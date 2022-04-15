PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR FEBRUARY 2022
Vendor, Amount
3R ELECTRICAL COMPANY LLC, $13,850.00; 4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $2,510.44; a church, $400.00; A+ GLASS LLC, $768.23; A-1 AUTO SERVICE, $793.39; ACA PRODUCTS, $2,328.17; ACHIEVE INC., $10,000.00; ACTION LOCK SERVICE, $124.50; AFLAC, $1,246.44; AFLAC-GROUP, $1,918.36; AIRGAS USA, LLC, $172.84; Alexandra Jacobs, $50.00; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $175.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $6,634.52; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $3,021.70; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,693.70; ANDERSON, EMILY, $3,144.14; ANDERSON, SARA, $50.00; ANEW SEPTIC, $312.50; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $85.68; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $165.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $178.91; ARK VALLEY HELPING HANDS, $15,000.00; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $15,748.25; ATMOS ENERGY, $10,403.70; AVIONICS SPECIALISTS, LLC, $2,995.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BISCHOFF, MICHAEL, $498.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $661.41; BOYS & GIRLS CLUB OF CHAFFEE COUNTY, $25,000.00; BR PRINTERS, $3,005.35; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $313.48; BROWN, DAMON, $393.00; Buena Vista Ace Hardware, $430.13; BUENA VISTA ROASTERY, $212.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $16,374.41; BV Congregational Church of Chr, $450.00; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $1,568.92; CAPITAL ONE, $1,773.74; CARLSTROM, ANDREA, $139.46; CCNC INC., $100.00; CEBT, $258,604.11; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $100,000.00; CenturyLink, $3,228.75; CENTURYLINK QCC, $2,336.43; CGRS INC., $800.00; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $78,330.00; CHAFFEE COUNTY DHS, $95,000.00; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,719.41; CHAFFEE COUNTY EARLY CHILDHOOD COUNCIL, $12,000.00; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT CORP, $19,942.50; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $31,200.00; CHAFFEE COUNTY HABITAT FOR COLORADO, $25,000.00; CHAFFEE COUNTY HOSPITALITY, INC, $16,000.00; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $30,735.66; CHAFFEE COUNTY SHERIFF, $34.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $552,977.36; CHAFFEE HOUSING TRUST, $25,000.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,024.30; CHAFFEE TITLE & ESCROW, INC., $395,075.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $1,700.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $121.85; CHARTER COMMUNICATIONS, $144.98; CITY SERVICE VALCON, $60.00; CIVICPLUS, $14,553.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $1,964.00; COIT, ROGER, $16.00; COLLEGIATE COMMONS APARTMENTS, $450.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $1,260.03; COLO. DEPT OF REVENUE, $374.92; COLO. DEPT OF REVENUE, $816.44; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,067.92; COLORADO BARRICADE CO., $543.71; COLORADO CENTRAL PUBLISHING, LLC, $35.00; COLORADO COUNTY ATTORNEY’S ASSO., $600.00; COLORADO DIVISION OF FIRE, $7,325.74; COLORADO ENERGY SYSTEMS, $572.50; COLORADO STANDARD, LLC, $8,750.00; COMFURT GAS INC., $1,095.42; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $37,338.19; CONTRERAS, MARCIE, $45.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORVINUS GROUP, LLC, $890.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $158.52; CURGUS, MARJO, $150.00; CURTIS, DAVID, $8,075.00; CWMA, $100.00; DE VOY, DANE, $61.25; DELANEY, CLAYTON, $79.89; DELL MARKETING L.P., $4,268.17; DELUCA GAS CO., $3,131.72; DELVE, JOSHUA, $55.00; DFA DAIRY BRANDS, LLC, $500.64; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $2,764.00; DIESSLIN STRUCTURES, INC., $18,371.34; DIGITCOM ELECTRONICS, INC, $2,544.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $44,099.27; DOMINION VOTING SYSTEMS, INC., $400.00; DOON, BENJAMIN H., $1,935.00; DOUMAS, THOMAS, $150.00; DOWD, EVELYN MARSHALL, $100.00; ELEVATE HER, $25,000.00; EMPLOYERS COUNCIL, $6,600.00; ENVIROSAFETY, $1,529.00; ESO SOLUTIONS, INC., $222.00; EXTENSION ACTIVITY FUND, $393.