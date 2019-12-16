PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR NOVEMBER 2019
Vender, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $496.89; A-1 AUTO SERVICE, $832.20; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $4,084.05; AEROCARE OF SALIDA, $283.00; AFLAC, $1,534.66; AFLAC-GROUP, $1,945.62; AG TERRA TECHNOLOGIES,INC, $39.60; ALBA BAKERY & COFFEE, $348.00; ALLEN, JOANNE J., $50.00; ALLEN, MICHAEL S., $50.00; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $425.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $3,457.80; ANDERSON, EMILY, $170.48; ANDERSON, JASON, $726.81; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $994.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $817.01; ARKANSAS RIVER WATERSHED COLLABORATIVE, $48,000.00; ARK-VALLEY HUMANE SOCIETY, $7,460.39; ATMOS ENERGY, $4,738.24; ATV MOUNTAIN ADVENTURES, INC., $110.00; AUTO ZONE INC., $47.93; BAINBRIDGE, KRISTINE, $45.87; BAKER, KEITH, $677.15; BAYAUD ENTERPRISES, INC., $789.42; BERGER FOOD SAFETY CONSULTING, $135.95; BIG SKY COMMUNICATIONS, $234.00; BILLESBACH, JAMIE, $541.77; BJORKMAN, SUE, $1,000.00; BK HAMMER CONSTRUCTION, $2,975.00; BOULDIN, MARILYN, $127.60; BOWIE INDUSTRIES, INC., $8,063.14; BRADY, EVAN, $170.00; BRUNO, ERIC, $2,500.00; BUENA VISTA ROASTERY, $255.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $426.60; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,917.34; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $2,763.60; C & J AUTOMOTIVE, $60.00; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $13,541.49; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $457.24; CAE4-HA, $100.00; CALIFORNIA PROFESSIONAL MFG., INC., $552.40; CARLSTROM, ANDREA, $468.84; CARPENTER, DANI, $105.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $16.50; CEBT, $236,818.33; CELESTE HOLBROOK, Ph D, $1,428.64; CENTERVILLE PIT STOP, $71.06; CENTURA HEALTH, $600.00; CENTURYLINK QCC, $6,219.32; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $1,704.55; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,653.41; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $500.00; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $22,115.00; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,048.25; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $437,143.95; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $47.30; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $85.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $133.80; CHARTER COMMUNICATIONS, $179.89; CITI BANK MASTER CARD, $36,123.76; CITY OF SALIDA, $4,197.30; CITY SERVICE VALCON, $18,987.57; CMI, INC., $343.36; COCHRAN, KAREN, $462.62; COGAN, BRUCE, $50.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $3,284.39; COLO. DEPT DIV OF OIL & PUBLIC SAFETY, $210.00; COLO. DEPT OF AGRICULTURE, $350.00; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $360.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $794.02; COLO. DEPT OF REVENUE, $3,840.03; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $35.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $160.00; COLORADO INTERACTIVE, LLC, $21.04; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $207.64; COLORADO STANDARD, LLC, $7,500.00; COLORADO WEED MANAGEMENT ASSO., $230.00; COMMUNICATION SOLUTIONS, $467.63; CONTINENTAL DIVIDE PRODUCTIONS, $90.00; CONTROL SOLUTIONS, INC., $418.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORVINUS GROUP, LLC, $8,600.00; CP’S PORTABLES, $270.00; CRAFT TROPHY CO., $18.50; CRAWFORD AUTO PARTS, $795.82; CREST COUNSELING SERVICES, $100.00; CTA INC., $66,826.29; CURGUS, MARJO, $50.00; CURTIS, DAVID R., $5,333.33; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $265.60; DAVIS, EMMA, $66.12; DAVISSON, MARLIS, $34.87; DELANEY, CLAYTON, $60.44; DELL MARKETING L.P., $7,631.16; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $84.00; DELUCA GAS CO., $1,097.22; DELVE, JOSHUA, $43.69; DENISON, GAIL, $22.00; DENVER HEALTH, $3,097.00; DIGITAL ART CO. LLP, $1,000.00; DILILLO, MICHAEL, $1,600.00; DOON, BENJAMIN H., $2,080.00; DOWD II, EDDIE, $13.22; EMERALD CARPET CARE, $975.00; FAIRBANKS SCALES, INC., $2,050.37; FAMILY FRIENDLY COURT, $25.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FELT, GREG, $55.00; FESENMEYER, JERRY A., $850.00; FINANCIAL ENERGY MANAGEMENT, INC., $31,650.00; FOX, THOMAS W., $1,425.00; FRANCO, CASSONDRA, $34.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $393.76; GARNA, $12,110.00; GCR TIRES & SERVICE, $3,257.34; GOBINS INC, $2,539.98; GOODBULB LLC, $139.41; GOODSOURCE SOLUTIONS, $222.60; GOOGLE LLC, $438.00; GOVCONNECTION, INC., $690.00; GRAMMY’S KITCHEN LLC, $5,775.00; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAY, BECKY, $252.20; GTS, $45.00; GUARDIAN TAX CO LLC, $52,619.61; HARRIS, DAMON L., $125.00; HARRIS, GINGER, $125.00; HAYES, JANIE, $2,375.