PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR FEBRUARY 2023
Vendor, Amount
3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $2,765.57; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $4,330.43; A Church, $100.00; A+ GLASS LLC, $465.00; A-1 AUTO SERVICE, $1,741.07; AARON’S AUTO GLASS, INC., $953.90; Abigail Smedly, $581.25; ACA PRODUCTS, $3,359.08; ACTION LOCK SERVICE, $175.50; AED AUTHORITY, $558.50; Aetna Life Ins. Company, $512.60; AFLAC, $1,087.82; AFLAC-GROUP, $1,825.42; Alexandra Jacobs, $50.00; ALLISON, SHAWN, $700.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $13,000.00; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $5,241.97; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $3,452.29; ANDERSON, EMILY, $96.88; ANDERSON, JASON, $800.00; ANEW SEPTIC, $200.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $116.45; ANTERO SEPTIC INC., $90.00; ARGYS PLUMBING, INC., $1,176.61; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $12,664.84; ATMOS ENERGY, $53,724.05; AUTONATION FORD LITTLETON, $105,396.00; AXON ENTERPRISE, INC., $125.20; B&L Services LLC, $1,932.01; Baca, Sally, $25.00; BAKER, KEITH, $485.34; BALDRIGE, WILLIAM, $50.00; BAXTER REFRIGERATION, LLC, $880.00; BEAMON, TAHLOR, $50.00; BINDER LIFT INC, $1,674.00; Bischoff Molly, $768.46; BISCHOFF, MICHAEL, $50.00; BONCHUCK INC, $356.79; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $501.24; BOYS & GIRLS CLUB OF CHAFFEE COUNTY, $25,000.00; BR PRINTERS, $3,358.80; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $154.49; Buena Vista Ace Hardware, $948.34; Buena Vista LaGrees, $150.08; BUENA VISTA ROASTERY, $170.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BURGESS, ROBIN, $259.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $7,161.23; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,401.90; C & J AUTOMOTIVE, $110.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $39.00; CAMPBELL, ROBERT B., $300.00; CAPITAL ONE, $3,785.67; CARLSTROM, ANDREA, $112.03; CARTER, SUSAN, $167.20; CCNC INC., $100.00; CEBT, $272,112.43; CenturyLink, $2,429.99; CENTURYLINK QCC, $2,339.97; CESARE, INC., $286.20; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $32,823.23; CHAFFEE COUNTY HABITAT FOR COLORADO, $20,000.00; CHAFFEE COUNTY HOSPITALITY, INC, $17,725.16; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $40.00; CHAFFEE COUNTY PUBLIC HEALTH, $20,000.00; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $45.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $598,359.53; CHAFFEE HOUSING AUTHORITY, $14,309.31; CHAFFEE PRINTING CENTER, $27.50; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $1,087.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $160.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $300.00; CHAMBERS, RYAN, $50.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $774.51; CHAVEZ, INEZ E., $5,853.81; CHEMUNG SUPPLY, $1,421.25; CHRISTOPHERSEN, DANI, $50.00; CITY SERVICE VALCON, $36,268.87; CMI, INC., $450.00; COIT, ROGER, $153.18; COLLEGIATE PEAKS BANK, $511.69; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $2,595.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $4,289.39; COLO. ST FOREST SERVICE SALIDA DIST., $2,170.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $831.22; COLORADO CENTRAL TELECOM, $110.71; COLORADO COMPRESSED GASES, $1,957.20; COLORADO COUNTIES CASUALTY &, $13,500.00; COLORADO DEPT. OF AGRICULTURE, $25.00; COLORADO ENERGY SYSTEMS, $157.00; COLORADO MOUNTAIN COLLEGE, $11,295.00; COMFURT GAS INC., $383.46; CONLEY, ASHLEY, $234.50; CONTRERAS, MARCIE, $188.00; COOPER WOODWORKS, INC, $2,565.00; COPPER, DEE DEE, $165.00; CORVINUS GROUP, LLC, $2,583.00; COSCARELLA, BRANDY, $50.00; COTTOM, MILES, $50.00; CRABTREE GROUP, INC., $2,445.00; CRAIG, BINGHAM, $50.