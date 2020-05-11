PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR APRIL 2020
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $200,052.48; A-1 AUTO SERVICE, $951.94; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $1,788.35; ADAMS, SARAH, $381.43; ADVANCED CABINETRY, INC., $1,065.00; AEROCARE OF SALIDA, $227.50; AFLAC, $1,507.21; AFLAC-GROUP, $1,768.56; AGUILAR, HIPOLITO, $2,351.86; ALLEN, JOANNE J., $150.00; ALLISON, SHAWN, $4,252.50; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $3,298.31; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANGEL OF SHAVANO RECYCLING, LLC, $27,500.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; APPLIED CONCEPTS, INC., $11,650.00; ARENDT, RANDALL, $9,085.13; ARGYS PLUMBING, INC., $880.74; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $100,863.68; ARK VALLEY VOICE, $495.00; ARTHUR J. GALLAGHER RISK, $15,233.40; ATMOS ENERGY, $35,195.47; AUTO ZONE INC., $281.96; BAKER, WILLIAM B., $150.00; BARTON, CHRISTIE, $328.00; BEHN, BRIAN M., $1,531.22; BLITSTEIN, MICHAEL, $40.00; BLUE TARP CREDIT SERVICES, $39.99; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $385.79; BROWN, BILL, $1,383.27; BUENA VISTA ROASTERY, $170.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $580.33; BUFFALO PEAKS ELEC. INC., $4,035.00; BURNS McDONNELL ENGINEERING CO. INC., $4,233.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,543.26; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,030.02; C & J AUTOMOTIVE, $3,568.83; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $23,606.01; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $26.69; CALIFORNIA PROFESSIONAL MFG., INC., $598.56; CANON CITY POLICE DEPARTMENT, $44.99; CARLSTROM, ANDREA, $58.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $918.50; CEBT, $242,558.29; CENTURYLINK QCC, $9,622.69; CESARE, INC., $1,500.00; CHAFFEE COUNTY CLERK, $1.89; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $4,205.23; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $4,159.03; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $1,656.87; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $864.23; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $422,239.50; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $25.00; CHAMBER OF COMMERCE HEART OF THE ROCKIES, $160.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $189.89; CHASE THE DREAM LLC , $601.35; CHIPITA COUNSELING SERVICES, LLC, $85.00; CITY OF SALIDA, $1,899.20; CITY SERVICE VALCON, $11,341.54; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $1,419.75; CMI, INC., $125.01; COGAN, BRUCE, $150.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $2,269.38; COLO. DEPT OF HEALTH, $15,145.71; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $390.00; COLO. DEPT OF PUBLIC HEALTH, $460.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $849.92; COLO. DEPT OF REVENUE, $150.00; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $1,124.94; COLORADO ADVANCED LIFE SUPPORT, $35.00; COLORADO ANALYTICAL, $1,130.00; COLORADO BARRICADE CO., $2,001.08; COLORADO CARWASH, $153.75; COLORADO CENTRAL TELECOM, $2,041.35; COLORADO COMPRESSED GASES, $115.03; COLORADO STATE TREASURER, $9,171.86; COLUMBINE AUTOMOTIVE PRODUCTS SLV, $1,073.00; COMFURT GAS INC., $347.53; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $16,160.00; COPELAN, JOSHUA, $250.00; COPPER, DEE DEE, $40.00; CORVINUS GROUP, LLC, $1,042.00; COZART, DUANE, $505.80; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,129.82; CREST COUNSELING SERVICES, $300.00; CURGUS, MARJO, $150.00; CUSTER COUNTY PUBLIC HEALTH AGENCY, $3,955.35; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $143.80; DAVIS, JENNIFER A., $165.88; DE LARUE, AUGUST, $55.00; DE LUCO, LORRIANE, $1,400.00; DEJAY INDUSTRIES, $5,500.00; DELANEY, CLAYTON, $1,500.00; DELL MARKETING L.P., $712.71; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $140.76; DELUCA GAS CO., $1,947.06; DENISON, GAIL, $11.00; DENVER PARKING VIOLATION BUREAU, $70.00; DIBBLE & ASSOCIATES CONSULTING ENGINEERS, $4,280.00; DIGI INTERNATIONAL, INC., $834.14; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,115.25; DIX, RALPH E., $160.82; DODGE, $55.08; DOON, BENJAMIN H., $1,160.00; DRAKE, DAVID L., $265.00; DUNN, SUSAN H., $3,247.74; EMERALD CARPET CARE, $14,999.00; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $28.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FELT, GREG, $271.92; FIELDS, DEBORAH, $381.55; FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, $500.00; FOX, THOMAS W., $1,575.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $29,678.28; FRIEDA, DERIK, $36.73; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $350.00; FULL SPECTRUM PAINTING, $1,750.