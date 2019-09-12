PUBLIC NOTICE
PROCEEDINGS FOR THE BOARD OF CHAFFEE COUNTY COMMISSIONERS RELATIVE TO THE ALLOWING OF BILLS FOR AUGUST 2019
Vender, Amount
4 RIVERS EQUIPMENT, LLC, $4,524.92; A-1 AUTO SERVICE, $2,998.20; ACA PRODUCTS, $169,351.77; ACE EQUIPMENT & SUPPLY CO, $495.00; ADAMS, SARAH, $7.59; AEROCARE OF SALIDA, $212.00; AFLAC, $1,534.66; AFLAC-GROUP, $1,893.77; AG TERRA TECHNOLOGIES,INC, $105.00; AIRGAS USA, LLC, $2,679.53; ALLEN, MICHAEL S., $50.00; ALPINE LUMBER, $15.80; AMERICAN ELECTRIC COMPANY, $42.12; ANDERSON, EMILY, $107.88; ANDERSON, JASON, $219.94; ANDREAS, GERRI L. dba GK SERVICES, LLC, $2,030.00; ANDREAS, KEVIN R., $500.00; ANEW SEPTIC, $200.00; ANTERO AUTOMOTIVE & ALIGNMENT, $54.95; ANTERO HOMEOWNERS OWNERS ASSOC., $175.00; ANTERO SEPTIC INC., $80.00; ARGYS PLUMBING, INC., $431.45; ARK WELDING, $4,150.00; ARK-VALLEY HUMANE SOCIETY, $7,934.96; ATMOS ENERGY, $458.58; ATV MOUNTAIN ADVENTURES, INC., $224.75; AVIONICS SPECIALISTS, LLC, $1,300.00; B BRAUN MEDICAL INC., $3,011.64; BAKER, KEITH, $229.00; BAKER, WILLIAM B., $100.00; BALDWIN, PATTY, $9.46; BANNING CALVIN A, $3,371.21; BEDNARSKI LLC, $3,755.16; BLUEGLOBES LLC, $570.50; BOBCAT OF THE ROCKIES, $2,965.35; BRADY BROTHERS, INC., $6.99; BRODY CHEMICAL COMPANY, INC., $94.49; BUENA VISTA ROASTERY, $302.37; BUENA VISTA SANITATION DISTRICT, $62.40; BUENA VISTA TRUE VALUE 2, $138.18; BURGESS, ROBIN, $21.36; BUSINESS OPTIONS MEDICAL BILLING LLC, $5,991.63; BUSINESS SOLUTIONS LEASING, $2,763.60; C.C. DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, $29,736.81; C.C. TREASURER & PUBLIC TRUSTEE, $160.14; CALIFORNIA PROFESSIONAL MFG., INC., $550.26; CARLSTROM, ANDREA, $241.86; CARTVERTISING, $3,990.00; CDPHE (ASD-AR-B1), $16.50; CDPHE (FOOD SERVICE), $1,075.00; CEBT, $244,759.61; CENTERVILLE PIT STOP, $153.52; CENTRAL COLORADO CONSERVANCY DIST, $11,341.84; CENTURYLINK QCC, $6,103.86; CHAFFEE COUNTY CLERK, $14.76; CHAFFEE COUNTY DEVELOPMENT SERVICES, $1,704.55; CHAFFEE COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT, $6,070.60; CHAFFEE COUNTY LANDFILL, $5,901.72; CHAFFEE COUNTY OFFICE OF HOUSING, $3,048.25; CHAFFEE COUNTY TREASURER, $389,477.64; CHAFFEE COUNTY WASTE, $100.00; CHAFFEE PRINTING CENTER, $68.80; CHAFFEE TIRE & WHEEL, $25.00; CHAFFEE TITLE & ESCROW, INC., $150.00; CHAMBERLAIN, JACOB, $24.99; CHARTER COMMUNICATIONS, $179.89; CHIPITA COUNSELING SERVICES, LLC, $325.00; CITY OF SALIDA, $5,511.22; CITY SERVICE VALCON, $1,307.54; CLEAR ADVANTAGE GLASS INC, $1,270.64; CLIA LABORATORY PROGRAM, $180.00; COGAN, BRUCE, $100.00; COLLEGIATE PEAKS BANK, $3,284.39; COLO. DEPT OF AGRICULTURE, $80.00; COLO. DEPT OF HUMAN SERVICE, $735.00; COLO. DEPT OF REVENUE, $1,695.89; COLONIAL LIFE & ACCIDENT, $998.73; COLORADO CARWASH, $213.25; COLORADO CENTRAL TELECOM, $3,022.38; COLORADO CORONERS ASSOC., $400.00; COLORADO COUNTY CLERKS