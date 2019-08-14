PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JULY 2019
Vender, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $733.62; A-1 AUTO SERVICE, $1,546.92; AB COURT REPORTING & VIDEO, $1,564.16; ACA PRODUCTS, $39,348.38; ACE EQUIPMENT & SUPPLY CO, $990.00; ADVANCED AUTOMOTIVE OF SALIDA, INC., $159.61; AEROCARE OF SALIDA, $148.00; AFLAC, $1,562.63; AFLAC-GROUP, $1,893.77; AG TERRA TECHNOLOGIES,INC, $70.00; AGGRANDIZE, LLC, $500.00; ALL AROUND TIRE & WHEEL, $60.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $1,100.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $4,501.85; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANDREAS, KEVIN R., $900.00; ANEW SEPTIC, $987.50; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; APEX SOFTWARE, $1,385.00; ARAPAHOE FIRE PROTECTION, $2,004.85; ARK-VALLEY HUMANE SOCIETY, $43,136.78; ATMOS ENERGY, $3,412.25; ATV MOUNTAIN ADVENTURES, INC., $163.25; AUTO ZONE INC., $266.14; AUTO-OWNERS INSURANCE, $338.00; AV-TECH ELECTRONICS, INC., $165.60; B BRAUN MEDICAL INC., $10,331.49; BAKER, KEITH, $55.00; BANNING CALVIN A, $27,040.81; BARTON DESIGN INC., $200.00; BIG 0 TIRES, $65.99; BJORKMAN, SUE, $1,000.00; BLUE STAR RECYCLERS, $6,428.05; BLUE TARP FINANCIAL INC., $769.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $701.61; BUENA VISTA ROASTERY, $125.25; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $96.59; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,143.03; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $2,763.60; BUTALA CONSTRUCTION CO, $19,073.79; C & J AUTOMOTIVE, $297.62; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $17,850.24; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $179.91; CADMO, $550.00; CARLSTROM, ANDREA, $355.54; CARPENTER, DANI, $120.00; CARR, TONYA, $192.83; CCR ROLLOFFS, $200.00; CEBT, $236,611.44; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $10,511.46; CENTURYLINK QCC, $5,766.54; CHAFFEE COUNTY CLERK, $9.09; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,593.41; CHAFFEE COUNTY FAIR, $26,700.00; CHAFFEE COUNTY TIMES, $39.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $401,784.12; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $326.00; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $1,149.10; CHAMBERLAIN, JACOB, $78.04; CHARTER COMMUNICATIONS, $174.89; CHEMATOX LABORATORY, INC., $109.80; CHIPITA COUNSELING SERVICES, LLC, $450.00; CITI BANK MASTER CARD, $7,852.82; CITY OF SALIDA, $4,566.44; CITY SERVICE VALCON, $46,614.75; CKS MAIN STREET, $317.43; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $472.00; CMI, INC., $124.06; COLLEGIATE PEAKS BANK, $3,284.39; COLLEGIATE PEAKS ELECTRICAL, $810.24; COLLINS, TRAVIS, $50.00; COLO. DEPT OF HEALTH, $8,668.66; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $795.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $1,040.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,163.45; COLO. ST FOREST SERVICE SALIDA DIST., $24,999.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO ASSOCIATION OF TAX APPRAISERS, $2,135.00; COLORADO CARWASH, $363.00; COLORADO CENTRAL TELECOM, $60.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $269.31; COLORADO DIVISION OF VETERANS AFFAIRS, $250.00; COLORADO EAGLE PUEBLO 254010, $81.15; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $306.94; COLORADO STANDARD, LLC, $7,500.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $7,537.13; COLORADO STATE UNIVERSITY SOIL WATER, $51.00; COMFURT GAS INC., $27.75; COPPER, DEE DEE, $346.24; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $100.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRACO TRUSS, $16,060.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $527.86; CREST COUNSELING SERVICES, $200.00; CROCKER, RACHEL, $75.00; CTA INC., $35,581.71; CURTIS, DAVID R., $11,833.33; CXT INCORPORATED, $7,846.15; D J LOTUS LLC, $2,800.58; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $287.60; DAVIS, JENNIFER A., $80.62; DELL MARKETING L.P., $5,920.60; DELUCA GAS CO., $220.62; DENISON, GAIL, $44.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $40,592.04; DOON, BENJAMIN H., $1,992.50; DOUBLETREE BY HILTON, $512.00; E-470 EXPRESS TOLL, $4.10; EDELL DEBRA JEAN, $845.06; EL PASO COUNTY CORONER, $11,600.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $606.00; EMERALD CARPET CARE, $310.00; EMPLOYERS COUNCIL SERVICES, INC., $205.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EXPROLINK INC., $26,792.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $8,696.75; FAMILY FRIENDLY COURT, $53.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,513.00; FELT, GREG, $289.34; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $200.00; FIRST STREET FLOORING, $8,008.41; FOX, THOMAS W., $1,575.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $148,594.84; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $175.00; FRPHI HYDRONICS, LLC, $793.00; GAGE, MARY, $34.91; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $2,244.74; GOBINS INC, $2,369.04; GOOGLE LLC, $455.20; GOVCONNECTION, INC., $24.95; GRAHAM, PHILLIP, $6,211.17; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAY, BECKY, $374.00; GUARDIAN TAX CO LLC, $1,053.94; GUNNISON COUNTRY PUBLICATIONS, LLC, $1,900.00; HEART OF THE ROCKIES RADIO, $300.