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $670.10; CROSS ROADS COUNSELING OF THE ROCKIES, $320.00; CSU ENGAGEMENT & EXTENSION, $11,402.13; CUFFE, JUSTIN, $265.00; Cummings, Jonathan E, $100.00; DE VOY, DANE, $105.00; DELVE, JOSHUA, $82.50; DENVER INDUSTRIAL SALES, $93.13; Dept 143, $5,488.46; DESIGN CONCEPTS CLA, INC., $6,475.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $865.20; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,232.27; DOAN, KAYLA, $427.60; DODGE, $202.90; DOON, BENJAMIN H., $630.00; DOT FHWA, $1,715.32; DUNN, SUSAN H., $70.00; EFTA, CALES, $1,600.00; Eitan Medical, $28,211.50; EL PASO COUNTY CORONER, $6,000.00; Emergency Care Advocacy & Safe Transport, $814.00; EMPLOYERS COUNCIL, $7,100.00; ESRI, INC., $4,950.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $173.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $300.00; FELT, GREG, $125.74; FERRETTI, JENNIFER, $227.17; FIDELITY, $241.67; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $75.00; FIRST STREET FLOORING, $496.27; Flowers by Tani, $58.00; FORCE AMERICA DISTRIBUTING, LLC, $31.90; FOX, THOMAS W., $487.50; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $510.27; FULL CIRCLE RESTORATIVE JUSTICE, $12,500.00; FULL SPECTRUM PAINTING, $1,300.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $10,700.00; GALLS, LLC, $303.99; GESKE, RYLAND, $68.06; GOBINS INC, $2,355.80; GOOGLE LLC, $456.95; GORBY, HEATHER, $2,775.00; GOVCONNECTION, INC., $307.67; GRAFIX SHOPPE, $207.87; GRAY, BECKY, $65.50; GRESH, MICHAEL, $247.83; GUIDESTONE COLORADO, $11,000.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $8,128.98; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $196.25; HADLEY TAYLOR, $800.00; HADLEY, JOSH, $600.00; HAMMOND, LEISL A, $50.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $4,760.02; HODGE, MARILYN, $91.00; HOME DEPOT PRO, $848.58; HOUSER’S TRUCKING & EXCAVATION, $3,200.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $4,850.85; Humanitou, LLC, $532.80; HUNCKLER, TIMOTHY R, $375.98; IMPRESCO LLC, $3,038.52; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $4,174.50; J, E & F ELECTRIC INC., $135.00; JHW PARTERNSHIP, $392.84; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,332.66; JUBA, MEGAN, $1,366.68; KAPUSHION, JAQUELYN, $125.00; Kemperman, Jerry Allen, $62.38; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KONE PASADENA, $1,150.00; L.N. CURTIS AND SONS, $445.41; LANDAU, KELLY, $31.83; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $70.22; LEE, BRIAN, $50.00; LEEWAYE, FRANK G., $7,095.53; LEGALSHIELD, $181.35; LEMLEY, CODY, $40.18; LEXIPOL LLC, $20,391.13; LOMBARDO, DR. DAN, $1,000.00; LOPEZ, JADE, $50.00; LSQ FUNDING GROUP, L.C., $6,777.53; MACDONALD, TAMARA, $125.00; MAEZ, TYREL, $145.59; MARTIN, LISA, $56.26; MARTZ, PAUL W., $70.66; MAVERICK WINE COMPANY, $472.80; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $175.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $22,017.52; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $11,005.97; MICRO AGE, $22,339.37; MILSTEIN, MARGARET, $125.00; MISHMASH ELECTRIC, INC., $4,668.61; MOBILE RECORD SHREDDERS, $368.