PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR FEBRUARY 2020
Vendor, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $4,182.46; A+ GLASS LLC, $336.00; A-1 AUTO SERVICE, $2,652.83; AARMS, $225.00; AB COURT REPORTING & VIDEO, $1,034.24; ACA PRODUCTS, $1,438.52; ACTION LOCK SERVICE, $431.50; ADVANCED CABINETRY, INC., $1,065.00; AEROCARE OF SALIDA, $510.00; AFLAC, $1,522.74; AFLAC-GROUP, $1,768.56; ALERT/SAM, $100.00; ALLEN, JOANNE J., $50.00; ALLEN, MICHAEL S., $50.00; ALPINE TOWING INC., $231.25; AMERICAN ENVIRONMENTAL CONSULTING, LLC, $8,725.20; ANDERSON, JASON, $116.89; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $250.00; ANGLE, CHAD, $12.20; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $355.65; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARBWF, $1,000.00; ARENDT, RANDALL, $1,034.35; ARGYS PLUMBING, INC., $269.51; ARK VALLEY HUMANE SOCIETY, $2,488.28; ARK VALLEY VOICE, $495.00; ARKANSAS RIVER WATERSHED COLLABORATIVE, $25,000.00; ATCO INTERNATIONAL, $184.01; ATMOS ENERGY, $6,896.18; AUTO TRUCK GROUP, $99.61; AUTO ZONE INC., $1,480.17; AVIONICS SPECIALISTS, LLC, $4,891.60; B&B PRINTERS, GUNNISON, INC., $1,266.57; BAKER, DYLAN J., $11,076.20; BAKER, WILLIAM B., $50.00; BEAUX SIMONE CONSULTING LLC, $2,000.00; BECKHAM, BROOKE, $69.60; BIG 0 TIRES #6162, $95.99; BILLESBACH, JAMIE, $342.20; BOBCAT OF THE ROCKIES, $588.71; BOUND TREE MEDICAL, LLC, $407.85; BUENA VISTA ROASTERY, $127.50; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $893.84; BURKE, LISA, $45.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $4,994.54; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $2,159.78; C & J AUTOMOTIVE, $1,070.83; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $12,868.65; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $203.64; CAJANDING MARSHING, $914.31; CALIFORNIA PROFESSIONAL MFG., INC., $553.32; CATA, $150.00; CCNC INC., $100.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $33.00; CEBT, $236,949.30; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $3,353.76; CENTURYLINK QCC, $4,674.93; CGRS INC., $1,370.00; CHAFFEE COUNTY CLERK, $31.05; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $1,704.55; CHAFFEE COUNTY E.M.S., $60.00; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $4,068.36; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $1,747.29; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,048.25; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $436,650.56; CHAFFEE COUNTY WASTE, $200.00; CHAFFEE LOCK AND KEY, $60.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $1,080.42; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $25.00; CHARTER COMMUNICATIONS, $189.89; CITY OF SALIDA, $2,280.54; CITY SERVICE VALCON, $30.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $163.00; COGAN, BRUCE, $50.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $2,269.38; COLLEGIATE PEAKS TROUT UNLIMITED, $300.00; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $315.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,284.22; COLO. DEPT OF REVENUE, $683.38; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO CARWASH, $184.50; COLORADO CHAPTER OF ICC, $270.00; COLORADO COMPRESSED GASES, $533.93; COLORADO COUNTY CLERKS ASSOCIATION, $1,217.37; COLORADO DIVISION OF FIRE, $6,805.52; COLORADO SECRETARY OF STATE, $60.00; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $128.97; COMFURT GAS INC., $686.67; COMPUTER INFORMATION CONCEPTS, INC., $19,909.49; COPPER, DEE DEE, $49.70; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $100.00; COX, PATRICK, $68.44; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $2,225.56; CURGUS, MARJO, $50.00; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $270.60; DAVIS, JENNIFER A., $200.73; DEFURIO, MARK, $8,604.59; DELANEY, CLAYTON, $750.00; DELL MARKETING L.P., $12,147.13; DELUCA GAS CO., $3,610.91; DENISON, GAIL, $33.00; DIERKS, BRIAN, $78.88; DIGITCOM ELECTRONICS, INC, $2,400.00; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $43,115.25; DOMINION VOTING SYSTEMS, INC., $33,787.03; DOON, BENJAMIN H., $1,840.00; DOWD II, EDDIE, $75.00; DTI TRUCKS, $24,000.00; DUNLEAVY CHARLES III, $718.91; DUNN, SUSAN H., $735.76; E-470 EXPRESS TOLL, $8.95; EDELL DEBRA JEAN, $452.65; EL PASO COUNTY CORONER, $4,500.00; ENDPOINT DIRECT, $2,782.01; ESRI, INC., $4,200.00; EXTENSION ACTIVITY FUND, $363.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $22.