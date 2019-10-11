PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR SEPTEMBER 2019
Vender, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $3,197.21; A-1 AUTO SERVICE, $1,907.01; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $96,141.63; ACQUIRED TASTES, INC., $16,000.00; ACTION LOCK SERVICE, $413.00; ADAMS, SARAH, $206.60; AEROCARE OF SALIDA, $204.00; AFLAC, $1,534.66; AFLAC-GROUP, $1,893.77; AG TERRA TECHNOLOGIES,INC, $70.00; AGGRANDIZE, LLC, $575.00; ALLEN, JOANNE J., $100.00; ALLEN, MICHAEL S., $100.00; ALLISON, SHAWN, $35.00; ALPINE LUMBER, $3.09; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $1,550.00; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $1,090.00; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $6,408.53; AMETTIS, RANDAL J., $125.00; ANDERSON, EMILY, $29.00; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $6,175.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $883.48; ARK-VALLEY HUMANE SOCIETY, $6,355.85; ASEPTICO, $2,501.43; ATMOS ENERGY, $2,079.29; ATV MOUNTAIN ADVENTURES, INC., $235.75; AUTO ZONE INC., $504.97; AUTOMATED BUILDING SOLUTIONS, INC., $115.00; BAKER, KEITH, $55.00; BAKER, WILLIAM B., $100.00; BARTON, CHRISTIE, $35.46; BAYLESS, JASMINE, $185.60; BELLANTONIO, RAMONA, $40.00; BILLESBACH, JAMIE, $394.40; BJORKMAN, SUE, $2,000.00; BLUE TARP CREDIT SERVICES, $911.91; BOBCAT OF THE ROCKIES, $46.00; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $552.64; BOWIE INDUSTRIES, INC., $2,325.75; BRADY BROTHERS, INC., $7.18; BUENA VISTA POLICE DEPARTMENT, $13,590.00; BUENA VISTA ROASTERY, $170.00; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT, $95.42; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $516.25; BUKAI OHAD, $805.59; BURGESS, ROBIN, $18.46; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,948.13; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $3,800.86; C & J AUTOMOTIVE, $415.42; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $18,082.14; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $158,001.62; CAE4-HA, $120.00; CANON CITY POLICE DEPARTMENT, $4,500.00; CARLSTROM, ANDREA, $666.93; CATES, ZACH DBA YETI HOMES, $6,399.08; CCTA, $225.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $298.00; CEBT, $244,628.33; CENTERVILLE PIT STOP, $135.64; CENTURYLINK QCC, $6,127.46; CHAFFEE COUNTY CLERK, $7.20; CHAFFEE COUNTY COUNCIL ON THE ARTS, $791.80; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $1,704.55; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $1,338.41; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $5,578.39; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $981.71; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,048.25; CHAFFEE COUNTY PUBLIC HEALTH, $250.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $416,039.61; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,698.95; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $82.95; CHARTER COMMUNICATIONS, $179.89; CHEMATOX LABORATORY, INC., $398.00; CITI BANK MASTER CARD, $10,732.95; CITY OF SALIDA, $6,216.19; CITY OF SALIDA POLICE, $12,000.00; CITY SERVICE VALCON, $18,533.76; CLEAR CREEK COUNTY SHERIFF’S OFFICE, $6,000.00; CMI, INC., $3,420.00; COGAN, BRUCE, $50.00; COLE, BARRY, $315.15; COLLEGIATE PEAKS BANK, $3,284.39; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $630.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,602.71; COLO. DEPT OF REVENUE, $348.26; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO ACCESS, $185.04; COLORADO CARWASH, $100.00; COLORADO COUNTY AGENTS ASSOCIATION, $130.00; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $382.79; COLORADO STANDARD, LLC, $15,000.