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $5,452.07; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $210.56; GOBINS INC, $3,305.57; GOOGLE LLC, $428.70; GOVCONNECTION, INC., $396.45; GUARDIAN TAX CO LLC, $10,540.04; GUNDERMAN AUTO BODY, $3,330.76; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $111.00; HADLEY, JOSH, $155.39; HANIGAN, JOHN, $1,600.00; HANSEN METALWORKS, $120.00; HARDIN, JODI, $60.00; HARTY, NICOLE, $1,103.90; HAYES, JANIE, $2,475.00; HEART OF THE ROCKIES HOSPICE, $1,581.41; HELD, HANK, $150.00; HENRY SCHEIN INC., $2,044.50; HISER, KATHY, $40.00; HMC NETWORKS, INC., $1,500.00; HODDE, MICHELE, $271.25; HOME DEPOT PRO, $652.61; HONCE, GRACE, $2,152.80; HORNE, ANDERSON, $200.00; HRRMC, $1,596.74; HRRMC PHARMACY DEPT., $475.16; HURLEY TRAE R, $1,009.42; HYLTON LUMBER CO., $8,441.22; IHS PHARMACY, $834.20; IMPRESCO LLC, $2,457.49; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $150.00; ISENBERGER, DICK, $50.00; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $467.82; JACKSON, TRACY, $121.08; JAMES L TREAT &, $1,835.22; JK MECHANICAL DESIGN LLC, $760.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $584.02; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $499.79; KARNUTA, KAREN, $75.00; KELCO SUPPLY COMPANY, $188.40; KIMBALL MIDWEST, $333.44; KNIGHT SECURITY SERVICES, $266.94; KNIGHTS OF COLUMBUS, $44.75; KONE INC., $1,150.00; KOSKELA, MICHAEL, $390.00; KUESTER, KATHLEEN, $57.84; L.N. CURTIS AND SONS, $1,861.00; LARRY H MILLER CHRYSLER DODGE JEEP RAM, $161,706.36; LAWSON PRODUCTS, INC., $202.13; LEDS, INC., $15,172.00; LEGALSHIELD, $242.15; LEXIPOL LLC, $30,771.00; LONESTAR ELECTRIC, $65.00; LOVATO AMY, $54.19; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $2,300.00; MARQUIS, KIM, $960.00; MARTIN, GLENN J., $151.60; MATHER, SALLY, $1,600.00; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,032.59; MCCORMICK, BILL, $50.00; MCCULLOUGH SHELLEY, $158.84; MCFARLAND OIL CO., INC., $19,344.36; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $24.48; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $624.84; MEHAFFEY, CHERYL, $2,362.50; MEHAFFEY, CHERYL C., $2,817.50; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $712.65; MICRO AGE, $5,153.04; MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL, $405.47; MIKE’S GARAGE, $1,118.82; MOBILE RECORD SHREDDERS, $168.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $1,097.25; MONTROSE WATER FACTORY, $490.50; MORGAN, SANDRA, $33.42; MOUNTAIN MAIL, $1,868.90; Neikam, Derrick, $1,247.05; NOLAN, MOIRA, $1,600.00; NUTTER, JULIE R., $58.00; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; OBHOLZ BERGELER, APRIL, $51.61; Opticos Design, Inc., $10,000.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $102.40; ORRILL, BEVERLY, $173.83; ORRILL, MIKE, $1,259.21; OVEJA NEGRA, $1,500.00; PARTSMASTER, $832.21; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $225.00; PONCHA LUMBER, $1,480.22; POSTMASTER OF SALIDA, $64.00; POWER EQUIPMENT COMPANY, $42.12; PRESSLY, LEANNE, $1,709.00; PSH SIGNS & GRAPHICS, $310.00; PSI SYSTEMS, INC., $237.93; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $271.95; REDWOOD TOXICOLOGY LAB, INC., $35.00; REED, TARA, $437.50; REIMER, BRET, $125.00; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $200.00; RICE, REBECCA, $111.07; RILEY, CINDA, $50.00; SAFETY KLEEN SYSTEMS, INC, $304.35; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $31.05; SALIDA ACE HARDWARE, $5,569.10; SALIDA AUTO PARTS, $3,858.55; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $4,848.99; SALIDA MOUNTAIN TRAILS, $12,000.00; SALIDA TECH, INC., $11,810.00; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,129.15; SCANGA MEAT CO., $329.72; SCHNEIDER GEOSPATIAL, LLC, $5,256.00; SEAN’S LAWN CARE, $520.00; SELLARS PROJECT SPACE, $1,000.00; SETTINGS EVENT RENTAL, $5,601.75; SGM, $4,000.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $4,151.33; SHERWIN-WILLIAMS CO., $335.72; SHORT, DAN, $7.26; SNAP-ON TOOLS, $59.25; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,979.75; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $2,092.66; STEEL CITY BLACKTOP, $3,025.00; STORY CENTER, $1,500.00; SYSCO DENVER, $2,255.16; TBK Bank, $41.67; TERMINIX, $5,203.84; THOMAS REUTERS - WEST, $154.50; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $446.74; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $1,024.65; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $128.79; TRIPLETT, ASHLEY, $103.53; TRI-TECH FORENSICS, INC., $4,615.00; TRYG GROUP, LLC, $2,094.84; U.S. BANK, $36,124.51; ULINE, $311.11; UMB BANK, N.A., $1,500.00; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,085.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $686.85; VERIZON WIRELESS, $6,785.41; VISTA AUTO PARTS, $86.94; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,902.73; WALMART COMMUNITY BRC, $2,504.31; WARNE CHEMICAL & EQUIP CO, $1,061.53; WASTE MANAGEMENT, $852.69; WELLNESS SCREENING LLC, $426.00; WESTERN DETENTION, $1,080.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $28.00; WEX BANK, $102.25; WHITEHALL’S ALPINE BG, $397.80; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $29.69; WORLD FUEL SERVICES INC., $5,997.52; XCEL ENERGY, $6,423.81; ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., $3,800.63;
$1,852,473.18
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail May 11, 2020
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