PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR OCTOBER 2019
Vender, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $2,032.37; A-1 AUTO SERVICE, $777.32; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $339,773.94; ACTION LOCK SERVICE, $32.00; AEROCARE OF SALIDA, $120.00; AFLAC, $1,534.66; AFLAC-GROUP, $1,893.77; AG TERRA TECHNOLOGIES,INC, $70.00; ALLEN, JOANNE J., $50.00; ALLEN, MICHAEL S., $50.00; ALLISON, SHAWN, $70.00; ALTITUDE TIRE & ALIGNMENT, $110.00; AMETTIS, RANDAL J., $149.59; AMICAS, $1,119.05; ANDERSON, EMILY, $329.50; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $860.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $79.95; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARAPAHOE FIRE PROTECTION, $1,008.00; ARGYS PLUMBING, INC., $162.09; ASPEN LEAF PRINT & COPY LLC, $885.00; ATMOS ENERGY, $2,025.12; ATV MOUNTAIN ADVENTURES, INC., $207.75; AUTO ZONE INC., $705.86; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $50.00; BILLESBACH, JAMIE, $338.72; BJORKMAN, SUE, $1,000.00; BLUE STAR RECYCLERS, $5,768.16; BRADY BROTHERS, INC., $39.96; BUENA VISTA ROASTERY, $255.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $143.06; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,770.86; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,964.08; BUSTOS, KINDLE, $1,100.00; C & J AUTOMOTIVE, $2,568.77; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $9,659.92; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $106.51; CARING AND SHARING, $913.00; CARLSTROM, ANDREA, $159.46; CDPHE (ASD-AR-B1), $413.50; CEBT, $244,239.15; CENTER FOR APPLIED TRANSECT STUDIES, $3,000.00; CENTERVILLE PIT STOP, $170.56; CENTURYLINK QCC, $6,091.32; CHAFFEE COUNTY CLERK, $10.98; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $1,704.55; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $1,559.07; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,048.25; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $409,785.87; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE HOUSING TRUST, $12,500.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $408.80; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $45.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $179.89; CIOX HEALTH, $20.70; CITI BANK MASTER CARD, $21,397.51; CITY OF SALIDA, $5,257.10; CITY SERVICE VALCON, $37,087.08; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $935.00; COGAN, BRUCE, $50.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $3,284.39; COLO. DEPT OF HEALTH, $9,868.68; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $345.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $840.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $847.28; COLO. DEPT OF REVENUE, $2,222.34; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $800.00; COLORADO CARWASH, $317.00; COLORADO COUNTY ATTORNEY’S ASSO., $1,150.00; COLORADO LEGAL PROCESS SERVING LLC, $120.00; COLORADO PAINT COMPANY II, LLC, $5,385.00; COLORADO STANDARD, LLC, $7,500.00; COLORADO STATE TREASURER, $8,882.91; COPAS, WHITNEY, $136.88; COPELAN, JOSHUA, $30.11; COPPER, DEE DEE, $261.56; CORVINUS GROUP, LLC, $1,800.00; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,192.29; CREST COUNSELING SERVICES, $200.00; CTA INC., $47,537.00; CURTIS, DAVID R., $5,333.33; DAVIS, JENNIFER A., $426.70; DELANEY, CLAYTON, $150.00; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $144.00; DELUCA GAS CO., $187.73; DENISON, GAIL, $11.60; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $40,592.04; DIVISION OF OIL & PUBLIC SAFETY, $60.00; DOI/BLM, $80.00; DOON, BENJAMIN H., $1,600.00; DYER, WILLIAM, $20.91; EDELL DEBRA JEAN, $19,191.90; EL PASO COUNTY CORONER, $5,600.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $129.00; ESO SOLUTIONS, INC., $9,973.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $23.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FELT, GREG, $427.36; FESENMEYER, DEBBIE, $82.95; FESENMEYER, JERRY A., $925.00; FILMTOOLS, $161.10; FIREARMS & TACTICS COURSES & TRAINING, $400.00; FIRST STREET FLOORING, $407.10; FOODSHED ALLIANCE, $25.00; FOX, THOMAS W., $2,400.00; FREEMAN, TERESA, $75.00; FREMONT CONSERVATION DISTRICT, $75.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $3,819.12; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $350.00; FRPHI HYDRONICS, LLC, $1,921.00; FULL SPECTRUM PAINTING, $1,260.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $1,120.30; GAMACHE, PHIL, $90.00; GCR TIRES & SERVICE, $1,919.94; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $49.17; GOBINS INC, $2,351.66; GOODBULB LLC, $698.75; GOOGLE LLC, $440.00; GOVCONNECTION, INC., $424.67; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAVES, ABIGAIL, $74.24; GRAY, BECKY, $374.08; GTS, $585.00; GUADAGNOLI PROCESS SERVICE, INC., $10.00; GUNSMOKE TOWING LLC, $384.00; HADLEY, JOSH, $178.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $237.00; HELD, HANK, $50.00; HENRY SCHEIN INC., $3,301.14; HISTORIC ST. ELMO & CHALK CREEK CANYON, $10,000.00; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HORIZON DENTAL PC, $484.00; HORNE, ANDERSON, $50.00; HRRMC, $3,679.40; HRRMC FOUNDATION, $350.