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $384.00; HENRY’S HOOD SERVICES, $650.00; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HOPKINS, ELSIE M., $90.00; HRRMC, $4,869.10; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HUSCHKA, MALORIE, $350.00; HYLTON LUMBER CO., $420.50; HYSJULIEN, CLAUDETTE, $38.30; ICS JAIL SUPPLIES, INC., $400.51; IHS PHARMACY, $472.10; IMPRESCO LLC, $1,277.33; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $468.38; INTELLECTUAL TECHNOLOGY, INC., $21.21; INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC., $149.25; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $910.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $634.22; JOHNSON, MARTIN L., $240.00; JONES, KURT M., $348.93; KEATING, BRAD, $803.46; KEIM CLAUDIA S, $794.59; KIMBALL MIDWEST, $2,710.39; KNIGHT CUSTOM ELECTRONICS LLC, $1,181.50; KNIGHT SECURITY SERVICES, $221.94; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; LAKE, JOE, $170,000.00; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $17.82; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,666.75; LEGALSHIELD, $261.10; LETS CORP DBA ORION SYSTEMS, $1,895.00; LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS, $100.00; LOVATO AMY, $50.27; LOWRY CONTRACTING, INC., $3,000.00; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $1,385.00; MARQUIS, KIM, $204.00; MARTIN, MALORY, $37.50; MARTINEZ, JANELLA, $146.90; MARY K BOCHAIN, $1,423.93; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $582.65; MCEWEN, TAMMY, $125.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $17,608.99; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $117.79; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $874.34; MELTON, JEANETTE, $30.00; MERRIFIELD CUSTOM BUILDERS & LANDSCAPER, $1,140.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,621.76; MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS, $597.99; MISHMASH ELECTRIC, INC., $3,130.45; MOBILE RECORD SHREDDERS, $338.00; MONARCH SHRINE CLUB, $350.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $195.00; MONTROSE WATER FACTORY, $310.00; MORGAN, SANDRA, $39.75; MORRISON, ARRON, $32.43; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $293.00; MOUNTAIN MAIL, $7,590.41; MUNIREVS, $3,750.00; NAY, MICHELLE, $93.35; NELSON, ADAM P., $306.00; NELSON, TIM, $50.00; NEOPOST USA INC., $66.00; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $44.20; NICHOLSON, NATALIE, $449.00; NICOLETTI-FLATER ASSO., $1,800.00; NYBERG, NORMAN C., $975.00; O’BRIEN, EDWARD, $75.00; ORRILL, BEVERLY, $998.23; ORRILL, MIKE, $17.17; PARK COUNTY JAIL, $1,350.00; PAXVAX INC., $1,544.95; PONCHA LUMBER, $417.07; PORZAK BROWNING & BUSHONG, LLP, $4,207.50; POSTMASTER OF SALIDA, $470.00; POWER EQUIPMENT COMPANY, $127.16; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; PUEBLO CITY-CTY HLTH DEPT, $22.00; QUILL CORPORATION, $1,526.92; RAR LLC DBA READY COMM, $606.25; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $400.00; RESERVE ACCOUNT (PA), $8,000.00; RICE, REBECCA, $29.00; RIVERSIDE TROPHIES, $30.00; ROHLFS, JUSTIN, $130.00; RUDKIN, MARC, $491.50; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC., $50,000.00; SADEIK, CATHY, $125.30; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $72.19; SAGUACHE COUNTY JAIL, $900.00; SALIDA ACE HARDWARE, $1,259.84; SALIDA AUTO PARTS, $2,777.75; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $612.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $7,707.48; SALIDA TECH, INC., $7,740.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,219.84; SANOFI PASTEUR, INC, $1,671.65; SCALES, TERRI, $1,239.99; SCANGA MEAT CO., $500.90; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $9,401.09; SHERWIN-WILLIAMS CO., $282.61; SHIP N THINGS, $499.38; SISNEROS, KATHERINE, $125.00; SMITH JR., DONALD C., $14.99; SOUTHERN COLORADO ECONOMIC, $4,096.07; SOUTHERN GLAZER’S OF COLORADO, $171.30; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,826.98; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,219.00; STEAMPLANT EVENT CENTER, $223.50; SUESSE, NED, $30.00; SYSCO USA II, LLC, $1,569.22; TANDA ENTERPRISES, LLC, $412.50; TBK Bank, $41.67; THE ALLIANCE: SART, $225.00; THE HOME DEPOT PRO, $219.20; THE PUEBLO CHIEFTAIN, $3,500.00; THOMAS, SHERRY, $630.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $289.60; TOM, DANIEL, $405.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $849.56; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $233.88; TOWN OF BUENA VISTA, $118.71; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $126.36; TRUE VALUE TRAILERS & POWER EQUIPMENT, $2,015.00; TRYG GROUP, LLC, $8,253.94; U.S. BANK, $48,311.80; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; U.S. UPFITTERS OF COLORADO, INC., $11,495.00; UNITED RENTALS , INC., $208.95; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $980.00; URBONAS, WAYNE, $40.41; VAN DELL, ROGER, $30.00; VAN DIEST SUPPLY COMPANY, $1,267.50; VAXCARE, $225.03; VENES, REBECCA, $38.56; VERIZON WIRELESS, $4,699.84; VIGNALE, KEIRSTAN, $125.00; VISTA AUTO PARTS, $63.92; WAGNER EQUIPMENT CO, $4,177.05; WALMART COMMUNITY BRC, $2,454.91; WASTE MANAGEMENT, $1,080.54; WELLNESS SCREENING LLC, $257.00; WESTERN POWER GROUP INC., $1,134.50; WEX BANK, $148.60; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,072.33; WILSON, ART, $30.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $553.54; WOODARD, LARRY, $1,500.00; WORLD FUEL SERVICES INC., $10,783.63; XCEL ENERGY, $17,141.94; ZIX CORPORATION, $1,400.00
$1,854,691.61
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail August 14, 2019
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