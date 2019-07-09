PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR JUNE 2019
Vender, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $2,722.04; A-1 AUTO SERVICE, $974.69; AARMS, $225.00; ACA PRODUCTS, $117,871.36; ACTION LOCK SERVICE, $85.00; ADAMS, SARAH, $193.14; AEROCARE OF SALIDA, $124.00; AFLAC, $1,562.63; AFLAC-GROUP, $1,893.77; AG TERRA TECHNOLOGIES,INC, $70.00; AGGRANDIZE, LLC, $1,550.00; AIRGAS USA, LLC, $2,532.67; ALLEN, MICHAEL S., $50.00; ALPHA ENERGY LABS, $504.00; ALTAMONT LANDSCAPES, INC., $350.00; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $142.39; AMERICAN PLANNING ASSOC., $378.00; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANEW SEPTIC, $617.00; ANGEL WINGS COMMUNITY MEDICINE, $62.00; ANGLE, CHAD, $272.00; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $145.85; ARK-VALLEY HUMANE SOCIETY, $14,987.12; ARROW INTERNATIONAL, INC., $1,115.50; ARTHUR J. GALLAGHER RISK, $5,211.59; ATMOS ENERGY, $824.93; ATV MOUNTAIN ADVENTURES, INC., $216.25; AUTO ZONE INC., $1,863.24; BAKER, KEITH, $89.35; BAKER, WILLIAM B., $50.00; BALDWIN, PATTY, $75.00; BELMONTE, CARMELO, $50.00; BJORKMAN, SUE, $1,000.00; BLUE STAR RECYCLERS, $6,096.11; BLUE TARP FINANCIAL INC., $457.80; BOBCAT OF THE ROCKIES, $528.96; BRADY, EVAN, $476.00; BROWN, ALISON, $30.00; BUENA VISTA HERITAGE, $100.00; BUENA VISTA ROASTERY, $210.75; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $161.22; BURGESS, ROBIN, $256.95; BURNS McDONNELL ENGINEERING CO. INC., $32,910.00; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $6,337.79; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $2,763.60; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $11,345.86; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $486.88; CARLSTROM, ANDREA, $309.32; CARPENTER, DANI, $173.25; CDPHE (ASD-AR-B1), $82.50; CEBT, $233,586.18; CENTURYLINK QCC, $6,320.11; CHAFFEE COUNTY CLERK, $9.09; CHAFFEE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION, $4,893.75; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $8,025.01; CHAFFEE COUNTY FIRE PROTECTION DIST., $9,316.00; CHAFFEE COUNTY PUBLIC HEALTH, $95.00; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $416,278.63; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE LOCK AND KEY, $105.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $142.48; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $542.20; CHARTER COMMUNICATIONS, $174.89; CITI BANK MASTER CARD, $15,372.41; CITY OF SALIDA, $3,055.63; CLARK, CHERYL, $125.00; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $1,347.31; COLE, BARRY, $150.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $2,951.05; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $870.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $680.11; COLO. DEPT OF REVENUE, $200.20; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, $400.00; COLORADO BAR ASSOCIATION, CLE, $560.00; COLORADO CARWASH, $141.75; COLORADO CENTRAL PUBLISHING, LLC, $80.10; COLORADO COMPRESSED GASES, $468.94; COLORADO SECRETARY OF STATE, $80.00; COLORADO SPRINGS CLEANING SUPPLY CO., $94.71; COLORADO STANDARD, LLC, $9,000.00; COLORADO STATE UNIVERSITY, $5,792.72; COLORADO WEED MANAGEMENT ASSO., $325.00; CONTRERAS, MARCIE, $125.00; COPELAN, JOSHUA, $287.92; COPPER, DEE DEE, $165.00; CORVINUS GROUP, LLC, $675.00; CORY POTTEBAUM’S CLEAN AND CLEAR, $2,489.99; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, $80.00; CP’S PORTABLES, $1,130.