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $1,013.64; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HYLTON LUMBER CO., $312.94; IDENTIFIX, $1,428.00; IHS PHARMACY, $463.59; IMPRESCO LLC, $95.88; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $663.89; INTELLECTUAL TECHNOLOGY, INC., $15.90; INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC., $191.50; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $366.11; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $1,250.00; KAPPELMAN, MIKE, $40.00; KELLY, DAVID M., $50.00; KELLY, LAURA, $125.00; KIMBALL MIDWEST, $1,140.22; KNIGHT SECURITY SERVICES, $422.91; KONE INC., $1,150.00; KREIMER, BEN, $2,500.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; LAMB, MARGARET, $225.00; LANGUAGE LINE SERVICES, INC., $41.31; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,474.66; LEGALSHIELD, $261.10; LUKAS, TERRI, $50.00; LUSK, BOBBI, $141.52; MAHNKE AUTO BODY SALIDA, $1,303.99; MARQUIS, KIM, $1,240.00; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $1,233.29; MAVERICK WINE COMPANY, $145.20; MCFARLAND OIL CO., INC., $16,833.53; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $963.96; MERRITT TRAILERS, INC., $417.07; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,614.01; MILES CONSTRUCTION CO, $27,234.00; MILLER, JEFF, $44.38; MMGY GLOBAL, LLC, $2,500.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONARCH MOUNTAIN, $2,000.00; MONTROSE WATER FACTORY, $330.75; MORGAN, SANDRA, $684.65; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $34.30; MOUNTAIN MAIL, $4,610.00; MOUNTAIN PHOENIX COFFEE ROASTERS, $43.75; MUNIREVS, $2,500.00; NAISMA, $25.00; NAY, MICHELLE, $358.07; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $44.20; NEW WEST TECHNOLOGY LLC, $5,960.00; NORTHSTAR CHEMICAL CO.INC, $149.95; NYBERG, NORMAN C., $975.00; OMNI INSTITUTE, $2,750.00; ORRILL, BEVERLY, $289.09; ORRILL, MIKE, $412.28; PAPP, ZECHARIAH, $443.44; PAVEMENT MAINTENANCE SERVICES, INC., $1,800.00; PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS, INC., $566.50; PELINO, INC., $8,855.93; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $1,760.77; PETERSON, SCOTT, $176.32; PHYSIO-CONTROL, INC., $9,362.04; PLAINS TO PEAKS EMERGENCY MEDICAL, $234.00; PLAK SMACKER INC., $314.74; PLANNER PADS, CO., $39.98; PONCHA LUMBER, $51.29; POOLER, ERIC, $284.46; POWER EQUIPMENT COMPANY, $3,810.18; PRATT, DARRELL, $28.99; PREMIER AUTO GLASS & TIRE, $80.00; PRENTISS, RUSTY, $140.00; PRO V EXPRESS, $58.41; PROGRESSIVE ALARMS, $303.14; PUBLIC SAFETY TRAINING CONSULTANTS, $796.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $224.75; RAR LLC DBA READY COMM, $1,126.25; REDMOND, C. LORRAINE, $95.12; REIMER, BRET, $306.00; RICE, REBECCA, $209.38; RIVERSIDE TROPHIES, $64.95; ROBERTS, BETH, $50.00; ROBERTS, RICK, $65.81; ROCKY MOUNTAIN OUTDOOR CENTER, $806.49; ROCKY MOUNTAIN POWER, $2,831.43; ROMANO, KATIE, $132.24; ROWELL, NIK, $300.00; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $35.97; SALAZAR, IDA K., $525.00; SALIDA ACE HARDWARE, $1,661.51; SALIDA AUTO PARTS, $4,121.35; SALIDA GUNSHOP, $26,579.23; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $7,773.32; SALIDA TECH, INC., $10,230.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,249.27; SARAH F. WHITTINGTON PC, $10,000.00; SCALES, TERRI, $137.99; SCANGA MEAT CO., $401.74; SEARCH AND RESCUE NORTH, $5,474.23; SEARCH AND RESCUE SOUTH, $5,474.23; SHAMROCK FOODS COMPANY, $6,930.00; SHEPPARD, MICHAEL, $40.00; SHERWIN-WILLIAMS CO., $128.64; SHINEDLING, DAN, $40.00; SHIP N THINGS, $175.75; SHUBERT, STEVE, $3,981.20; SNAP-ON TOOLS, $108.50; SORELLE DELICATESSEN, $409.53; SOULCRAFT BREWING, $40.00; SOUTHERN GLAZER’S OF COLORADO, $434.20; SSCOR INC., $116.83; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,876.07; STEAMPLANT EVENT CENTER, $526.00; SYSCO USA II, LLC, $2,403.53; TANNER, DON, $141.91; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $606.07; THE HOME DEPOT PRO, $26.23; THINK COLORADO, $425.00; THOMAS EVANCICH III INC., $1,500.00; THOMAS, SHERRY, $405.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $791.87; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $5,377.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $719.37; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $853.67; TOWN OF BUENA VISTA, $118.71; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $100,193.96; TRAFFIC LOGIX CORPORATION, $1,600.00; TRAVNICEK, KEVIN G., $145.60; TRYG GROUP, LLC, $3,875.00; U.S. BANK, $59,024.30; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; UMB BANK, N.A., $470,653.97; UNITED HEALTHCARE, $2,933.41; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $31,200.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,015.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; URBONAS, WAYNE, $83.52; VAXCARE, $247.74; VELTRI, BRANDI, $291.96; VERDUNITY, INC., $10,000.00; VERIZON WIRELESS, $4,919.46; VISTA AUTO PARTS, $234.66; WAGNER EQUIPMENT CO, $960.31; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $7,000.00; WALMART COMMUNITY BRC, $5,323.77; WARNE CHEMICAL & EQUIP CO, $113.09; WASTE MANAGEMENT, $1,123.49; WELLNESS SCREENING LLC, $41.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $29.85; WHITEHALL’S ALPINE BG, $566.91; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $26.02; WORLD FUEL SERVICES INC., $8,557.53; WRIGHT, SCOTT C., $1,000.00; XCEL ENERGY, $19,349.71; YOUNG, STEPHANIE, $164.72;
$2,320,772.10
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail November 18, 2019
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