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $853.00; FARIS MACHINERY COMPANY, $506.42; FBI-LEEDA, $50.00; FELT, GREG, $55.00; FERRETTI, JENNIFER, $472.00; FIDELITY, $241.67; FIRST STREET FLOORING, $794.96; FOX, THOMAS W., $412.50; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $9,500.00; GALLS, LLC, $1,310.26; GARNA, $36,107.50; GCR TIRES & SERVICE, $440.32; GEERE, JARED, $121.85; GOBINS INC, $2,553.55; GOODBULB LLC, $1,379.30; GOOGLE LLC, $467.22; GOVCONNECTION, INC., $15,295.40; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GUIDESTONE COLORADO, $13,500.00; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $127.25; GUNSMOKE TOWING LLC, $134.25; HARRIS, DAMON L., $291.00; HARRIS, GINGER, $22.13; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $238.00; HELD, HANK, $100.00; HELMKE, BETH, $55.00; HENRY SCHEIN INC., $6,219.68; HIMSCHOOT, SCOTT E., $393.00; HMC NETWORKS, INC., $500.00; HOME DEPOT PRO, $71.50; HORIZON DENTAL PC, $301.00; HORNE, ANDERSON, $100.00; HRRMC, $7,833.70; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,479.51; HYLTON LUMBER CO., $236.18; IMPRESCO LLC, $1,995.76; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $688.49; INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC., $145.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $136.27; JOHNNY APPLE TREE CARE, $12,000.00; JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP, $641.59; JONES, KURT M., $1,777.70; JVAM, $420.00; KASSAR, CHRIS, $2,400.00; KNIGHT SECURITY SERVICES, $155.97; KONE PASADENA, $1,150.00; L.N. CURTIS AND SONS, $263.97; LANDMARK SURVEYING, $2,642.25; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $5.74; LAWSON PRODUCTS, INC., $903.04; LEGALSHIELD, $200.30; LEXIPOL LLC, $7,702.30; LITTLE CAMBODIA, $375.00; LOMBARDO, DR. DAN, $1,000.00; Manshieim, John W, $50.00; Mariposa Window & Door, $2,278.30; MARTINEZ, MIKE, $490.00; MATHEWS BROTHERS ELECTRIC, $416.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,231.42; MCFARLAND OIL CO., INC., $18,060.37; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $1,482.75; MOBILE RECORD SHREDDERS, $156.00; Momar, INC, $535.21; MONTROSE COUNTY SHERIFF’S OFFICE, $48.00; MONTROSE WATER FACTORY, $351.25; MOTOR VEHICLE SOFTWARE CORP, $245.51; MOUNTAIN MAIL, $10,359.50; MYERS, LOGAN, $250.00; NAPA Auto Parts, $87.94; NATIONAL 4H COUNCIL, $161.55; NATIONAL FOREST FOUNDATION, $160,000.00; NAY, MICHELLE, $169.00; NEIGHBOR TO NEIGHBOR, $15,242.00; NELSON, STEPHANIE, $197.22; NICOLETTI-FLATER ASSO., $550.00; NYBERG, NORMAN C., $1,050.00; ORRILL, BEVERLY, $465.99; ORRILL, MIKE, $45.00; OTAK, $25,997.45; OURAY MUTUAL DITCH COMPANY, $2,500.00; PAPP, ZECHARIAH, $205.20; PEAK FITNESS, $8,000.00; PEAK MOTOR COACH, LTD, $391.60; PEAK, JESS, $29.54; PEOPLE SPEAK, LLC, $200.00; PERRIN, CASSANDRA, $43.00; PONS, DIEGO, $20.00; PRESSLY, LEANNE, $96.25; PRO V EXPRESS, $68.20; PUBLICATION PRINTERS CORP., $23,375.80; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $170.33; RAUSCHKE, PAUL, $150.00; Ray, Nikki, $200.00; READY COMM, $457.50; REALTORS OF CENTRAL COLO. INC., $336.00; REED, TARA, $1,375.00; RICE, REBECCA, $79.00; ROSHAMBO, LLC, $2,500.00; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $319.48; SALIDA ACE HARDWARE, $2,741.43; SALIDA AUTO PARTS, $4,645.26; SALIDA SENIOR CITIZENS, INC., $20,000.00; SALIDA SUNRISE ROTARY CHARITABLE FUND, $7,000.00; SALIDA TOOL & EQUIPMENT, $25.87; SANGRE DE CRISTO ELECT., $3,166.19; SANOFI PASTEUR, INC, $3,559.80; SARAH F. WHITTINGTON PC, $25,337.70; SERVI-TECH, INC, $14.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $9,450.97; SHEHANE, JUDITH, $953.82; SHERWIN-WILLIAMS CO., $67.01; SHIP N THINGS, $52.91; SIMPLEVIEW, $2,041.68; Spencer Carpentry, $8,000.00; SPENCER, CHRISTIAN, $250.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $3,935.23; STANLEY CONVERGENT, $675.00; STEAMPLANT EVENT CENTER, $800.00; STORY CENTER, $4,500.00; SWAN, ANN MARIE, $125.00; SYSCO DENVER, $7,944.15; TERRA FIRMA FORESTRY INC., $1,800.00; THE ALLIANCE: SART, $25,000.00; THE FARICY BOYS, $531.52; THE LOBBY, $599.00; THREE EAGLES OF COLO. LLC, $4,800.00; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $14,345.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $2,666.86; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $154.51; TRACTOR SUPPLY CREDIT PLAN, $97.28; TRILLIUM HOLDCO, LLC, $2,428.69; Turgeon, Patrick, $271.94; TURN KEY HEALTH CLINICS, LLC, $8,580.24; U.S. BANK, $81,980.94; ULINE, $2,467.78; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $2,054.38; University of Colorado Springs, $1,000.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,630.00; VENES, REBECCA, $44.75; WAGNER EQUIPMENT CO, $8,632.13; WALKER J AUTOWORKS, $1,030.40; WESTERN RECREATION IND., INC., $34.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,478.55; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $254.26; XCEL ENERGY, $15,395.65; ZAVAGE, JULIE, $981.89;
$2,701,068.70
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail April 15, 2022
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