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $557.60; CREST COUNSELING SERVICES, $300.00; CULP, BRYAN, $190.00; CURTIS, DAVID R., $5,483.33; DAVIS, JENNIFER A., $483.05; DE VOY, DANE, $75.00; DELEO, SHILO, $56.84; DELL MARKETING L.P., $2,260.05; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $1,036.10; DELUCA GAS CO., $1,465.20; DENISON, GAIL, $150.80; DISTRICT ATTORNEY OFFICE, $40,592.04; DOON, BENJAMIN H., $1,152.50; E-470 EXPRESS TOLL, $13.60; EARHART, KYLE, $6,000.00; EATON, MARC, $39.29; ELITE BRANDS OF COLORADO, $100.00; EMPLOYMENT LAW SOLUTIONS, INC., $1,700.00; ENVIROTECH SERVICES, INC., $49,177.70; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EVIDENT, INC., $321.20; EXTENSION ACTIVITY FUND, $277.00; FAMILY FRIENDLY COURT, $59.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,513.00; FARIS MACHINERY COMPANY, $1,739.45; FIRST STREET FLOORING, $100.00; FOX, THOMAS W., $2,550.00; FRANCO, CASSONDRA, $169.47; FREEMAN, TERESA, $125.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $83,483.76; FRIEDA, DERIK, $120.48; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $525.00; FRPHI HYDRONICS, LLC, $4,127.50; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $1,283.10; GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC, $2,099.90; GLOVAN, ANDREA, $171.64; GOBINS INC, $2,563.31; GOOGLE LLC, $472.83; GORBY, HEATHER, $308.75; GOVCONNECTION, INC., $2,378.26; GRAHAM & SONS CONST., INC, $29,889.46; GRAHAM, PHILLIP, $226.20; GRANZELLA, RUSSELL, $227.84; GRAUER, KELLI, $64.33; GRAY, BECKY, $55.00; GREINER, GARY, $75.00; GUNSMOKE TOWING LLC, $200.00; HANNIGAN, RYAN, $112.50; HEART OF THE ROCKIES REGIONAL, $55.00; HELD, HANK, $50.00; HENRY SCHEIN INC., $1,112.00; HERALD DEMOCRAT, $79.00; HIGH COUNTRY METALS, LLC, $62.74; HMC NETWORKS, INC., $300.00; HOLIDAY RV, $90.08; HOPKINS, ELSIE M., $30.00; HORNE, ANDERSON, $100.00; HRRMC, $5,113.32; HUM, RICK, $69.03; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HYLTON LUMBER CO., $393.03; IHS PHARMACY, $396.95; IMPRESCO LLC, $960.48; INSTANTON MEDICAL, $850.00; INTELLECTUAL TECHNOLOGY, INC., $9.05; ISENBERGER, DICK, $100.00; JENNINGS, BRENDA, $75.00; JOHN DEERE FINANCIAL, $1,107.49; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $76.99; JOHNSON, MARTIN L., $160.00; JONES, NELSON, $128.10; KAERCHER, CHARLOTTE, $125.00; KARA R. FANNING DBA FULL SPECTRUM, $2,500.00; KELLY, DAVID M., $50.00; KIMBALL MIDWEST, $1,090.59; KNIGHT SECURITY SERVICES, $3,237.41; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $84.52; LAWSON PRODUCTS, INC., $1,744.42; LEDS, INC., $547.24; LEGALSHIELD, $261.10; LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS, $100.00; LOVE, KRISTEN, $125.00; LYLE SIGNS, INC., $132.07; MALONE, KAYLA, $12.97; MARQUIS, KIM, $1,708.00; MARTINEZ, AVERY, $194.09; MARTINEZ, JANELLA, $75.00; MARTINEZ, JUSTIN, $114.80; MARTINEZ, MERCEDES, $389.18; MARTINEZ, SHAWNA, $121.80; MCCABE, DAN, $50.00; MCCORMICK, BILL, $100.00; MCFARLAND OIL CO., INC., $32,267.00; MCKESSON MEDICAL SURGICAL, $260.02; MCWANE, REBECCA, $553.20; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,919.34; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $197.08; MICHAEL LEE AND COMPANY, INC, $1,263.73; MILSTEIN, MARGARET, $28.42; MISHMASH ELECTRIC, INC., $150.00; MOBILE RECORD SHREDDERS, $140.