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $3,640.00; MONTROSE WATER FACTORY, $54.00; MORGAN, SANDRA, $287.66; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $34,743.45; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $212.05; MOUNTAIN MAIL, $15,399.49; NEIGHBOR TO NEIGHBOR, $10,500.00; NELSON, STEPHANIE, $47.50; NEXTREQUEST, $6,990.00; NICOLETTI-FLATER ASSO., $550.00; Norfleet, Renee, $122.48; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $135.18; ORRILL, BEVERLY, $536.10; OTAK, $7,382.68; Otley, Rodney, $400.00; PEAK MOTOR COACH, LTD, $202.60; PEAK, JESS, $144.54; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PLACKNER, WILLIAM, $1,193.62; PONCHA LUMBER, $2,227.29; POWERS, $805.00; PRO V EXPRESS, $78.20; PROGRESSIVE ALARMS, $3,455.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $400.00; PUEBLO BANK & TRUST, $373.34; Push Pedal Pull, $4,689.60; QUILL CORPORATION, $747.26; RAFAEL L BLACK-GARCIA, $812.58; REED, TARA, $1,200.00; RICE, REBECCA, $112.50; RICHEY, WILLIAM, $2,347.80; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $42.84; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $35.96; SALIDA ACE HARDWARE, $4,070.99; SALIDA AUTO & DIESEL REPAIR, $2,376.71; SALIDA AUTO PARTS, $3,261.20; SALIDA AUTO SALES, $25,208.06; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $235.22; SALIDA TECH, INC., $5,760.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,995.18; SANOFI PASTEUR, INC, $1,741.72; SCANGA MEAT CO., $984.55; Seavey, Rose, $19.77; SHARPE EQUIPMENT & IRRIGATION, $1,050.52; SHEHANE, JUDITH, $340.00; SHERWIN-WILLIAMS CO., $41.69; SMALZEL, STEPHEN, $40.00; SMITH JR., DONALD C., $393.83; SMITH SERVICES, $125.00; SMOYER, KIM, $2,659.40; SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT LLC, $900.00; SPENCER, CHRISTIAN, $50.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $4,241.95; STERICYCLE, INC., $184.43; STRYKER SALES CORPORATION, $24,849.30; SYSCO DENVER, $14,410.76; TECHNIMOUNT SYSTEM, $2,135.00; THE ARTWORKS, $1,650.00; THE FARICY BOYS, $1,777.09; THUNDER MEDIA, INC., $60.00; TLC TRAVELING SMILES, $695.50; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $16,549.28; TOM, DANIEL, $100.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,014.70; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $158.34; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $133.87; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $633.93; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $2,343.57; Turgeon, Patrick, $150.00; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $22.67; U.S. BANK, $5,700.08; UMB CARD SERVICES, $89,990.53; United HealthCare, $117.12; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,580.00; URBONAS, WAYNE, $30.00; VALLEVONA, ROBERT A., $81.47; VENES, REBECCA, $60.00; Verathon, Inc, $27,732.42; VERIZON WIRELESS, $24,798.30; VISTA PROJECTS LLC, $3,630.00; VISTA WORKS, $289.90; WACKOWSKI, PAUL, $50.00; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,591.13; WARD, ANDREA SCHULZ, $50.00; WELLNESS SCREENING LLC, $521.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,299.55; WILCOX, KENNY, $14.99; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $338.86; WOLD, $35,131.25; WOLFF, BRANDON, $35.30; WOLTERS KLUWER, $579.00; WOLTERS, BRADY, $108.65; WOOD, LISA, $62.53; WOOD, POWELL, $55.00; WORLD CLASS DISTRIBUTORS, $59.80; XCEL ENERGY, $24,192.46; ZOLL MEDICAL CORPORATION, $236.52;
$2,082,139.60
KEITH BAKER, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail March 21, 2023
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