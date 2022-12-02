PUBLIC NOTICE
CHAFFEE COUNTY LANDFILL
WEIGHT CHARGES
HOURS OF OPERATION:
8:00 am TO 3:30 pm
MONDAY THRU SATURDAY,
CLOSED HOLIDAYS
MUST BE UNLOADED BY 4:00 PM
LOADS AFTER 3:30 pm
WILL NOT BE ACCEPTED
Landfill phone number (719) 539-3738;
Accounts Receivable (719) 539-3463
Shannon Wilcox, Supervisor
(719) 207-1485
SCALE ATTENDENT DETERMINES WHETHER LOAD IS TONNAGE OR
YARDAGE
PER TON OUT-OF-COUNTY
1 COMPACTED TRASH $44.00 $90.00 per CY/$175.00/ton
2 LOOSE TRASH $46.00 $45.00 per CY
3 CONSTRUCTION/SHINGLES/STUMPS $46.00 $45.00 per CY
4 BRUSH/YARD WASTE $46.00 $45.00 per CY
6 CONCRETE - $46.00 NO OUT-OF-COUNTY
must be broken into 1 ft lengths or smaller. Contractors - call for recycling options
8 DIRT, CLEAN FILL $3.00 NO OUT-OF-COUNTY
10 YARD WASTE/TON $46.00 NO OUT-OF-COUNTY
HOUSEHOLD/YARD/CONSTRUCTION BY YARD $12.75 $45 per CY
MATTRESSES AND BOX SPRINGS $5.00 NO OUT-OF-COUNTY
TIRES (NO RIMS): NO OUT-OF-COUNTY
AUTO $7 to $12 OR $.30/LB NO OUT-OF-COUNTY
TRUCK/TRACTOR $20. to $30 OR $.30/lb NO OUT-OF-COUNTY
TIRES FROM SHOPS DO NOT ACCEPT NO OUT-OF-COUNTY
TIRES (W/RIMS):
AUTO $12.00 NO OUT-OF-COUNTY
TRUCK DO NOT ACCEPT
ANIMALS: $10.00 NO OUT-OF-COUNTY, $10 TO UNLOAD
BATTERIES: $5.00 NO OUT-OF-COUNTY
APPLIANCES AS LISTED: NO OUT-OF-COUNTY
STOVES, WATER HEATERS, WASHERS, DRYERS $10.00
ALL FREON APPLIANCES $40.00
MUST HAVE DOORS AND SHELVES REMOVED or CALL FOR RECYCLING OPTIONS
NO CUT FREON LINES AS PER EPA RULES
ELECTRONIC WASTE: NO OUT-OF-COUNTY
E-WASTE $.60 PER POUND/$10.00 MINIMUM
TV & MONITORS 1” TO 29” $20.00
TV & MONITORS 30 “+ SCREEN $40.00
THERE WILL BE A $100.00 FINE FOR ALL TVs AND MONITORS PUT INTO THE TRASH INSTEAD OF RECYCLED.
MINIMUM FEE - $10.00 in County; $20.00 out-of-County. The County Waste Disposal accepts bagged household trash at MINIMUM FEE of $10 per load. OUT-OF-COUNTY is $10 per bag.
RATES EFFECTIVE 1/1/2023
Credit Card, Cash or Local Checks Only
CHAFFEE COUNTY RESERVES THE RIGHT TO REFUSE ANY OR ALL TRASH
NO HAZARDOUS MATERIALS ACCEPTED AT THIS LANDFILL
NO HOT or SMOLDERING TRASH ACCEPTED
NO AUTOMOBILES ACCEPTED
NO ASPHALT or PAVEMENT
NO RUMMAGING
PIPE AND WIRE MUST BE CUT TO 8 FT, OR SMALLER
PAINT CANS MUST BE EMPTY OR PAINT DRIED OUT, NO LIDS ON CANS
OIL DRUMS MUST BE EMPTY AND HAVE LIDS CUT OFF
ALL TANKS MUST BE EMPTY AND VALVES REMOVED
CUSTOMERS DUMPING AT THE CHAFFEE COUNTY LANDFILL PROOF OF RESIDENCY POLICY:
IN-COUNTY CUSTOMERS:
ACCEPTABLE PROOF CAN BE IN THE FORM OF A DRIVER’S LICENSE OR PHOTO IDENTIFICATION CARD, UTILITY BILL, OR COPY/PICTURE OF BUILDING PERMIT.
OUT-OF-COUNTY CUSTOMERS WHO OWN PROPERTY IN CHAFFEE COUNTY:
ACCEPTABLE PROOF CAN BE IN THE FORM OF A DRIVER’S LICENSE OR PHOTO IDENTIFICATION
CARD AND A PROPERTY OWNERSHIP DOCUMENT FROM THE COUNTY TREASURER’S OFFICE.
ALL OTHER CUSTOMERS:
PRICES WILL BE AT THE OUT-OF-COUNTY RATES FOR DUMPING.
Published in The Mountain Mail December 2, 2022
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