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $221.00; MONTROSE WATER FACTORY, $427.25; MORGAN, SANDRA, $357.71; MORNING STAR ELEVATOR, $1,355.00; MOSBY, RANDY, $125.00; MOUNTAIN BEVERAGE COMPANY, $410.80; MOUNTAIN MAIL, $2,421.59; MUNIREVS, $2,250.00; NAY, MICHELLE, $222.60; NELSON, ADAM P., $272.00; NELSON, KEVIN, $119.48; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $66.30; NORTHSTAR CHEMICAL CO.INC, $149.95; NUTTER, JULIE R., $125.00; NYBERG, NORMAN C., $975.00; O.J. WELDING & FABRICATIN, $50.00; OAK CONSTRUCTION, LLC, $3,868.00; O’BRIEN, EDWARD, $50.00; O’HARE, JANIE L., $18.85; ORRILL, BEVERLY, $338.53; ORRILL, MIKE, $947.47; PARK COUNTY JAIL, $1,395.00; PARTSMASTER, $305.68; PATTERSON DENTAL SUPPLY, INC., $237.84; PAVEMENT MAINTENANCE SERVICES, INC., $45,047.00; PELINO, INC., $4,317.75; PENROSE STEEL & TUBING, INC., $2,711.03; PERRIN, CASSANDRA, $285.88; PETERSON, SCOTT, $394.40; PETTY CASH, $384.69; PONCHA LUMBER, $388.06; PORZAK BROWNING & BUSHONG, LLP, $605.00; PREWITT, TERRY, $125.00; PRO V EXPRESS, $51.54; PRUITT, JACINDA, $50.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $325.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; QTPOD, $1,425.00; QUILL CORPORATION, $169.01; RAR LLC DBA READY COMM, $195.00; RED DOG RADIOS, LLC, $776.65; REDMOND, C. LORRAINE, $67.28; REIMER, BRET, $272.00; RESCUE ESSENTIALS, $338.02; RICE, REBECCA, $205.30; RILEY, CINDA, $100.00; RUDKIN, MARC, $1,183.78; RUSSELL, DEAN C., $118.65; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $21.19; SAGUACHE COUNTY JAIL, $765.00; SALIDA ACE HARDWARE, $2,797.91; SALIDA AUTO PARTS, $1,834.17; SALIDA AUTO SALES, $476.25; SALIDA CHAMBER OF COMMERCE, $200.00; SALIDA FAMILY MEDICINE, $142.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $6,455.16; SALIDA MOUNTAIN TRAILS, $12,000.00; SALIDA TECH, INC., $7,930.00; SANDRI ENERGY, $3,070.93; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,793.20; SCALES, TERRI, $89.00; SCANGA MEAT CO., $890.20; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SELLARS PROJECT SPACE, $51.74; SHAFFER, KIM, $598.04; SHAMROCK FOODS COMPANY, $4,132.90; SHEHANE, JUDITH, $150.00; SHERWIN-WILLIAMS CO., $20.71; SHIP N THINGS, $12.00; SMELLEY, PATRICK “TUCKER”, $66.40; SMITH JR., DONALD C., $741.11; SNAP-ON CREDIT, LLC, $1,299.00; SOUTHERN BLEACHER CO., INC., $2,950.00; SOUTHERN GLAZER’S OF COLORADO, $183.97; SPECTRACOM L.L.C., $213.00; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,811.61; STERICYCLE, INC., $1,333.44; SUPPLYWORKS, $191.17; SWANSON, SARA, $75.00; SWIRE COCA-COLA, USA, $364.00; SYSCO USA II, LLC, $1,593.72; TANNER, DON, $135.00; TBK Bank, $41.67; THE ALLIANCE, $400.00; THE COLO AIRPORT OPERATORS ASSOC., $900.00; THE HOME DEPOT PRO, $619.79; THOMAS, SHERRY, $540.00; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $700.00; TLC TRAVELING SMILES, $276.12; TOM, DANIEL, $100.36; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $1,924.06; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $1,183.82; TOWN OF BUENA VISTA, $118.71; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $162.24; TWS AVIATION FUEL SYSTEMS, $22,767.41; U.S. BANK, $42,892.16; U.S. CORRECTIONS, LLC, $1,817.50; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; UMB BANK, N.A., $1,500.00; UNITED RENTALS , INC., $106.50; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $980.00; URBONAS, WAYNE, $6.49; VANATTA, KENNETH, $37.28; VAXCARE, $553.96; VEAZEY, WADE, $30.00; VELTRI, JANICE, $493.69; VERIZON WIRELESS, $4,708.22; VISTA AUTO PARTS, $31.77; WAGNER EQUIPMENT CO, $4,427.34; WALKER, TIMOTHY, JR., $119.48; WALMART COMMUNITY BRC, $2,207.88; WASTE MANAGEMENT, $1,284.25; WELBORN, ANGELA, $148.60; WELLNESS SCREENING LLC, $441.80; WESTERN RECREATION IND., INC., $612.00; WHITEHALL’S ALPINE BG, $2,210.77; WILCOX, KENNY, $125.00; WILLIAMS, ROY L., $142.49; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $763.80; WRIGHT, SCOTT C., $10,000.00; XCEL ENERGY, $6,980.66;
$1,509,891.24
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail July 9, 2019
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