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $75.00; COLORADO TOURISM OFFICE-ST OF COLORADO, $2,500.00; COLUMBINE AUTOMOTIVE PRODUCTS SLV, $398.70; COMMUNICATION SOLUTIONS, $324.00; CONSERVATION LEGACY, $15,000.00; COPPER, DEE DEE, $238.36; CORTESE, JESSE, $53.45; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $1,673.79; CREST COUNSELING SERVICES, $300.00; CTA INC., $5,000.00; CURGUS, MARJO, $100.00; CURTIS, DAVID R., $10,816.66; CUSTER COUNTY SHERIFF’S OFFICE, $6,000.00; DEARBORN, DARRELL RAY, $850.91; DELL MARKETING L.P., $6,093.42; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $174.00; DENISON, GAIL, $46.40; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $82,984.08; DODGE, $42.66; DOON, BENJAMIN H., $1,680.00; DOT FHWA, $10,000.00; DOUGLAS COUNTY SHERIFF’S OFFICE, $9,000.00; EAGLE COUNTY SHERIFF’S OFFICE, $1,500.00; EL PASO COUNTY CORONER, $9,800.00; ELITE BRANDS OF COLORADO, $100.00; EMERGENCY MEDICAL SERVICES ASSOC. OF CO, $1,495.00; EPSILON SIGMA PHI, $123.00; ESO SOLUTIONS, INC., $222.00; ESRI, INC., $1,500.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $47.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FEDERAL HEIGHTS POLICE DEPARTMENT, $1,500.00; FELT, GREG, $342.68; FIRST STREET FLOORING, $2,627.19; FLORENCE POLICE DEPARTMENT, $11,250.00; FOX, THOMAS W., $1,800.00; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $350.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $823.83; GARNA, $4,490.00; GCR TIRES & SERVICE, $31,868.72; GILES, JANINE, $436.00; GLOVAN, ANDREA, $31.00; GOBINS INC, $3,058.52; GOODSOURCE SOLUTIONS, $222.60; GOOGLE LLC, $442.06; GOVCONNECTION, INC., $1,648.19; GRAFIX SHOPPE, $383.05; GRANZELLA, RUSSELL, $128.08; GRAY, BECKY, $153.60; GROWING HOME, INC., $36.00; HANSEN METALWORKS, $3,349.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $430.00; HELD, HANK, $50.00; HENRY SCHEIN INC., $2,381.76; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $125.91; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HORNE, ANDERSON, $100.00; HRRMC, $3,600.08; HRRMC PHARMACY DEPT., $505.28; HUCKINS, DAVID P., $553.91; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HYLTON LUMBER CO., $1,834.18; HYSJULIEN, CLAUDETTE, $7.24; IHS PHARMACY, $595.84; IMPRESCO LLC, $1,108.19; INCE, JEFF, $40.00; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $428.79; INTELLECTUAL TECHNOLOGY, INC., $7.33; INTERMOUNTAIN OVERHEAD, $6,093.13; INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC., $82.00; J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC., $1,529.75; JACKSON, TRACY, $290.16; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,133.75; JONES, KURT M., $553.71; K & S INC., $26,864.64; KELCO SUPPLY COMPANY, $91.63; KELLY, DAVID M., $100.00; KIMBALL MIDWEST, $1,058.55; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; LADY, KATIE, $126.92; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,192.87; LEGALSHIELD, $261.10; LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS, $100.00; LUKAS, TERRI, $100.00; M&M CARPET, UPHOLSTREY CLEANSERS LLC, $250.00; MARQUIS, KIM, $468.00; MARS INC. LLC, $250.00; MARTINEZ, JANELLA, $189.72; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $3,732.19; MCCONAGHY, JIM, $40.00; MCCULLOUGH, DINDAH, $300.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $17,164.63; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $201.15; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,692.12; MERRIFIELD CUSTOM BUILDERS & LANDSCAPER, $1,280.00; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $5,888.81; MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS, $2,200.00; MISHMASH ELECTRIC, INC., $2,521.25; MOBILE RECORD SHREDDERS, $148.