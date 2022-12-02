PUBLIC NOTICE

CHAFFEE COUNTY LANDFILL

WEIGHT CHARGES  

HOURS OF OPERATION:

8:00 am TO 3:30 pm  

MONDAY THRU SATURDAY,

CLOSED HOLIDAYS  

MUST BE UNLOADED BY 4:00 PM  

LOADS AFTER 3:30 pm

WILL NOT BE ACCEPTED  

Landfill phone number (719) 539-3738;

Accounts Receivable (719) 539-3463  

www.chaffeecounty.org

Shannon Wilcox, Supervisor

(719) 207-1485 

SCALE ATTENDENT DETERMINES WHETHER LOAD IS TONNAGE OR

YARDAGE  

                PER TON   OUT-OF-COUNTY

1 COMPACTED TRASH  $44.00   $90.00 per CY/$175.00/ton

2 LOOSE TRASH  $46.00   $45.00 per CY

3 CONSTRUCTION/SHINGLES/STUMPS  $46.00   $45.00 per CY

4 BRUSH/YARD WASTE  $46.00   $45.00 per CY

6 CONCRETE -   $46.00   NO OUT-OF-COUNTY

must be broken into 1 ft lengths or smaller.  Contractors - call for recycling options  

8 DIRT, CLEAN FILL  $3.00   NO OUT-OF-COUNTY

10 YARD WASTE/TON  $46.00   NO OUT-OF-COUNTY

HOUSEHOLD/YARD/CONSTRUCTION BY YARD  $12.75   $45 per CY

MATTRESSES AND BOX SPRINGS  $5.00   NO OUT-OF-COUNTY

TIRES (NO RIMS):   NO OUT-OF-COUNTY

AUTO $7 to $12 OR $.30/LB  NO OUT-OF-COUNTY

TRUCK/TRACTOR $20. to $30 OR $.30/lb  NO OUT-OF-COUNTY

TIRES FROM SHOPS DO NOT ACCEPT  NO OUT-OF-COUNTY

TIRES (W/RIMS):   

AUTO $12.00   NO OUT-OF-COUNTY

TRUCK DO NOT ACCEPT 

ANIMALS: $10.00   NO OUT-OF-COUNTY, $10 TO UNLOAD

BATTERIES: $5.00   NO OUT-OF-COUNTY

APPLIANCES AS LISTED:   NO OUT-OF-COUNTY

STOVES, WATER HEATERS, WASHERS, DRYERS $10.00  

ALL FREON APPLIANCES  $40.00  

MUST HAVE DOORS AND SHELVES REMOVED or CALL FOR RECYCLING OPTIONS  

NO CUT FREON LINES AS PER EPA RULES  

ELECTRONIC WASTE:   NO OUT-OF-COUNTY

E-WASTE $.60 PER POUND/$10.00 MINIMUM 

TV & MONITORS 1” TO 29” $20.00  

TV & MONITORS 30 “+ SCREEN $40.00  

THERE WILL BE A $100.00 FINE FOR ALL TVs AND MONITORS PUT INTO THE TRASH INSTEAD OF RECYCLED.

MINIMUM FEE - $10.00 in County; $20.00 out-of-County.  The County Waste Disposal accepts bagged household trash at MINIMUM FEE of $10 per load.  OUT-OF-COUNTY is $10 per bag.  

RATES EFFECTIVE 1/1/2023  

Credit Card, Cash or Local Checks Only  

CHAFFEE COUNTY RESERVES THE RIGHT TO REFUSE ANY OR ALL TRASH  

 NO HAZARDOUS MATERIALS ACCEPTED AT THIS LANDFILL  

 NO HOT or SMOLDERING TRASH ACCEPTED  

 NO AUTOMOBILES ACCEPTED  

 NO ASPHALT or PAVEMENT  

 NO RUMMAGING  

 PIPE AND WIRE MUST BE CUT TO 8 FT, OR SMALLER  

 PAINT CANS MUST BE EMPTY OR PAINT DRIED OUT, NO LIDS ON CANS  

 OIL DRUMS MUST BE EMPTY AND HAVE LIDS CUT OFF  

 ALL TANKS MUST BE EMPTY AND VALVES REMOVED  

CUSTOMERS DUMPING AT THE CHAFFEE COUNTY LANDFILL PROOF OF RESIDENCY POLICY:  

IN-COUNTY CUSTOMERS:

ACCEPTABLE PROOF CAN BE IN THE FORM OF A DRIVER’S LICENSE OR PHOTO IDENTIFICATION CARD, UTILITY BILL, OR COPY/PICTURE OF BUILDING PERMIT.  

OUT-OF-COUNTY CUSTOMERS WHO OWN PROPERTY IN CHAFFEE COUNTY:  

ACCEPTABLE PROOF CAN BE IN THE FORM OF A DRIVER’S LICENSE OR PHOTO IDENTIFICATION

CARD AND A PROPERTY OWNERSHIP DOCUMENT FROM THE COUNTY TREASURER’S OFFICE.  

ALL OTHER CUSTOMERS:

PRICES WILL BE AT THE OUT-OF-COUNTY RATES FOR DUMPING. 

Published in The Mountain Mail December 2, 2022

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