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $665.00; HEART OF THE ROCKIES REGIONAL, $416.00; HELD, HANK, $50.00; HENRY SCHEIN INC., $821.68; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HOLIDAY PARK, $50.00; HOPKINS, ELSIE M., $90.00; HORNE, ANDERSON, $50.00; HOUSING COLORADO, $320.00; HRRMC, $4,178.72; HRRMC PHARMACY DEPT., $662.93; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HURLEY TRAE R, $1,125.36; HYLTON LUMBER CO., $1,088.41; IHS PHARMACY, $474.17; IMPRESCO LLC, $3,122.72; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $381.24; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $3,158.00; ISENBERGER, DICK, $50.00; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $325.73; J.D. POWER, $420.00; JACKSON, TRACY, $141.47; JOHN DEERE FINANCIAL, $588.68; JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP, $2,832.78; KELLY, DAVID M., $50.00; KOIS BROTHERS EQUIPMENT CO., INC., $1,049.80; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $183.00; KW CONSTRUCTION & RESTORATION, $1,462.04; LADY, KATIE, $111.90; LAWSON PRODUCTS, INC., $538.67; LEGALSHIELD, $261.10; LEWIS & GLENN FUNERAL, $1,500.00; LIVE NATION, $64,699.39; LUKAS, TERRI, $50.00; MACY, ANN, $125.00; MARQUIS, KIM, $400.00; MARTIN, LISA, $605.62; MARTIN, MALORY, $60.00; MARTINEZ, MIKE, $255.00; MARV’S ELECTRIC INC., $193.00; MAVERICK WINE COMPANY, $114.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,115.63; MCCORMICK, BILL, $50.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $28,428.18; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $109.05; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,619.80; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,011.55; MIDWEST FAB AND STEEL LLC, $623.33; MISHMASH ELECTRIC, INC., $11,571.55; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $4,030.31; MONTROSE WATER FACTORY, $457.50; MORGAN, SANDRA, $92.80; MORTIMER, CHARLES, $418.28; MOTOROLA SOLUTIONS, INC., $4,857.92; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $271.40; MOUNTAIN MAIL, $3,202.76; MOUNTAIN PHOENIX COFFEE ROASTERS, $43.75; MT. PRINCETON HOT SPRINGS, $443.54; MUELLER, ERICK, $2,500.00; NAY, MICHELLE, $152.18; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $66.30; NUTTER, JULIE R., $41.08; NYBERG, NORMAN C., $975.00; O.J. WATSON COMPANY, INC., $988.98; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $182.40; ORRILL, BEVERLY, $1,036.06; ORRILL, MIKE, $797.13; PARTSMASTER, $454.20; PERKINS, SHARI L., $900.00; PLAK SMACKER INC., $1,205.37; PONCHA LUMBER, $128.22; POWER EQUIPMENT COMPANY, $485.09; PRATT, DARRELL, $26.66; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $1,050.28; RED DOG RADIOS, LLC, $247.95; REDMOND, C. LORRAINE, $125.00; REIMER, BRET, $170.00; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $600.00; RICE, REBECCA, $31.32; ROHLFS, JUSTIN, $60.00; SADEIK, CATHY, $217.73; SALAZAR, IDA K., $750.00; SALIDA ACE HARDWARE, $2,205.33; SALIDA AUTO PARTS, $3,294.33; SALIDA GUNSHOP, $1,079.98; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $5,074.54; SALIDA SCHOOL DISTRICT R32J, $390.00; SALIDA TECH, INC., $8,910.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,605.44; SANOFI PASTEUR, INC, $2,760.23; SCANGA MEAT CO., $826.94; SHAMROCK FOODS COMPANY, $7,812.81; SHARPE EQUIPMENT & IRRIGATION, $792.22; SHEHANE, JUDITH, $420.87; SHERWIN-WILLIAMS CO., $306.56; SHIP N THINGS, $7.02; SMITH JR., DONALD C., $143.68; SOULED OUT T-SHIRTS, $489.07; SOUNDPOST ACOUSTICS, LLC, $4,500.00; SOUTHERN GLAZER’S OF COLORADO, $219.15; SSCOR INC., $127.69; STACY, MARK J., $182.12; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,877.07; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $2,093.76; STEAMPLANT EVENT CENTER, $2,966.00; SYSCO USA II, LLC, $1,539.02; TBK Bank, $41.67; TERMINIX, $645.00; THE HOME DEPOT PRO, $872.43; THE HUNGER TRAILER, $352.00; THE TRAILHEAD, $225.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $474.99; TLC TRAVELING SMILES, $406.70; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,881.79; TOWN OF BUENA VISTA, $64,986.81; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $200.55; TRYG GROUP, LLC, $5,172.80; U.S. BANK, $56,219.95; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; UAACOG, $1,570.41; ULINE, $744.82; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,015.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; US DETENTION SOLUTIONS, LLC, $4,000.00; VERIZON WIRELESS, $5,175.48; VISTA AUTO PARTS, $89.92; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,982.30; WALMART COMMUNITY BRC, $2,453.32; WASTE MANAGEMENT, $506.48; WELLNESS SCREENING LLC, $164.00; WEX BANK, $88.84; WHITEHALL’S ALPINE BG, $481.57; WILLIAMS, ROGER, $200.00; XCEL ENERGY, $6,606.42;
$1,514,053.27
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail December 16, 2019
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.