ASSOCIATION, $60.00; COLORADO EAGLE PUEBLO 254010, $120.00; COLORADO INTERACTIVE, LLC, $7.01; COLORADO STATE PATROL, $10.00; COLORADO STATE TREASURER, $8,905.58; COMFURT GAS INC., $301.00; COMMUNICATION SOLUTIONS, $4,059.02; COPPER, DEE DEE, $94.52; CORONADO STONE & TILE, $2,430.00; CORVINUS GROUP, LLC, $69,374.77; COX, PATRICK, $134.56; CP’S PORTABLES, $80.00; CRAWFORD AUTO PARTS, $147.99; CREST COUNSELING SERVICES, $200.00; CURGUS, MARJO, $100.00; DASH MEDICAL GLOVES, INC., $287.60; DELL MARKETING L.P., $2,186.59; DELTA RIGGING & TOOLS,INC, $723.00; DENISON, GAIL, $11.60; DENVER 911 TRAINING DEPARTMENT, $175.00; DOON, BENJAMIN H., $2,000.00; E-470 EXPRESS TOLL, $2.05; EARHART, KYLE, $3,100.00; ENGLISH DAVID E, $2,813.86; ESO SOLUTIONS, INC., $111.00; EVERETT, MODESTA, $16.06; FAMILY FRIENDLY COURT, $50.00; FAMILY SUPPORT REGISTRY, $2,363.00; FARRAH FINE DESIGN, LLC, $308.00; FELT, GREG, $187.24; FIRST STREET FLOORING, $7,137.80; FOX, THOMAS W., $1,650.00; FREMONT PAVING & REDI MIX, INC., $29,068.44; FRONT RANGE REMOVAL SERVICE, LLC, $700.00; FRPHI HYDRONICS, LLC, $617.50; GALLEGOS, ETHAN dba EnB JANITORIAL,LLC, $4,600.00; GALLS, LLC, $2,612.79; GARNA, $3,290.00; GMCO CORPORATION, $100,676.09; GOBINS INC, $3,984.78; GOODSOURCE SOLUTIONS, $222.60; GOOGLE LLC, $444.00; GOVCONNECTION, INC., $1,595.04; GRAFIX SHOPPE, $183.73; GRAHAM, PHILLIP, $7,754.18; GRANZELLA, RUSSELL, $184.82; GRAY, BECKY, $606.00; GUNDERMAN AUTO BODY, $13,619.67; HEART OF THE ROCKIES RADIOLOGY, $241.00; HEART OF THE ROCKIES REGIONAL, $60.00; HELD, HANK, $50.00; HENRY SCHEIN INC., $5,320.43; HMC NETWORKS, INC., $150.00; HODGE, MARILYN, $74.82; HORNE, ANDERSON, $50.00; HRRMC, $6,665.94; HRRMC PHARMACY DEPT., $2,650.23; HUNTER, PATRICIA, $55.00; HYLTON LUMBER CO., $4,225.02; HYSJULIEN, CLAUDETTE, $9.96; IHS PHARMACY, $454.91; IMPRESCO LLC, $2,255.04; INCE, JEFF OR JAMES, $2,000.00; INTELLECTUAL TECHNOLOGY, INC., $32.38; J & S CONTRACTORS SUPPLY CO., $802.59; JOHN DEERE FINANCIAL, $690.63; JOHNSON AUTO PLAZA, INC., $76.99; JONES, WILLIAM, $4,500.00; KALAMATAPIT INC., $320.00; KELLY, DAVID M., $50.00; KIMBALL MIDWEST, $1,560.06; KNIGHT SECURITY SERVICES, $780.73; KONE INC., $1,150.00; KUESTER, KATHLEEN, $30.00; LAKE COUNTY BUILD A GENERATION, $100.00; LAKE, JOE, $100,000.00; LAUZIER, DOMINIC, $270.00; LAWSON PRODUCTS, INC., $589.61; LEGALSHIELD, $261.10; LEPOIDEVIN, PHILIP OR RACHAEL, $45.00; LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS, $100.00; LONGFELLOW ELEMENTARY, $218.00; MAIL BOXES PARCEL & COPY CENTER, INC., $32.87; MARQUIS, KIM, $1,100.00; MARTINEZ, JANELLA, $36.77; MARTINEZ, JUSTIN, $778.77; MARTINEZ, MERCEDES, $14.86; MARTINEZ, SHAWNA, $177.48; MARTIN-RAY LAUNDRY SYSTEM, $1,764.19; MARV’S ELECTRIC INC., $159.00; MARY K BOCHAIN, $2,355.85; MCCANDLESS TRUCK CENTER, $4,422.94; MCFARLAND OIL CO., INC., $26,699.22; MEADOW GOLD ENGLEWOOD, $1,347.40; MHC KENWORTH-COLO. SPGS., $4,199.97; MOBILE RECORD SHREDDERS, $180.00; MONSON, CUMMINS & SHOHET, LLC, $1,711.75; MONTROSE WATER FACTORY, $357.25; MORNING STAR ELEVATOR, $1,185.00; MORRIS, DEBRA M., $668.25; MOUNTAIN MAIL, $1,224.60; MULLENAX, LAMINE, $135.89; MUNIREVS, $1,250.00; NAY, MICHELLE, $206.71; NELSON, ADAM P., $272.00; NEW METHOD LAUNDRY & DRY CLEANERS, $44.20; NUTTER, JULIE R., $37.70; NYBERG, NORMAN C., $975.00; O.J. WATSON COMPANY, INC., $33,016.00; OAK CONSTRUCTION, LLC, $808.12; O’REILLY AUTOMOTIVE, INC., $113.59; ORRILL, BEVERLY, $261.25; ORRILL, MIKE, $214.52; PARK COUNTY JAIL, $135.00; PLAK SMACKER INC., $1,617.27; PONCHA LUMBER, $397.25; POST, LINDA, $701.06; POWER EQUIPMENT COMPANY, $162.16; POWER SCREENING, LLC, $825,000.00; PRO V EXPRESS, $51.87; PROGRESSIVE ALARMS, $2,625.00; PROLINE WEST, INC., $21,120.00; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, $700.00; PUEBLO BANK & TRUST, $415.01; PUEBLO DEPT. OF PUBLIC HEALTH &, $2.00; REIMER, BRET, $272.00; RELX INC. DBA LEXIS NEXIS, $200.00; ROMANO, KATIE, $67.28; RUDKIN, MARC, $149.64; SAFEWAY / ALBERTSONS COMPANIES, LLC, $3.34; SAGUACHE COUNTY ROAD & BRIDGE, $4,900.00; SALIDA ACE HARDWARE, $1,452.56; SALIDA AUTO & DIESEL REPAIR, $347.21; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, LLC, $95.00; SALIDA HOSPITAL DISTRICT, $4,920.40; SALIDA SIGN FACTORY, $600.00; SALIDA TECH, INC., $8,280.00; SANDERLIN, JESSE, $222.52; SANGRE DE CRISTO ELECT., $1,358.55; SANOFI PASTEUR, INC, $73.13; SCALES, TERRI, $19.99; SCANGA MEAT CO., $1,199.79; SEAN’S LAWN CARE, $1,200.00; SHAMROCK FOODS COMPANY, $5,854.17; SHERWIN-WILLIAMS CO., $7.39; SHIP N THINGS, $27.28; SMCSBC, $1,500.00; SOULED OUT T-SHIRTS, $1,948.95; STANDARD INSURANCE COMPANY, $2,794.15; STATE OF COLORADO DPA ACCOUNTING, $1,362.39; STEEL CITY BLACKTOP, $12,598.85; SUMMIT COUNTY ASSESSOR, $90.00; SYSCO USA II, LLC, $2,851.90; TANNER, DON, $120.00; TBK Bank, $41.67; THE DODGE COMPANY, $249.09; THE HOME DEPOT PRO, $403.08; THIMGAN & ASSOCIATES, $2,425.80; TIMBERLINE MOTORSPORTS, $550.85; TLC TRAVELING SMILES, $138.32; TOTAL OFFICE SOLUTIONS, $603.48; TOWN & COUNTRY SALIDA, INC., $577.70; TOWN OF BUENA VISTA, $118.71; TOWN OF PONCHA SPRINGS, $150.45; TRANSWEST TRUCK TRAILER RV, $132,173.00; U.S. BANK, $40,514.16; U.S. DEPT OF EDUCATION, $320.36; ULINE, $650.42; UNITED RENTALS , INC., $35.90; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY, INC., $83.83; UPPER ARK VALLEY FOP #43, $980.00; URBONAS, WAYNE, $352.70; VERIZON WIRELESS, $6,151.49; WAGNER EQUIPMENT CO, $2,603.50; WALLBANGERS SPORTS BAR & GRILL, $1,292.70; WALMART COMMUNITY BRC, $2,759.90; WARNE CHEMICAL & EQUIP CO, $339.18; WASTE MANAGEMENT, $1,103.12; WELLNESS SCREENING LLC, $287.00; WESTERN RECREATION IND., INC., $98.98; WEX BANK, $55.91; WIARD, MARK, $85.50; WILDER, IRENE, $704.76; WINSUPPLY OF SALIDA, INC., $77.79; XCEL ENERGY, $108.29;
$2,553,569.08
GREGORY W. FELT, CHAIRMAN
Published in The Mountain Mail September 12, 2019
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