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $2,890.75; MONTROSE WATER FACTORY, $476.00; MORGAN, SANDRA, $370.09; MOSBY, RANDY, $52.42; MOUNTAIN MAIL, $4,168.76; NAISMA, $494.00; NAY, MICHELLE, $302.01; NBAA, $189.00; NEOPOST USA INC., $66.00; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $44.20; NEW WEST TECHNOLOGY LLC, $5,960.00; NORTHWEST PARKWAY, $5.75; NUTTER, JULIE R., $38.28; NYBERG, NORMAN C., $975.00; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $45.83; ORRILL, BEVERLY, $283.29; ORRILL, MIKE, $841.22; PARTSMASTER, $903.82; PAXVAX INC., $1,036.40; PEYROUSE, AARON, $30.11; PLAK SMACKER INC., $50.46; PONCHA LUMBER, $498.82; POSTMASTER OF SALIDA, $2,300.00; PROGRESSIVE ALARMS, $2,705.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $350.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QTPOD, $8.11; QUILL CORPORATION, $1,393.00; RAEBEL, ELIZABETH A., $389.05; RAR LLC DBA READY COMM, $395.00; RED DOG RADIOS, LLC, $712.35; REDMOND, C. LORRAINE, $24.36; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $200.00; RICE, REBECCA, $264.93; ROCKY MOUNTAIN LUMBER, $39.99; ROHLFS, JUSTIN, $190.00; SAGUACHE COUNTY SHERIFF’S OFFICE, $1,500.00; SALAZAR, IDA K., $1,500.00; SALIDA ACE HARDWARE, $2,130.50; SALIDA AUTO PARTS, $7,078.24; SALIDA GUNSHOP, $388.43; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $6,661.52; SALIDA TECH, INC., $13,120.00; SALIDA TOOL & EQUIPMENT, $71.71; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,249.86; SANOFI PASTEUR, INC, $2,495.12; SCANGA MEAT CO., $969.39; SCHMEIDLER, FLORENCE I., $100.00; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SEARS COMMERCIAL ONE, $399.99; SHAMROCK FOODS COMPANY, $5,797.88; SHANK, LYNN, $1,600.00; SHEHANE, JUDITH, $30.11; SHIP N THINGS, $27.66; SNAP-ON TOOLS, $234.50; SOUTH ARKANSAS FIRE PROTECTION DISTRICT, $1,350.00; SOUTHARD, RONALD, $40.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,872.47; STANLEY ACCESS TECH LLC, $855.70; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,152.11; SYSCO USA II, LLC, $1,599.63; TBK Bank, $41.67; TELEFLEX LLC, $2,258.43; THE HOME DEPOT PRO, $304.86; THE TRAILHEAD, $787.50; THOMAS, SHERRY, $1,170.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $5,876.95; TINKER HVAC SERVICES, $1,840.00; TOLEDO III, ALBERTO, $69.12; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $9,584.17; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $1,148.36; TOWN OF BUENA VISTA, $6,396.81; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $322.66; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $920.60; TRI-TECH FORENSICS, INC., $123.50; TRYG GROUP, LLC, $900.00; TUCKER, ZACH, $33.78; U.S. BANK, $31,397.35; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,015.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $900.00; URBONAS, WAYNE, $92.80; VAN DIEST SUPPLY COMPANY, $1,095.40; VARSITY DISTRIBUTING, $380.02; VERDUNITY, INC., $10,000.00; VERIZON WIRELESS, $4,770.21; VISTA AUTO PARTS, $96.90; VISUAL VOICE GRAPHIC DESIGN, $43.14; WAGNER EQUIPMENT CO, $1,971.79; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $9,540.00; WALMART COMMUNITY BRC, $283.28; WARNE CHEMICAL & EQUIP CO, $1,030.20; WASTE MANAGEMENT, $1,332.60; WELLNESS SCREENING LLC, $794.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $35.50; WHITEHALL’S ALPINE BG, $1,475.68; WILSON, KATHRYN, $40.00; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $61.36; XCEL ENERGY, $12,545.27; ZONI DESIGN GROUP, LLC, $800.00;
$1,661,847.26
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail October 11, 2019
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