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FELT, GREG, $144.32; FIRST STREET FLOORING, $183.00; FOX, THOMAS W., $1,950.00; FREEMAN, TERESA, $7.20; FRPHI HYDRONICS, LLC, $5,534.26; GAGE, MARY, $75.00; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $1,076.19; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $4,206.55; GOBINS INC, $1,770.40; GOOGLE LLC, $450.18; GOVCONNECTION, INC., $1,938.92; GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSO., $190.00; GRANZELLA, RUSSELL, $55.00; GRAY, BECKY, $254.95; GUARDIAN TAX CO LLC, $1,670.82; GUNSMOKE CAR WASH, INC., $74.25; HACHMANN DESIGN AND ENGINEERING, LLC, $350.00; HARTY, NICOLE, $627.00; HAWKINS, BARRY, $40.00; HAYES, JANIE, $4,380.00; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $24.00; HENRY SCHEIN INC., $1,014.32; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HOBART SERVICE, $2,074.40; HORNE, ANDERSON, $50.00; HRRMC PHARMACY DEPT., $544.33; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HURLEY TRAE R, $1,041.08; HYLTON LUMBER CO., $636.57; IHS PHARMACY, $359.82; IMPRESCO LLC, $2,307.02; INLAND TRUCK PARTS & SERVICE, $934.53; INTELLECTUAL TECHNOLOGY, INC., $53.24; INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC., $386.00; J & J ROYALTIES L.P., $19,047.30; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $518.37; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,701.19; JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP, $641.59; JOHNSON, MARTIN L., $2,553.11; JOHNSTONE SUPPLY COLORADO SPRINGS, $40.21; KELLY, DAVID M., $50.00; KIMBALL MIDWEST, $1,797.34; KNIGHT CUSTOM ELECTRONICS LLC, $7,000.00; KOIS BROTHERS EQUIPMENT CO., INC., $1,167.01; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; L.N. CURTIS AND SONS, $966.50; LAWSON PRODUCTS, INC., $500.12; LEGALSHIELD, $261.10; LOMBARDO, DR. DAN, $1,000.00; LONGBERG ENTERPRISES LLC., $40.00; LOVATO AMY, $40.80; LUKAS, TERRI, $50.00; MACDONALD EQUIPMENT CO, $1,647.91; MARQUIS, KIM, $688.00; MARTIN, GLENN J., $297.50; MARTIN, LISA, $629.73; MARY K BOCHAIN, $658.39; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $1,861.55; MCFARLAND OIL CO., INC., $14,583.15; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,223.36; MEHAFFEY, CHERYL C., $1,287.50; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $3,667.45; MO BURRITO, $416.00; MONTROSE WATER FACTORY, $252.75; MORGAN, SANDRA, $467.53; MORRISON, ARRON, $86.50; MORTIMER, CHARLES, $147.32; MOSBY, RANDY, $102.62; MOUNTAIN MAIL, $3,754.88; MYSLIK, INC., $1,000.87; NAISMA, $150.00; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $44.20; NYBERG, NORMAN C., $1,025.00; OMNI INSTITUTE, $3,500.00; ORRILL, BEVERLY, $471.26; ORRILL, MIKE, $878.33; ORTEGA, LISA, $300.00; PARTSMASTER, $846.94; PAXVAX INC., $693.25; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $191.65; PFALZGRAFF, JESSE, $40.00; PONCHA LUMBER, $52.60; POSTMASTER OF SALIDA, $2,400.00; PRENTISS, RUSTY, $164.00; PRINCETON APPRAISAL COMPANY, $600.00; PROGRESSIVE ALARMS, $2,868.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QUILL CORPORATION, $39.31; RED DOG RADIOS, LLC, $169.40; RELIAS LEARNING, LLC, $3,552.87; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $200.00; RESERVE ACCOUNT (PA), $10,000.00; RICE, REBECCA, $58.00; RICHMOND, EARL, $2,300.00; RIVERSIDE TROPHIES, $634.50; ROCKY MOUNTAIN POWER, $860.00; ROEPKE, NEIL, $43.00; RUSTING RAM CATERING, $600.00; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $56.38; SALIDA ACE HARDWARE, $6,851.58; SALIDA AUTO SALES, $28,200.00; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $3,591.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $10,712.43; SALIDA SUNRISE ROTARY CHARITABLE FUND, $350.00; SALIDA TECH, INC., $10,655.00; SALIDA TOOL & EQUIPMENT, $72.75; SANGRE DE CRISTO ELECT., $2,763.68; SANTAFERED INC., $189.00; SARAH F. WHITTINGTON PC, $12,871.00; SCANGA MEAT CO., $435.20; SEDATION EQUIPMENT & SUPPLIES, $289.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $8,346.68; SHEHANE, JUDITH, $6.97; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $59.47; SNAP-ON TOOLS, $92.25; SOULED OUT T-SHIRTS, $195.00; SPRINGHILL SUITES, $192.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,974.55; STANLEY ACCESS TECH LLC, $1,885.73; STEAMPLANT EVENT CENTER, $137.00; STORY CENTER, $4,500.00; STRYKER SALES CORPORATION, $1,666.84; SYDELL INC., $2,545.65; SYMBOLARTS, LLC, $120.00; SYSCO USA II, LLC, $2,418.06; TBK Bank, $41.67; TEIGEN, NIKKI, $69.60; TEMPLE, WESLY, $135.00; THE HOME DEPOT PRO, $203.61; THOMSON REUTERS - WEST, $154.50; TLC CLUB, $2,069.75; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS, $1,696.00; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $3,697.95; TOWN OF BUENA VISTA, $120.72; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $227.72; TRYG GROUP, LLC, $67.50; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; UAACOG, $19,365.00; ULINE, $1,777.30; UNITED TRUCK & EQUIPMENT, $234.38; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $1,050.00; UPPER ARKANSAS CONSERVATION DISTRICT, $300.00; US DETENTION SOLUTIONS, LLC, $4,795.00; VERIZON WIRELESS, $5,888.23; WAGNER EQUIPMENT CO, $13,392.30; WALMART COMMUNITY BRC, $2,902.96; WASTE MANAGEMENT, $856.25; WEIDMANN, MARA, $436.27; WELBORN, ANGELA, $125.00; WELLNESS SCREENING LLC, $266.50; WESTERN DETENTION, $823.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $37.50; WEX BANK, $87.47; WORLD FUEL SERVICES INC., $3,756.62; XCEL ENERGY, $118.01;
$1,305,099.55
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail March 10, 2020
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