; NAY, MICHELLE, $355.25; NICOLETTI-FLATER ASSO., $440.00; NOLAN, KEVIN, $160.00; NUTTER, JULIE R., $50.00; O.J. WATSON COMPANY, INC., $1,073.26; OGDEN, DAN CONSULTING, $740.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $220.87; ORRILL, BEVERLY, $546.17; OTAK, $3,627.00; Otley, Rodney, $400.00; PAPADAKOS, SOTIRI, $148.50; Patagonia Health, Inc, $1,040.00; PAVEMENT MAINTENANCE SERVICES, INC., $2,310.00; PEAK MOTOR COACH, LTD, $613.39; PEAK, JESS, $50.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PETERSON, SCOTT, $715.50; PITNEY BOWES BANK RESERVE ACCOUNT, $10,000.00; PONCHA LUMBER, $107.09; PORTER, SALITA, $239.16; POST, MARCELLA, $100.00; POWER SCREENING, LLC, $915.82; PRESSLY, LEANNE, $105.00; PROGRESSIVE ALARMS, $45.00; PROJECT SUNRISE, $2,035.85; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $2,675.00; PUEBLO BANK & TRUST, $373.34; QUILL CORPORATION, $259.89; RAFAEL L BLACK-GARCIA, $856.06; RED DOG RADIOS, LLC, $101.15; REDDEN, RICK, $80.00; REED, TARA, $1,200.00; RICE, REBECCA, $207.85; Ritchie, Andrew, $500.00; ROBERTS, RICK, $50.00; ROCKY MOUNTAIN ENGRAVING, $1,603.12; ROMANO, NOELLE, $128.00; ROSHAMBO, LLC, $750.00; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $41.63; SALIDA ACE HARDWARE, $3,142.88; SALIDA AUTO PARTS, $6,187.80; SALIDA AUTO SALES, $25,208.06; SALIDA GUNSHOP, $22,609.36; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $527.61; SALIDA SUNRISE ROTARY, $200.00; SALIDA TECH, INC., $5,260.00; SALT LAKE WHOLESALE SPORTS, $1,950.40; SANDERLIN, JESSE, $135.00; SANDERS, THOMAS, $10.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,402.69; SANOFI PASTEUR, INC, $1,741.27; SCANGA MEAT CO., $448.85; SCHLEICHER, KAYLA, $100.00; SECURITAS TECHNOLOGY CORPORATION, $84.00; SERNA, ARTHUR, $40.00; SISNEROS, KATHERINE, $50.00; Smart Sense by Digi, $744.00; SMITH JR., DONALD C., $80.39; SMITH, JIM, $125.00; SPENCER, CHRISTIAN, $50.00; STAMM, MERIELLE, $651.20; STANDARD INSURANCE COMPANY, $4,202.65; STATEWIDE INTERNET PORTAL AUTHORITY, $10,106.25; STEAMBOAT SPRINGS CHAMBER, $2,500.00; STERICYCLE, INC., $184.43; SYSCO DENVER, $8,918.64; TAKACS, MEREDITH, $150.00; Tamietti, Aubrey, $41.88; TELEFLEX LLC, $4,451.00; THE ARMORED GROUP, LLC, $125,000.00; THE FARICY BOYS, $60.54; THE GO TRAVEL SITES, $2,000.00; THORPE, CORY, $492.56; THORPE, KATIE, $271.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOM, DANIEL, $139.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,068.93; TOWN OF BUENA VISTA, $128.61; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $156.58; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $2,517.83; TUCKER, ZACH, $10.00; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $37,121.44; TWS AVIATION FUEL SYSTEMS, $172.61; TYLER TECHNOLOGIES, INC, $37,219.00; U.S. BANK, $6,227.74; U.S. TREASURY, $3,000.00; UAWAE, $1,100.00; UMB CARD SERVICES, $66,974.82; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,580.00; URBONAS, WAYNE, $38.90; US FOODS, $6,348.73; VALLEVONA, ROBERT A., $300.00; VAN DYKE, RACHAEL, $335.11; VERIZON WIRELESS, $13,580.21; VISTA WORKS, $300.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $8,093.35; WAIT, TANYA, $64.82; WARD, ANDREA SCHULZ, $50.00; WELLNESS SCREENING LLC, $304.31; WHITEHALL’S ALPINE BG, $2,459.96; WOLFF, BRANDON, $315.06; WOOD, POWELL, $55.00; WORLD CLASS DISTRIBUTORS, $470.94; WRIGHT, SCOTT C., $15,000.00; ZOLL MEDICAL CORPORATION, $177.85;
$2,966,442.39
KEITH BAKER, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail April 18, 2023
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